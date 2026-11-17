Pokémon celebra su trigésimo aniversario con dos colaboraciones simultáneas junto a Apple y Duolingo.

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Pokémon cumple 30 años y lo celebra con dos colaboraciones simultáneas que combinan tecnología, aprendizaje de idiomas y su videojuego móvil más popular. The Pokémon Company se asoció con Apple para una campaña exclusiva en Japón centrada en Applin, el Pokémon con forma de manzana, mientras que Pokémon GO sumó una alianza con Duolingo que premia a los usuarios de ambas aplicaciones con contenido especial.

Las dos iniciativas se desarrollan en paralelo pero con alcances distintos: la de Apple está limitada al mercado japonés, mientras que la de Duolingo tiene alcance global y ya está activa para todos los entrenadores que jueguen Pokémon GO.

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Que trae la alianza entre Pokémon y Apple

La colaboración entre ambas compañías se extiende del 16 al 30 de noviembre de 2026 y tiene como eje central las tiendas oficiales de Apple en Japón. El producto principal es una edición especial de Apple Gift Card, disponible en las 11 Apple Store del país, con saldos que van desde 1.000 hasta 250.000 yenes y un límite de tres unidades por persona.

Cada tarjeta incluye un código QR que da acceso a contenido digital exclusivo: tres diseños de fondos de pantalla para iPhone y iPad protagonizados por Applin, Pikachu, Bulbasaur, Charmander y Squirtle.

Las tarjetas de regalo de Apple incluyen códigos de acceso a fondos de pantalla con Applin y los Pokémon iniciales clásicos.

Por el momento, Apple y The Pokémon Company no confirmaron si esta propuesta se replicará en otros países fuera de Japón.

La campaña también estará dentro de Pokémon GO. Durante el período de la colaboración, las 11 tiendas de Apple que participan en Japón funcionan como Poképaradas especiales, con una frecuencia de aparición de Applin más alta que la habitual en esos puntos.

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Esta activación conecta directamente el espacio físico de las tiendas con la experiencia del videojuego, aunque, igual que las tarjetas de regalo, se mantiene restringida al territorio japonés sin fecha de expansión anunciada.

Otras colaboraciones de Apple con Pokémon durante 2026

A la alianza del 30.º aniversario se sumam otros proyectos conjuntos desarrollados a lo largo del año. En octubre de 2026, Beats, marca de audio propiedad de Apple, lanzó junto a The Pokémon Company una edición especial de su altavoz portátil Beats Pill con diseño inspirado en Pikachu, que trasladó la identidad visual de la franquicia a un producto de audio.

El director ejecutivo de The Pokémon Company visitó Apple Park para reunirse con Tim Cook y John Ternus.

Meses antes, en agosto de 2026, Tsunekazu Ishihara, director ejecutivo de The Pokémon Company, visitó Apple Park acompañado de Pikachu. Del encuentro participaron Tim Cook y John Ternus, quien asumiría el liderazgo de Apple, y compartieron una sesión de Pokémon GO dentro del campus.

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Ese conjunto de acercamientos, que incluye experiencias digitales, activaciones en tiendas físicas y productos tecnológicos con personajes licenciados, confirma una relación sostenida entre ambas compañías durante el año del aniversario.

Qué ofrece la colaboración con Duolingo en Pokémon GO

En paralelo a la alianza con Apple, Pokémon GO se unió a Duolingo para una campaña bajo el nombre de Duolin-GO, que combina el descubrimiento de Pokémon con el aprendizaje de idiomas. La propuesta se organiza en dos frentes: recompensas dentro de la aplicación de Duolingo y una investigación temporal dentro de Pokémon GO.

El desafío La fiesta Pokémon de Duo ya está disponible en Duolingo, y los usuarios deben unirse antes del lunes 21 de diciembre de 2026 a las 23:59 en su hora local. Una vez dentro, tienen hasta el martes 29 de diciembre de 2026 a las 23:59 para completar el reto.

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El reto de Duolingo premia a los estudiantes con disfraces digitales para avatar inspirados en Pikachu y Chatot.

Durante ese período, cada día que se complete al menos una lección se desbloquea una recompensa nueva, entre ellas disfraces para el avatar de Duolingo inspirados en Pikachu y Chatot, además de un código de oferta para la investigación temporal de Pokémon GO.

Quienes se unan al desafío de Duolingo antes del 21 de diciembre y completen siete lecciones hasta el 29 de diciembre de 2026 a las 23:59 obtendrán un código para canjear una investigación temporal en Pokémon GO. Las tareas aparecerán en el idioma que el jugador elija al activar el código, y el Profesor Willow ofrecerá pistas durante el recorrido.

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Como parte de la misma iniciativa, algunos Pokémon de la investigación temporal incorporarán una nueva función de etiqueta de idioma en su página de resumen, que permitirá consultar los nombres que reciben en otros idiomas.