Compras directas y tarjetas guardadas: WhatsApp prepara un gestor de pagos global para Android e iOS

WhatsApp prepara un apartado para guardar tarjetas y datos de envío - REUTERS/Dado Ruvic

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WhatsApp prepara una sección de Pagos para guardar tarjetas, datos de facturación e información de envío dentro de Android e iOS. La función permitiría completar compras directamente desde la aplicación y administrar los métodos de pago vinculados a las plataformas de Meta, aunque todavía permanece en desarrollo y no está disponible de forma general.

La aplicación ya ofrece pagos en India, Brasil, Singapur y México, pero el nuevo selector de países incluye mercados donde esa herramienta no opera actualmente, como Australia, Austria, Canadá, Alemania, Italia, Países Bajos y Estados Unidos.

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WhatsApp permitirá gestionar tarjetas desde el Centro de cuentas (Foto: Meta)

WhatsApp prepara la misma herramienta en Android y iPhone

La función apareció primero en el desarrollo de la versión beta para iOS 26.33.10.70. Allí se detectó una nueva sección destinada a reunir tarjetas, direcciones y otros datos necesarios para efectuar compras sin salir de la aplicación.

Ahora, WhatsApp trabaja en una versión equivalente para Android. La novedad fue identificada en la beta 2.26.43.7, distribuida mediante Google Play Store. El apartado se integrará dentro de los ajustes de la aplicación y permitirá gestionar los métodos de pago asociados a la cuenta.

La coincidencia entre los desarrollos de Android e iOS sugiere que WhatsApp busca crear una infraestructura común para ambas plataformas. Sin embargo, la compañía no ha confirmado que los pagos vayan a habilitarse de inmediato en nuevos países ni ha comunicado una fecha para su lanzamiento general.

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La presencia de un listado de países más amplio que el de los mercados actuales puede responder a una preparación técnica para futuras compras, aunque todavía no constituye una confirmación de expansión internacional.

Los pagos de WhatsApp podrían llegar a más países

Las tarjetas se guardarían desde el Centro de cuentas

Al entrar en la futura pantalla de Pagos, el usuario encontrará un botón para añadir un método de pago. Esa acción abrirá el Centro de cuentas, donde será posible registrar la tarjeta preferida para compras posteriores.

WhatsApp señala que la información de pago se cifra y se almacena de manera separada de los datos del perfil. El objetivo consiste en que las personas puedan utilizar la tarjeta guardada para completar adquisiciones con mayor rapidez dentro de las aplicaciones de Meta.

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La función también incluirá una sección para almacenar información de envío. Allí se podrán añadir o modificar:

Dirección de correo electrónico.

Número de teléfono.

Dirección de entrega.

Datos de facturación.

Método de pago preferido.

La información permitirá rellenar de forma automática los datos de compra y envío. De esta manera, el usuario no tendría que escribir la misma dirección o número de contacto cada vez que realice una adquisición desde una conversación, un negocio o un servicio integrado.

El usuario podrá añadir nuevos métodos, consultar la información registrada y sustituir datos cuando cambie una tarjeta, un número de contacto o el domicilio asociado a una orden (Foto: Meta)

El gestor permitirá descargar y eliminar datos de pago

La futura sección no solo servirá para añadir tarjetas. También ofrecerá herramientas de control sobre la información almacenada. Los usuarios podrán descargar una copia de sus datos de pago, incluidas las tarjetas registradas y los detalles de envío.

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Esta opción puede resultar útil para revisar qué información conserva la aplicación. Además, cuando una persona elimine sus datos de pago, podrá utilizar la descarga para comprobar cuáles de esos elementos ya fueron borrados de los servidores.

La posibilidad de solicitar una copia añade una vía de transparencia sobre los datos vinculados a las compras. En un servicio que reúne mensajes, contactos y potencialmente información financiera, la gestión de los permisos y del contenido almacenado será un aspecto relevante.

La configuración permitirá actualizar los datos de envío cuando sea necesario. Si cambia una dirección, un número de teléfono o una tarjeta, el usuario podrá modificar esos elementos desde el mismo apartado.

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El desarrollo de un gestor de pagos en Android e iOS puede facilitar una futura llegada a más territorios, pero WhatsApp no ha anunciado un plan concreto. Por ahora, la función está en una etapa de preparación y se prevé que llegue primero a algunos probadores beta.

La herramienta todavía no puede utilizarse ni aparece para todos los usuarios. Su despliegue dependerá de futuras actualizaciones, pruebas técnicas y, en caso de una expansión internacional, de los requisitos de cada mercado.