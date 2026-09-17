Android 17 ya está para Pixel de Google y Galaxy: todos los móviles compatibles, calendario de actualización y cómo instalarlo

Android 17 llegó primero a los dispositivos de Google, que mantienen el corte de actualizaciones en el Pixel 6.

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Android 17 avanza en su despliegue global y ya alcanza a varios de los fabricantes más importantes del mercado. Google presentó el sistema de forma oficial el 12 de mayo de 2026 durante “The Android Show” y lo lanzó en junio para sus propios móviles Pixel, marcando el inicio de una expansión que se extenderá entre la segunda mitad de 2026 y la primera mitad de 2027.

A partir de ese punto de partida, marcas como Samsung, Xiaomi, Motorola y Honor comenzaron a adaptar la nueva versión a sus capas de personalización. Cada una avanza a su propio ritmo, con betas, listas de dispositivos compatibles y fechas estimadas que conviene repasar por separado.

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Calendario de lanzamiento de Android 17 y modelos Pixel compatibles

Android 17 llegó primero a los dispositivos de Google, que mantienen el corte de actualizaciones en el Pixel 6. Esto significa que todos los modelos posteriores a esa generación ya cuentan con la actualización disponible.

El Google Pixel 10 Pro utiliza el nuevo procesador Google Tensor G5. GOOGLE

Android 17 es la nueva versión del sistema operativo móvil de Google, presentada el 12 de mayo de 2026 y disponible desde junio del mismo año en los teléfonos Pixel compatibles. Su despliegue en otras marcas se extiende de forma progresiva hasta 2027, según el fabricante y el modelo.

La lista de terminales Pixel con Android 17 incluye el Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a, Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL y Pixel 10 Pro Fold.

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Tras ese primer paso en los dispositivos propios de Google, el siguiente movimiento corresponde al resto de la industria. Cada fabricante trabaja en su propia capa sobre la base de Android 17, con calendarios que no siempre coinciden entre sí.

Samsung lleva One UI 9 con Android 17 a los Galaxy S26

Los Samsung Galaxy S26 ya reciben One UI 9 estable con Android 17. El despliegue arrancó en Corea del Sur tras varios meses de pruebas, según recoge Android Authority, que precisa que el proceso comenzó entre los usuarios que participaron en el programa beta.

Tanto el Galaxy S26 FE como el Galaxy A18, un modelo de gama baja, llegaron al mercado con One UI 9 preinstalado. (Composición Infobae: Samsung)

Samsung abrió esa fase de pruebas en mayo y, desde entonces, publicó siete versiones beta antes de dar el salto a la versión estable. Fueron alrededor de cuatro meses de desarrollo, un período que además incorpora el parche de seguridad correspondiente a septiembre de 2026.

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Durante ese tiempo se produjo una situación particular: tanto el Galaxy S26 FE como el Galaxy A18, un modelo de gama baja, llegaron al mercado con One UI 9 preinstalado. Esto dejó a la gama alta de la compañía por detrás en software de terminales bastante más económicos.

La actualización que llega ahora en Corea ocupa alrededor de 650 megabytes y se presenta con varias compilaciones según el modelo concreto dentro de la familia S26. Sin embargo, no está confirmado si el peso será el mismo para quienes actualicen directamente desde One UI 8.

One UI 9 también trae funciones de Galaxy AI que hasta ahora estaban reservadas a los plegables Galaxy Z Fold 8, entre ellas My FanCam, Call Brief y nuevas tarjetas para Now Brief. Con esto, los S26 acortan la distancia de software que tenían respecto a los plegables más recientes de la marca, aunque todavía no existe una lista completa de todo lo incorporado en esta primera versión estable.

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El Xiaomi 17 Pro Max cuenta con una batería de 7500 mAh con soporte para carga rápida por cable de 100 W. (Xiaomi)

Xiaomi abre la beta global de HyperOS 4 basada en Android 17

Xiaomi también avanza en su propio desarrollo sobre Android 17 con la beta global de HyperOS 4, disponible tras la presentación oficial de agosto y la apertura de inscripciones para el programa de pruebas.

Uno de los cambios más visibles de esta versión es la renovación estética de la interfaz, con efectos de cristal y transparencias, además de nuevas opciones de personalización. Xiaomi también apunta a optimizaciones en la gestión de memoria, la eficiencia energética y la experiencia de uso diaria.

La primera tanda de la beta llega a un grupo reducido de equipos: el Xiaomi 17 Ultra, el Xiaomi 17 y el Leica Leitzphone powered by Xiaomi. Quienes hayan sido aceptados en el programa pueden comprobar la disponibilidad desde Ajustes, Sobre el teléfono, y pulsando sobre el número de versión del sistema.

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Una segunda tanda de dispositivos se sumará al programa beta a partir del 17 de septiembre, con el Xiaomi 17T, el Xiaomi 17T Pro, el Xiaomi 15 y el Xiaomi 15 Ultra. Por ahora no se han anunciado más modelos ni una fecha concreta para la versión estable, aunque si Xiaomi mantiene su ritmo habitual, esta podría llegar en noviembre o diciembre.

Motorola confirmó los modelos Moto G que actualizarán a Android 17. (Europa Press)

Cuando eso ocurra, el despliegue alcanzará a una lista extensa de casi 90 móviles, entre ellos las familias Redmi Note 14 y 15 y los POCO F6, F7 y X7 Pro. Para gestionar ese volumen de actualizaciones, Xiaomi utilizará la tecnología Super-OTA, que permite actualizar de forma modular.

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Motorola confirma los Moto G que recibirán Android 17

Motorola ya confirmó la lista de modelos Moto G que recibirán Android 17, con un despliegue que la compañía inició con más anticipación de lo habitual respecto a versiones anteriores del sistema.

El plan abarca tanto equipos lanzados en 2026 como varias generaciones previas, lo que mantiene con soporte activo buena parte del catálogo de gama media de la marca.

Entre los modelos confirmados están el Moto G 2026, Moto G Play 2026, Moto G Power 2026, Moto G Stylus 2026, Moto G 2025, Moto G Power 2025, Moto G Stylus 2025 y Moto G Max, junto con los Moto G87, G86, G86 Power, G77, G77 Power, G67, G57, G57 Power, G47, G37 y G37 Power.

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Android 17 es la decimoséptima versión principal del sistema operativo móvil de Google. Europa Press

Honor inicia la beta cerrada de MagicOS 11 con Android 17

Honor entró en una fase decisiva de su propio desarrollo con el inicio del programa de beta cerrada de MagicOS 11, construido sobre la base de Android 17. La compañía busca probar el rendimiento del sistema antes de su lanzamiento público global.

Entre las novedades que trae esta capa destacan mejoras en la multitarea mediante ventanas flotantes adaptativas, paneles dinámicos y una mayor cohesión entre dispositivos plegables y tabletas de gran formato. También se incorporan cambios estéticos en las transiciones de los menús, con énfasis en mantener una respuesta rápida sin afectar la autonomía.

La primera tanda del programa beta incluye 15 dispositivos: Honor Magic V6, Magic V5, Magic 8 RSR Porsche Design, Magic 8 Pro, Magic 8 Pro Air, Magic 8, Magic 7 RSR Porsche Design, Magic 7 Pro, Magic 7, WIN, WIN RT, GT Pro, 600 Pro, 600 Super Edition y 600 Vitality Edition.

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Una de las características principales del Honor Magic 8 Pro es su cámara telefoto periscópica de 200 MP. HONOR

Pasos para actualizar a Android 17 según cada fabricante

Aunque el núcleo del sistema es el mismo, el proceso de instalación varía ligeramente según la interfaz de cada marca. Para la mayoría de los usuarios, el método estándar es la actualización automática por aire, conocida como OTA.

Antes de iniciar el proceso conviene realizar una copia de seguridad, liberar espacio de almacenamiento y contar con al menos el 50 por ciento de batería o dejar el equipo cargando durante la instalación.

En los Samsung con One UI 9, el camino es Ajustes, Actualización de software, Descargar e instalar. En los Google Pixel con Android 17 nativo, el proceso pasa por Ajustes, Sistema, Actualización del sistema, Buscar actualizaciones.

Android 17 avanza en su despliegue global y ya alcanza a varios de los fabricantes más importantes del mercado. GOOGLE

En los equipos Xiaomi, Redmi y POCO con HyperOS, se debe ingresar a Ajustes, Sobre el teléfono, tocar el logo de HyperOS y luego Buscar actualizaciones. En Motorola, el camino es Ajustes, Sistema, Actualizaciones del sistema.

Para los equipos OPPO, OnePlus y Realme, con ColorOS, OxygenOS o Realme UI, el proceso se encuentra en Ajustes, Información del dispositivo, tocando la tarjeta superior del sistema operativo y seleccionando Buscar actualizaciones.