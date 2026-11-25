Rodrigo de Loredo propuso una alianza entre la UCR, La Libertad Avanza y el espacio de Luis Juez para disputar la gobernación de Córdoba en 2027

Guardar

El exdiputado nacional y dirigente radical Rodrigo de Loredo propuso construir una alianza entre la Unión Cívica Radical, La Libertad Avanza y el espacio de Luis Juez para competir por la gobernación de Córdoba en 2027. En una entrevista con Infobae al Regreso, sostuvo que la unidad de los sectores opositores es una condición central para desplazar al peronismo provincial y planteó que las candidaturas se definan mediante encuestas.

El dirigente también cuestionó la gestión del gobernador Martín Llaryora, consideró que se están diluyendo las diferencias entre el peronismo cordobés y el kirchnerismo y advirtió que una eventual derrota libertaria en la provincia tendría consecuencias para el Gobierno nacional.

PUBLICIDAD

De Loredo cuestionó los casi 30 años de gobiernos peronistas en Córdoba

De Loredo describió un escenario de estancamiento en la provincia y responsabilizó por esa situación a las sucesivas administraciones justicialistas. “Córdoba está, a mi juicio, paralizada con un mismo signo político gobernando hace casi treinta años”, afirmó.

Entre sus principales cuestionamientos, mencionó el crecimiento de la estructura estatal. Según los datos que expuso, cuando el peronismo llegó al gobierno provincial había 75.000 empleados públicos, mientras que actualmente la cifra asciende a 135.000.

También apuntó contra la presión tributaria provincial y municipal. Señaló que la ciudad de Córdoba ocupa el tercer lugar entre las jurisdicciones con mayor peso impositivo y que la provincia se encuentra entre las tres más caras del país en materia de Ingresos Brutos.

PUBLICIDAD

En esa línea, cuestionó los controles de la Policía Caminera y su relación con la recaudación provincial. “Tenemos la famosa Caminera, que le decimos nosotros el brazo armado de Rentas”, expresó.

El exdiputado radical planteó la realización de encuestas como método para definir las candidaturas del frente opositor (Infobae en Vivo)

El dirigente contrapuso ese diagnóstico con el potencial productivo y educativo del distrito. Destacó que Córdoba concentra el 30% de la producción granaria y metalmecánica del país y que, pese a representar el 8% de la población argentina, aporta el 18% de los egresados universitarios.

Las diferencias entre el peronismo cordobés y el kirchnerismo

Otro de los ejes de la entrevista fue la relación entre el oficialismo provincial y el justicialismo nacional. De Loredo sostuvo que la diferenciación política que históricamente caracterizó al peronismo cordobés respecto del kirchnerismo perdió fuerza durante los últimos años.

PUBLICIDAD

“Hoy esa distinción que nos han sabido vender durante mucho tiempo se está disipando un poco, se le ven los hilos”, afirmó.

En ese sentido, estableció una diferencia entre las administraciones de Juan Schiaretti y Martín Llaryora. Consideró que el perfil político del actual gobernador no mantiene la misma distancia respecto del kirchnerismo que caracterizó a su antecesor y mencionó la influencia de Natalia de la Sota en la interna justicialista.

Según su interpretación, Llaryora necesita sostener acuerdos con distintos sectores del peronismo para evitar una división del voto oficialista. “Martín Llaryora se ve obligado a acordar con ella si no se divide el voto del peronismo”, señaló.

PUBLICIDAD

La alianza opositora y las candidaturas para 2027

De Loredo planteó que la oposición debe evitar una competencia fragmentada en las próximas elecciones provinciales. Su propuesta contempla una alianza entre el radicalismo, La Libertad Avanza y el espacio de Luis Juez.

De Loredo afirmó que la distancia histórica entre el peronismo cordobés y el kirchnerismo se redujo durante la gestión de Martín Llaryora

“Nosotros queremos armarlo con La Libertad Avanza y con Luis Juez”, afirmó. Para el dirigente, la unidad de esos sectores puede modificar el escenario electoral. “Si el frente no peronista va unificado, pierde el peronismo”, aseguró.

En cuanto a la definición de las candidaturas, propuso recurrir a un mecanismo competitivo para establecer quién tiene mejores condiciones para encabezar la propuesta. Entre los posibles postulantes mencionó a Juez, al diputado libertario Gabriel Bornoroni y a sí mismo.

PUBLICIDAD

“Yo he ofrecido que se resuelva por encuesta”, explicó. También sostuvo que su espacio cuenta con ventajas en términos de conocimiento público, intención de voto y despliegue territorial. En particular, destacó la cantidad de intendentes que integran su estructura política.

Como antecedente, recordó el acuerdo electoral que alcanzó con Juez en los comicios provinciales anteriores, cuando decidió dar un paso al costado para respaldar su candidatura a gobernador. Aquella fórmula, identificada por ambos con la expresión “el fernet con coca”, quedó cerca de imponerse frente al oficialismo.

De Loredo consideró que la división de sus adversarios es una de las principales expectativas del peronismo provincial. “El peronismo cifra todas sus expectativas en que nos peleemos”, planteó.

PUBLICIDAD

Además, confirmó que mantiene conversaciones con distintos referentes para avanzar en un entendimiento. Mencionó contactos con los Menem, Gabriel Bornoroni y Luis Juez, entre otros dirigentes.

De Loredo sostuvo que Javier Milei resolvió el déficit fiscal nacional pero todavía enfrenta un problema de déficit político (Infobae en Vivo)

La advertencia sobre el impacto nacional de las elecciones en Córdoba

El exlegislador también analizó la situación del gobierno de Javier Milei y diferenció los resultados obtenidos en materia fiscal de los desafíos políticos que enfrenta la administración nacional.

“Javier Milei entendió muy bien que la economía tenía un problema de déficit fiscal, que lo ha resuelto, pero hoy tiene un problema de déficit político”, sostuvo.

En ese contexto, consideró que Córdoba tendrá un papel relevante en la disputa electoral de 2027, tanto por su peso político como por el respaldo que Milei obtuvo en la provincia. Advirtió que una derrota de La Libertad Avanza en ese distrito podría afectar las expectativas del oficialismo a nivel nacional.

PUBLICIDAD

“Si La Libertad Avanza pierde Córdoba, en este contexto de expectativas, se va a autoinfligir un perjuicio muy grande nacionalmente”, afirmó.

Para fundamentar esa lectura, recordó que Córdoba tuvo históricamente un papel anticipatorio en distintos procesos políticos argentinos. Mencionó como antecedentes la Reforma Universitaria de 1918, el Cordobazo y el triunfo de Juntos por el Cambio en Marcos Juárez.

Finalmente, De Loredo sostuvo que existe una demanda de renovación política después de casi tres décadas de gobiernos peronistas. Según su estimación, la voluntad de cambio en la provincia supera el 60%.

“Córdoba es el rostro anticipado del país”, resumió. Y dejó una advertencia sobre el calendario electoral de 2027: “Atenti con cómo se despliega el calendario electoral 2027, si en el distrito donde mejor mide Javier Milei no cosecha un buen triunfo”.

PUBLICIDAD

–

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.