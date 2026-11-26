GTA 6 abre el acceso a más de 1.500 edificios de Leonida (Rockstar)

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Grand Theft Auto 6 permite visitar 1.563 de los 5.588 edificios identificados en Leonida, según un experimento de un jugador. El cálculo sitúa la accesibilidad en 28%, pero los inmuebles abiertos reúnen 51% de la superficie construida. El resultado indica que Rockstar concentró buena parte de la exploración interior en instalaciones grandes, comercios y áreas urbanas con actividades para jugadores.

La proporción parece limitada frente al total, aunque adquiere otra dimensión cuando se consideran aeropuertos, centros comerciales, tiendas, viviendas y edificios públicos con interiores utilizables durante misiones, persecuciones, compras o recorridos libres por Leonida.

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El mundo abierto integra playas, puertos, humedales, carreteras, tormentas tropicales, fauna y publicaciones ficticias que registran incidentes ocurridos durante los desplazamientos de los protagonistas (rockstargames.com)

El método empleado

El creador de contenido Neutral_State no recorrió a pie cada calle, casa y local del mapa. El usuario detectó una diferencia de color en las construcciones que aparecen en el mapa oficial de Rockstar Games y en la interfaz del juego. Los edificios azules más claros permanecen cerrados; los de tono oscuro señalan interiores accesibles para Jason y Lucía durante la partida y sus actividades secundarias.

La relación entre tamaño y acceso explica por qué la superficie visitable supera la mitad del área construida. Entre los edificios de menos de 200 metros cuadrados, el 24% está abierto. En las estructuras superiores a 5.000 metros cuadrados, la proporción asciende al 68%. Las tiendas rondan siete de cada 10 accesibles; iglesias y hospitales, menos de dos por categoría.

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El aeropuerto VCIA encabeza la lista de interiores accesibles con 131.000 metros cuadrados, una extensión equivalente a unos 18 campos de fútbol. El segundo puesto corresponde al centro comercial Waning Sands, que reúne 31.600 metros cuadrados. Estos espacios ayudan a entender por qué pocos inmuebles abiertos pueden concentrar gran parte del terreno construido disponible para explorar en el juego base.

GTA 6 concentra la exploración interior en los edificios más grandes (rockstargames.com)

Grandes interiores

La presencia de comercios y grandes complejos amplía las posibilidades de exploración más allá de las calles. Las tiendas pueden servir para adquirir ropa, conseguir suministros, activar actividades o iniciar encuentros con personajes. Los espacios de mayor tamaño también ofrecen escenarios para misiones, persecuciones, enfrentamientos y rutas de escape, elementos centrales en la experiencia de mundo abierto que propone Rockstar.

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El análisis revela que la accesibilidad no se distribuye de forma automática por el mapa. Los edificios de gran tamaño reciben una mayor atención, mientras que las construcciones pequeñas suelen cumplir una función visual. Esta diferencia permite que zonas específicas del estado tengan más servicios, actividades y detalles, sin necesidad de que cada inmueble del escenario tenga una puerta abierta.

Barrios con acceso

La distribución tampoco es uniforme entre regiones. Tequesta lidera el análisis con 80% de su superficie construida accesible. Downtown alcanza 62% y Ocean Beach llega a 61%. La presencia de comercios, oficinas, viviendas y lugares de ocio eleva las posibilidades de exploración en estos sectores urbanos de Vice City y de sus alrededores inmediatos dentro de Leonida para los jugadores.

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Las estructuras superiores a 5.000 metros cuadrados presentan una proporción de acceso muy superior a las construcciones pequeñas, cuya función se orienta principalmente a completar el paisaje urbano

En cambio, Ambrosia registra 17% de superficie accesible; Breakwater Quarry, 18%; y Mile Zero, 26%. La central eléctrica de Tortoise Head es el caso más cerrado: ninguno de sus 60 edificios permite el ingreso. Estas diferencias muestran que las zonas industriales, rurales o periféricas priorizan carreteras, paisajes, canteras y actividades exteriores antes que una red extensa de interiores disponibles al jugador.

Un estado diverso

La diversidad de Leonida va más allá de una Vice City modernizada. El mapa incorpora playas, barrios residenciales, zonas financieras, puertos, autopistas costeras, cayos y humedales inspirados en los Everglades. Grassrivers propone canales, manglares y fauna; Port Gellhorn añade moteles, carreteras secundarias y una atmósfera menos turística que los distritos centrales de la ciudad principal del estado ficticio de Rockstar.

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El diseño del mundo también incorpora clima, habitantes y redes sociales ficticias. Tormentas tropicales, lluvia intensa y vientos fuertes alteran la visibilidad, el mar y la conducción sobre asfalto mojado o barro. Los ciudadanos reaccionan a incidentes, mientras las publicaciones dentro del teléfono de los protagonistas registran peleas, accidentes y persecuciones ocurridas cerca de Jason y Lucía durante sus desplazamientos.

GTA 6 concentra su exploración interior en comercios, viviendas, instalaciones públicas y grandes complejos que pueden albergar misiones, actividades y situaciones imprevistas. Esa elección permite combinar una ciudad extensa con espacios que aportan contexto a la historia de Jason y Lucía, sin convertir cada edificio en un escenario vacío.

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