Wesley Sneijder en la final del Mundial 2010 (AFP PHOTO / JEWEL SAMAD)

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La camiseta azul que Sergio Ramos vistió en la final del Mundial 2010 se vendió en subasta por 65.126 euros (poco más de 71.000 dólares), en una puja ganadora que llegó desde Brasil. La prenda, con el dorsal 15 y manga larga, formaba parte de la colección privada de Wesley Sneijder, quien la recibió de manos del propio Ramos tras el pitazo final de aquel partido disputado en Johannesburgo.

El intercambio se produjo la noche del 11 de julio de 2010, luego de que Andrés Iniesta definiera en la prórroga el título mundial para España. Ramos y Sneijder se conocían de su paso compartido por el Real Madrid entre 2007 y 2009, aunque esa noche quedaron en bandos opuestos: el defensor español disputó los 120 minutos como lateral derecho y, al concluir el encuentro, cedió su camiseta al centrocampista neerlandés.

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La venta se concretó a través de la plataforma MatchWornShirt, que certificó la prenda como la utilizada por Ramos en la final y confirmó que conserva los parches y la serigrafía originales. Sneijder había guardado la camiseta durante 16 años antes de decidir incluirla en la subasta como parte de su colección personal.

La camiseta de Sergio Ramos que Wesley Sneijder subastó

La cifra alcanzada por la camiseta de Ramos quedó por debajo de otra pieza vendida una semana antes por el propio Sneijder: la que usó Cristiano Ronaldo ante el Galatasaray en la Champions League de 2013, adjudicada en 75.489 euros. Aquella noche, Sneijder jugaba para el equipo turco en el estadio Santiago Bernabéu, donde Cristiano abrió el marcador en la victoria 3-0 del Real Madrid.

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La decisión de subastar varias de sus piezas más valiosas en pocos meses reavivó un episodio conocido de la vida de Sneijder. En 2020, un año después de retirarse del fútbol profesional, el neerlandés había estimado en entre 10 y 15 millones de euros las pérdidas acumuladas en distintos negocios, según relató en la biografía que escribió junto al periodista Kees Jansma. Entre los proyectos mencionados figuraban un restaurante en Ibiza, que entonces seguía en reformas, y un emprendimiento inmobiliario en Turquía.

“Ahora entra menos de lo que sale”, reconoció Sneijder sobre el cambio en sus finanzas tras dejar de cobrar como futbolista. En junio de 2025, durante una participación en el pódcast Leergeld, el exjugador contó que los departamentos de Estambul debían entregarse en 2018, pero la fecha se fue postergando: los edificios ya estaban construidos, aunque aseguró que todavía no había cobrado un euro y que había contratado a un abogado para resolver la disputa.

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Al presentar la colección en venta, Sneijder explicó sus motivos en un video difundido por MatchWornShirt: “Para ser sincero, los recuerdos están aquí”, dijo, al llevarse la mano al pecho. Agregó que le gustaba la idea de que los aficionados pudieran quedarse con una pieza de aquellos partidos, sin hacer referencia al proyecto inmobiliario turco.

La subasta de la camiseta de Ramos no fue la única pieza vinculada al Mundial 2010 que Sneijder puso a la venta. El Balón de Plata que recibió como segundo mejor jugador del torneo, detrás de Diego Forlán, se vendió por 19.000 euros, mientras que el balón correspondiente a los cuartos de final ante Brasil —partido en el que Sneijder marcó de cabeza el gol que puso el 2-1 y clasificó a Países Bajos a semifinales— alcanzó más de 6.100 euros.

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A esos montos se sumaron dos medallas de la Copa del Mundo de 2014: la de bronce, obtenida tras la victoria de Países Bajos sobre el anfitrión en el partido por el tercer puesto, vendida por 6.500 euros, y la de participación, adjudicada en 1.024 euros. También se subastó la camiseta naranja preparada para Sneijder en la final de 2010, que nunca llegó a utilizarse y se vendió por algo más de 5.000 euros.

En conjunto, las siete piezas con precios conocidos superaron los 178.000 euros (más de 195.000 dólares) en pujas ganadoras. Las dos camisetas que Sneijder recibió de sus rivales, la de Ramos y la de Cristiano Ronaldo, representaron cerca de cuatro de cada cinco euros de ese total.

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