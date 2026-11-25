El origen de la intrusión fue la cuenta de GitHub de un empleado de 1Password. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una cuenta de GitHub perteneciente a un empleado de 1Password fue comprometida y sirvió como puerta de entrada a los sistemas backend de la empresa, donde los atacantes lograron acceder a información de clientes y a código fuente privado.

El incidente, descubierto el 19 de noviembre de 2026, no afectó las bóvedas de contraseñas ni las claves de cifrado, según confirmó la compañía, aunque sí quedaron expuestos datos como nombres, correos electrónicos e identificadores de cuenta.

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Cómo ocurrió el hackeo a 1Password a través de GitHub

El origen de la intrusión fue la cuenta de GitHub de un empleado de 1Password. Desde ese punto de acceso, los atacantes consiguieron avanzar hasta los sistemas backend de la compañía, de acuerdo con el reporte de Darkweb Informer.

1Password es un gestor de contraseñas y plataforma de gestión de accesos.

El alcance no se limitó a un robo de registros. Los responsables del ataque introdujeron código malicioso en servicios backend y llegaron también a la infraestructura de integración y despliegue continuo, conocida como CI/CD, que las empresas emplean para desarrollar, probar y poner en funcionamiento software.

Que el acceso se extendiera hasta ese entorno explica por qué la respuesta de 1Password incluyó medidas técnicas adicionales, más allá de atender la exposición de datos. La información disponible no detalla, sin embargo, qué componentes específicos de la infraestructura CI/CD resultaron comprometidos.

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Un hackeo de este tipo, que parte de una cuenta individual comprometida en una plataforma de desarrollo como GitHub, puede derivar en el acceso a sistemas internos de una empresa cuando esa cuenta tiene permisos sobre código fuente o infraestructura de despliegue, sin que ello implique necesariamente el compromiso de los datos cifrados de los usuarios finales.

GitHub es una plataforma en la nube para alojar proyectos de software y colaborar en código utilizando el sistema de control de versiones Git. Europa Press

Qué datos de los usuarios quedaron expuestos

Entre los registros sustraídos se encuentran nombres de clientes, direcciones de correo electrónico, identificadores de cuenta y marcas de tiempo vinculadas a inicios de sesión. También se vieron afectados tokens asociados a ciertos enlaces de invitación y de recuperación de cuentas.

1Password distingue de forma explícita estos elementos de los secretos guardados dentro de las bóvedas. La compañía sostiene que la exposición de nombres, correos o tokens no equivale a que los atacantes hayan obtenido las contraseñas almacenadas por sus usuarios.

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La empresa afirmó, además, que no halló evidencia de tomas de control de cuentas ni indicó que los tokens robados se hayan utilizado para ingresar a perfiles o completar procesos de recuperación. El reporte describe qué tipos de registros estuvieron comprometidos, pero no precisa cuántos clientes resultaron afectados ni confirma un uso posterior de esa información.

Esta distinción resulta central para interpretar el incidente: una filtración puede exponer datos vinculados con una cuenta sin que eso signifique que terceros accedieron al contenido cifrado dentro de ella.

También se vieron afectados tokens asociados a ciertos enlaces de invitación y de recuperación de cuentas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medidas tomadas por 1Password tras detectar la brecha

Tras identificar la intrusión el 19 de noviembre, 1Password deshabilitó de inmediato la cuenta de GitHub comprometida. La compañía también rotó todas las credenciales que podían haber quedado expuestas a raíz del acceso no autorizado.

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Como parte de la respuesta, la empresa reforzó sus controles de seguridad internos y solicitó a expertos externos en ciberseguridad que revisen el manejo del incidente. Esa revisión, según el reporte, continúa en curso.

Entre los cambios técnicos anunciados figura la extensión de los códigos de verificación utilizados en procesos de recuperación de cuenta, que pasaron de seis dígitos numéricos a 10 caracteres alfanuméricos.

1Password no presentó esta modificación como una prueba de que los códigos anteriores hubieran sido utilizados por los atacantes, sino como una medida preventiva adoptada después del hallazgo.

Tras identificar la intrusión el 19 de noviembre, 1Password deshabilitó de inmediato la cuenta de GitHub comprometida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué implica el incidente para los usuarios del servicio

1Password sostiene que sus clientes no necesitan restablecer sus contraseñas, dado que no encontró evidencia de que las bóvedas o las claves de cifrado hayan sido vulneradas. Esta indicación se circunscribe a las contraseñas almacenadas dentro del servicio.

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Esa afirmación no contradice el hecho de que ciertos datos de cuenta y tokens de enlaces formaron parte de los registros sustraídos durante el ataque. Ambas cosas, señala la compañía, pueden ser ciertas al mismo tiempo sin implicar una filtración de las bóvedas.

El reporte no incluye un llamado general a restablecer contraseñas ni confirma casos de toma de cuentas. Sí deja establecido que nombres, correos electrónicos, identificadores, marcas de tiempo y algunos tokens de invitación o recuperación estuvieron entre los elementos robados, un alcance que la propia empresa pide no confundir con un compromiso del contenido protegido dentro del gestor de contraseñas.

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