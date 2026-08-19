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Pokémon cumple 30 años: la vida de Ash y Pikachu la celebran con una Polaroid

La colaboración incluye tres cámaras: una inspirada en la Poké Ball, Pikachu y otra en Sylveon

Tres cámaras instantáneas Polaroid Go 2 amarillas, blancas y rosas. Tres fotos impresas. Cuatro pegatinas de Pokémon: Pikachu, Charmander, Poké Ball y Sylveon. Correa de cámara
A 30 años del estreno de Pokémon, la marca lanzó una colaboración con Polaroid con tres cámaras instantáneas de edición especial. (Pokémon)
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A 30 años del lanzamiento de Pokémon, la franquicia sumó una colaboración con Polaroid que incluye tres cámaras instantáneas de edición especial, películas temáticas y accesorios inspirados en el diseño de la Poké Ball.

La línea incluye la Polaroid Now Generation 3 – Pokémon Edition, con un diseño basado en la Poké Ball y una paleta en rojo, blanco y negro. También incorpora dos modelos de Polaroid Go Generation 3, inspirados en Pikachu y Sylveon.

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La Polaroid Go Generation 3 — Pokémon Pikachu Edition es amarilla e incluye una correa que remite a la cola del personaje. En tanto, la Polaroid Go Generation 3 — Pokémon Sylveon Edition es blanca y rosada, y suma una correa a juego en tonos rosa, blanco y azul.

Tres tarjetas negras con siluetas blancas de Pikachu, Raichu y un tercer Pokémon, junto a los logos de Polaroid y Pokémon, y el número cero cero veintiséis
Todas las películas incluirán un protector opaco con la silueta de un Pokémon, que se retirará al colocarlas en la cámara. (Pokémon)

Además, habrá películas especiales Pokémon x Polaroid. En la película para las cámaras Polaroid Go, el marco de Pikachu incluye una imagen del personaje posando.

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En el caso de la película con marcos de Sylveon, el diseño incorpora su silueta, lazos y Poké Balls. Por su parte, la edición Pokémon de la película i-Type suma marcos con distintos personajes, entre ellos Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Gengar, Umbreon y Mimikyu.

Todas las películas incluirán un protector opaco con la silueta de un Pokémon, que se mantendrá hasta colocarlas en la cámara. Una vez que la cámara expulse la foto, el protector podrá guardarse para completar la colección.

La colaboración también incluirá una colección de accesorios inspirados en el diseño de la Poké Ball. De momento se desconoce el precio oficial de estas cámaras. Incluso aún no se habilitan las reservas.

Cámara Polaroid blanca dentro de un estuche abierto en forma de Poké Ball, una correa negra con diseño de Poké Ball y un estuche abierto con dos álbumes de fotos miniatura
La colaboración sumará accesorios inspirados en el diseño de la Poké Ball. (Pokémon)

Qué es el Ultrabonus-Festival Acuático de Pokémon GO

El Ultrabonus-Festival Acuático de Pokémon GO es un evento de tiempo limitado que se realizará hasta el día 24 de agosto de 2026, con contenido centrado en Pokémon de tipo Agua, bonus de captura, incursiones y recompensas a través de un Pase de GO específico.

Durante el evento estarán activos varios bonus: los Módulos Cebo Lluviosos atraerán a Arrokuda; habrá mayor probabilidad de encontrar Ducklett variocolor y Dewpider variocolor; y se otorgará una mayor cantidad de PX y Polvos Estelares al capturar Pokémon.

El evento marcará el debut en Pokémon GO de Cramorant y Arrokuda. Además, en los encuentros en estado salvaje aparecerán Psyduck, Goldeen, Mareanie, Wimpod, Feebas y Clamperl. Por otra parte, Wiglett aparecerá con más frecuencia en su bioma natural.

Personajes de Pokémon Psyduck con flotador, Arrokuda saltando del agua, Cramorant. Logotipos Pokémon GO 10th Anniversary y Forever Forward
El Ultrabonus-Festival Acuático de Pokémon GO es un evento temporal centrado en Pokémon de tipo Agua. (Pokémon)

Por tanto, el evento incluirá incursiones de nivel 1 y nivel 3:

En las incursiones de nivel 1 aparecerán Tatsugiri en tres formas, según la región: Forma Curvada (Europa, Oriente Medio y África), Forma Lánguida (América) y Forma Recta (Asia Pacífico). También estará Psyduck con flotador.

En las incursiones de nivel 3 estarán disponibles Lapras con un pañuelo, Samurott de Hisui y Dondozo.

El Pase de GO: Festival Acuático se entregará de manera automática. Durante el evento, los Entrenadores podrán acumular puntos de GO para subir de nivel y obtener recompensas adicionales antes de que finalice.

Dos personajes Pokémon. A la izquierda, un pez marrón con franjas y dientes. A la derecha, Cramorant, un ave azul con pico amarillo y vientre blanco
El evento marca el debut en Pokémon GO de Cramorant y Arrokuda.(Pokémon)

Habrá opciones de pago: la mejora del Pase de GO deluxe costará 4,99 USD (o el equivalente en moneda local) e incluirá las recompensas del pase gratuito y del deluxe.

Además, se ofrecerá el Pase de GO deluxe + 6 niveles por 6,99 USD, para alcanzar de manera automática el nivel siete.

Al avanzar por el Pase de GO del evento se desbloquearán bonus por hitos. En el nivel 1, se activará el doble de Caramelos por captura. En el nivel 2, se reducirá a la mitad la distancia necesaria para eclosionar Huevos.

Las recompensas desbloqueadas con el Pase de GO se van a poder reclamar hasta el día 26 de agosto de 2026.

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