Rodman, en su época de gloria con los Chicago Bulls (Credit Image: © Steve Lipofsky/ZUMAPRESS.com)

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Toni Kukoc reveló por qué Dennis Rodman se ponía furioso cuando los Bulls ganaban por una diferencia abultada y el relato, aunque llamativo, encaja a la perfección con la personalidad de quien fue uno de los jugadores más singulares en la historia de la NBA.

El ex alero de los Chicago Bulls participó recientemente en el podcast Legends in Session with Horace Grant, donde describió una escena que se repetía en el vestuario cada vez que el equipo aplastaba a un rival. Según Kukoc, en esos partidos el Gusano Rodman no llegaba al vestuario satisfecho, sino enojado. “Recuerdo cuando Dennis jugaba, si ganábamos un partido por 30 puntos, se ponía furioso después del juego”, reveló. “Se subía a una cinta de correr o a una bicicleta y hacía unos 45 minutos de eso mientras maldecía a la gente que no se había presentado al juego. Decía algo como: ‘Estos malditos -disculpen la expresión- no se presentaron. Tengo que sudar. Tengo que hacer algo’”.

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La explicación detrás de este comportamiento también la ofreció Kukoc: todo era para “sacárselo de encima” antes de volver a casa. Si Rodman no sudaba durante el partido, regresaba al vestuario decepcionado. Las victorias abultadas, además, suelen beneficiar a los suplentes con más minutos en cancha, lo que podía dejar al ala-pívot con menos tiempo real de juego del que él consideraba necesario. Rodman no toleraba que un rival no lo exigiera; su condición física era excepcional y se sentía insatisfecho cuando los juegos no lo llevaban al límite.

Kevin Garnett lo vio en acción tras una derrota de los Bulls

Este ritual posterior a los partidos no fue una anécdota aislada que Kukoc haya recordado con el tiempo: hay un testimonio que lo confirma en primera persona. En 1997, cuando los Minnesota Timberwolves vencieron a los Bulls por primera vez esa temporada, Kevin Garnett se encontraba en el gimnasio cuando se cruzó con Rodman. “Me mira rápidamente y dice: ‘Buen partido, muchacho. Me encanta tu energía’”, escribió Garnett en su libro KG: A to Z: An Uncensored Encyclopedia of Life, Basketball, and Everything in Between. “Luego se sube a la cinta de correr y corre como si acabara de robar un banco con la policía pisándole los talones, mientras me hablaba sin parar”, completó.

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Lo que hace más elocuente esa imagen es el contexto: aquella noche, Rodman había jugado 44 minutos. Aun así, ahí estaba, con botas de combate hasta la rodilla, corriendo en la cinta para purgar la derrota de un equipo que esa temporada ganó el campeonato.

La carrera de Dennis Rodman combinó un rendimiento deportivo extraordinario con una personalidad que desafió todas las convenciones del deporte profesional. Seleccionado en la segunda ronda del draft de 1986 por los Detroit Pistons, se convirtió en uno de los reboteadores más dominantes de la historia: acumuló 11.954 rebotes en 911 partidos de temporada regular, con un promedio de 13,1 por encuentro, y lideró la liga en esa categoría durante siete temporadas consecutivas entre 1992 y 1998. Con los Pistons ganó sus primeros dos anillos (1989 y 1990) y fue elegido Mejor Defensor de la NBA en 1990 y 1991. Integró el Primer Equipo Defensivo de la liga en siete ocasiones y fue incluido en el Equipo del 75° Aniversario de la NBA, distinción que reúne a los mejores jugadores de toda la historia de la liga.

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Kukoc, integrante de los históricos Bulls de Michael Jordan, Scottie Pippen y Rodman (Mandatory Credit: Kamil Krzaczynski-USA TODAY Sports)

Su paso por los Bulls fue el capítulo más recordado de su carrera

Cuando llegó a Chicago en 1995, Rodman encontró el escenario ideal para cerrar su trayectoria con tres títulos más, en 1996, 1997 y 1998, con Michael Jordan y Scottie Pippen como líderes. Ese ciclo incluyó la temporada 1995-96, en la que los Bulls ganaron 72 de 82 partidos de temporada regular, un récord histórico en aquel momento. Su aporte no fue de puntos —promedió apenas 5,2 por partido en esos tres años—, sino de rebotes, intensidad defensiva y la clase de presencia que transforma un equipo. Kukoc reconoció a su ex compañero como un jugador que será para siempre un ícono dentro y fuera de la cancha.

Fuera de ella, Rodman protagonizó situaciones que trascendieron el deporte. Desde casarse consigo mismo hasta emprender un viaje a Las Vegas en plena temporada, su comportamiento fue tan impredecible como constante. El ritual de la cinta de correr después de un triunfo fácil no fue una excentricidad más: fue, en realidad, la expresión más fiel de un jugador para quien el sudor no era opcional.

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