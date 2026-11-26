Una vez completada esa secuencia, se habilita el acceso a un portal que funciona como puerta de entrada directa al juego de 2002. (Composición Infobae: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana / @MemeioYT)

Guardar

Jugadores han descubierto un secreto escondido en GTA VI que permite transformar por completo el juego en una versión fiel al clásico Vice City de 2002. El hallazgo, localizado a través de una serie de interacciones repartidas por el mapa, abre un portal que traslada al jugador a los gráficos, colores y atmósfera originales de aquella entrega.

Cómo desbloquear el portal al Vice City original en GTA VI

El secreto gira en torno a 12 subestaciones eléctricas distribuidas por distintos puntos del mapa de Vice City. Los jugadores deben interactuar con ellas siguiendo un orden específico, lo que revela una combinación de letras vinculada a uno de los códigos clásicos del GTA Vice City original.

PUBLICIDAD

Una vez completada esa secuencia, se habilita el acceso a un portal que funciona como puerta de entrada directa al juego de 2002. No se trata de una zona decorativa inspirada en el título clásico, sino de un cambio real de entorno al atravesar ese punto del mapa.

(X/@MemeioYT)

Existe, sin embargo, una restricción horaria para activarlo. El portal solo está disponible entre las 19.00 y las 6.00 dentro del tiempo del juego, por lo que resulta imposible acceder a él durante las horas diurnas de la partida.

¿Qué es exactamente el secreto del Vice City clásico en GTA VI? Se trata de un portal oculto, desbloqueado mediante 12 subestaciones eléctricas, que transporta al jugador a una recreación fiel del Vice City de 2002, con sus gráficos originales y objetos coleccionables como la camiseta de Tommy Vercetti.

PUBLICIDAD

El salto gráfico al recrear el Vice City de 2002

Al cruzar el portal, el cambio visual es inmediato y total. Los gráficos actuales de GTA VI dan paso a una estética que reproduce la apariencia característica de la era de PS2, con las texturas, colores y estilo propios del juego original lanzado hace más de dos décadas.

(X/@MemeioYT)

Esa recreación no se limita a un paisaje de fondo, sino que funciona como un espacio jugable completo dentro de esa versión clásica. La experiencia reproduce la sensación visual y sonora de aquel título, generando un contraste directo con el apartado técnico del juego actual.

Para quienes jugaron la entrega original en su momento, el efecto es el de una vuelta reconocible a una etapa concreta de la saga. Para los jugadores más nuevos, representa una forma de conocer de primera mano cómo lucía la saga Grand Theft Auto en aquella generación de consolas.

PUBLICIDAD

Objetos recuperables: la camiseta de Tommy Vercetti y más recompensas

El secreto no se agota en la posibilidad de visitar ese escenario recreado. Dentro de esa versión clásica es posible obtener objetos propios del juego original y trasladarlos de vuelta al Vice City actual de GTA VI.

Entre esos elementos recuperables se encuentra la camiseta de Tommy Vercetti, protagonista histórico de la entrega de 2002, además de una motocicleta propia de aquel título. Ambos objetos pasan a estar disponibles para su uso una vez que el jugador regresa al mundo actual.

(Composición Infobae: rockstargames.com)

Esta mecánica convierte el secreto en algo más que un simple guiño visual, ya que añade una recompensa tangible dentro de la progresión del juego moderno, ligada directamente a la memoria de la entrega original de la saga.

PUBLICIDAD

Por qué Rockstar eligió homenajear Vice City dentro de GTA VI

La elección de Vice City como protagonista de este guiño no resulta casual dentro de la historia de la saga. Esa entrega de 2002 es considerada una de las más relevantes de toda la franquicia por el impacto que tuvo en su momento entre los jugadores.

Recuperar su estética original dentro de GTA VI permite que esa ciudad vuelva a tener protagonismo más de veinte años después de su lanzamiento inicial. La referencia conecta ambos títulos sin necesidad de construir una misión extensa ni de otorgarle un peso narrativo mayor del que tiene.

Rockstar mantiene así su costumbre de incluir secretos distribuidos por sus mundos abiertos, en este caso mediante un homenaje directo a uno de los capítulos más recordados de Grand Theft Auto, accesible solo para quienes decidan investigar el funcionamiento de esas 12 subestaciones eléctricas.

PUBLICIDAD