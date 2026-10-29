Tecno

Compras directas y tarjetas guardadas: WhatsApp prepara un gestor de pagos global para Android e iOS

Los desarrollos detectados en ambas plataformas incluyen opciones para registrar tarjetas, actualizar domicilios, modificar teléfonos y mantener un método preferido para futuras adquisiciones

WhatsApp prepara un apartado para guardar tarjetas y datos de envío - REUTERS/Dado Ruvic
WhatsApp prepara un apartado para guardar tarjetas y datos de envío - REUTERS/Dado Ruvic
Guardar

WhatsApp prepara una sección de Pagos para guardar tarjetas, datos de facturación e información de envío dentro de Android e iOS. La función permitiría completar compras directamente desde la aplicación y administrar los métodos de pago vinculados a las plataformas de Meta, aunque todavía permanece en desarrollo y no está disponible de forma general.

La aplicación ya ofrece pagos en India, Brasil, Singapur y México, pero el nuevo selector de países incluye mercados donde esa herramienta no opera actualmente, como Australia, Austria, Canadá, Alemania, Italia, Países Bajos y Estados Unidos.

PUBLICIDAD

WhatsApp no cuenta con una papelera, pero sí con un administrador de almacenamiento que cumple esa función.
WhatsApp permitirá gestionar tarjetas desde el Centro de cuentas (Foto: Meta)

WhatsApp prepara la misma herramienta en Android y iPhone

La función apareció primero en el desarrollo de la versión beta para iOS 26.33.10.70. Allí se detectó una nueva sección destinada a reunir tarjetas, direcciones y otros datos necesarios para efectuar compras sin salir de la aplicación.

Ahora, WhatsApp trabaja en una versión equivalente para Android. La novedad fue identificada en la beta 2.26.43.7, distribuida mediante Google Play Store. El apartado se integrará dentro de los ajustes de la aplicación y permitirá gestionar los métodos de pago asociados a la cuenta.

La coincidencia entre los desarrollos de Android e iOS sugiere que WhatsApp busca crear una infraestructura común para ambas plataformas. Sin embargo, la compañía no ha confirmado que los pagos vayan a habilitarse de inmediato en nuevos países ni ha comunicado una fecha para su lanzamiento general.

PUBLICIDAD

La presencia de un listado de países más amplio que el de los mercados actuales puede responder a una preparación técnica para futuras compras, aunque todavía no constituye una confirmación de expansión internacional.

Los pagos de WhatsApp podrían llegar a más países
Los pagos de WhatsApp podrían llegar a más países

Las tarjetas se guardarían desde el Centro de cuentas

Al entrar en la futura pantalla de Pagos, el usuario encontrará un botón para añadir un método de pago. Esa acción abrirá el Centro de cuentas, donde será posible registrar la tarjeta preferida para compras posteriores.

WhatsApp señala que la información de pago se cifra y se almacena de manera separada de los datos del perfil. El objetivo consiste en que las personas puedan utilizar la tarjeta guardada para completar adquisiciones con mayor rapidez dentro de las aplicaciones de Meta.

La función también incluirá una sección para almacenar información de envío. Allí se podrán añadir o modificar:

  • Dirección de correo electrónico.
  • Número de teléfono.
  • Dirección de entrega.
  • Datos de facturación.
  • Método de pago preferido.

La información permitirá rellenar de forma automática los datos de compra y envío. De esta manera, el usuario no tendría que escribir la misma dirección o número de contacto cada vez que realice una adquisición desde una conversación, un negocio o un servicio integrado.

Conoce por qué no puedes recibir las últimas actualizaciones de WhatsApp.
El usuario podrá añadir nuevos métodos, consultar la información registrada y sustituir datos cuando cambie una tarjeta, un número de contacto o el domicilio asociado a una orden (Foto: Meta)

El gestor permitirá descargar y eliminar datos de pago

La futura sección no solo servirá para añadir tarjetas. También ofrecerá herramientas de control sobre la información almacenada. Los usuarios podrán descargar una copia de sus datos de pago, incluidas las tarjetas registradas y los detalles de envío.

Esta opción puede resultar útil para revisar qué información conserva la aplicación. Además, cuando una persona elimine sus datos de pago, podrá utilizar la descarga para comprobar cuáles de esos elementos ya fueron borrados de los servidores.

La posibilidad de solicitar una copia añade una vía de transparencia sobre los datos vinculados a las compras. En un servicio que reúne mensajes, contactos y potencialmente información financiera, la gestión de los permisos y del contenido almacenado será un aspecto relevante.

La configuración permitirá actualizar los datos de envío cuando sea necesario. Si cambia una dirección, un número de teléfono o una tarjeta, el usuario podrá modificar esos elementos desde el mismo apartado.

El desarrollo de un gestor de pagos en Android e iOS puede facilitar una futura llegada a más territorios, pero WhatsApp no ha anunciado un plan concreto. Por ahora, la función está en una etapa de preparación y se prevé que llegue primero a algunos probadores beta.

La herramienta todavía no puede utilizarse ni aparece para todos los usuarios. Su despliegue dependerá de futuras actualizaciones, pruebas técnicas y, en caso de una expansión internacional, de los requisitos de cada mercado.

Temas Relacionados

WhatsAppAndroidiOSComprasTarjetasTecnología-NoticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nokia 1100: cuánto cuesta hoy el celular más vendido de la historia

El teléfono más vendido de la historia conserva interés entre coleccionistas y nostálgicos, aunque sus funciones limitadas y la desaparición de las redes 2G restringen su uso actual

Nokia 1100: cuánto cuesta hoy el celular más vendido de la historia

Epic Games usa IA para programar Unreal Engine y Fortnite: sus ingenieros ya no escriben la mayor parte del código

El estudio de videojuegos adopta el método vibe-coding para que sus programadores guíen modelos automáticos, reduciendo labores complejas de varias semanas a simples jornadas

Epic Games usa IA para programar Unreal Engine y Fortnite: sus ingenieros ya no escriben la mayor parte del código

Le pidió ayuda a ChatGPT para dejar su medicación de epilepsia en 25 días y falleció al hacerle caso

El neurólogo de la paciente sostuvo que ningún especialista habría avalado la retirada de la medicación anticonvulsiva

Le pidió ayuda a ChatGPT para dejar su medicación de epilepsia en 25 días y falleció al hacerle caso

Brasil y Argentina concentran la mayor cantidad de usuarios en app para tener una relación fuera de la pareja

Hay un aumento del uso de estas plataformas entre personas de 50 a 65 años y picos de actividad durante las mañanas, el almuerzo y los fines de semana

Brasil y Argentina concentran la mayor cantidad de usuarios en app para tener una relación fuera de la pareja

Por qué tu lavadora hace mucho ruido al centrifugar y cómo solucionarlo según fabricantes

Comprobar las patas niveladoras, el suelo y la distancia respecto de paredes o muebles permite corregir golpes durante el centrifugado antes de solicitar una reparación especializada

Por qué tu lavadora hace mucho ruido al centrifugar y cómo solucionarlo según fabricantes

DEPORTES

Con Colapinto como protagonista, los 10 cambios de pilotos que marcarán un récord en la práctica del GP de México de Fórmula 1

Con Colapinto como protagonista, los 10 cambios de pilotos que marcarán un récord en la práctica del GP de México de Fórmula 1

Viaje al interior de la pasión en las tribunas durante un partido de la Copa de Alemania: el show de los fanáticos en Bayern Múnich-Magdeburgo

El provocador mensaje de Cristiano Ronaldo tras ganar la votación del “Balón de Oro de todos los tiempos”

Jugó en el Barcelona con Messi, sufrió depresión tras su retiro y decidió buscar trabajo en una tienda de ropa: “Sólo ven el dinero, nunca el lado humano”

Los rumores de un triángulo amoroso entre dos figuras del tenis y una bailarina que desataron una interna en el equipo campeón de la Copa Davis

TELESHOW

“Mi casita cerquita del mar”: Patricio Giménez Aubert celebró sus 51 y estrenó su hogar soñado

“Mi casita cerquita del mar”: Patricio Giménez Aubert celebró sus 51 y estrenó su hogar soñado

Graciela Alfano mostró su costado más íntimo en un viaje familiar por las Cataratas del Iguazú

Pidió un auto de aplicación y descubrió que el chofer era “Bam Bam” Morais, ganador de Gran Hermano: “No lo puedo creer”

Jimena Barón habló sobre la salud de Daniel Osvaldo, quien recibió el alta médica tras una complicada internación: “Está mucho mejor”

Murió Juan Marcelo, ícono de los 70 y voz del recordado dúo Juan y Juan

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala presenta dos herramientas para prevenir riesgos en la infraestructura vial

Guatemala presenta dos herramientas para prevenir riesgos en la infraestructura vial

El Ministerio de Comunicaciones interviene más de 193 puentes para conservar la red vial de Guatemala

El Ministerio Público de Guatemala confirma la liberación de fiscales y policías retenidos en Camanchaj tras una negociación

Arteba celebra su 35°. edición con más de 400 artistas, en su gran regreso a La Rural

Bajo el nuevo régimen antiterrorista en Honduras, 40 pandilleros solo tienen 30 minutos de sol al día