El tramo entre Udaondo y Ombúes registra tres cierres totales nocturnos entre el viernes y el lunes, con restricciones de carriles durante el día

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La autopista Lugones tendrá este fin de semana una serie de cortes y restricciones de tránsito que afectarán de manera diferente cada franja horaria entre el viernes 27 y el lunes 30 de noviembre. El motivo es el avance de las obras del Paso Bajo Nivel en el límite entre Palermo y Belgrano, un proyecto que ya tiene cronograma definido y vías alternativas habilitadas para quienes deban circular por la zona.

Los trabajos previstos para ese período consisten en la ejecución de los pilotes que sostendrán el futuro anillo peatonal metálico, la estructura central del Paso Bajo Nivel. Según informó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el tramo afectado de forma directa es el comprendido entre Udaondo y Ombúes, aunque las restricciones parciales se concentran a la altura de Pampa.

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El cronograma arranca en la noche del viernes. Desde las 23:30 del 27 de noviembre y hasta las 8 del sábado 28, habrá un corte total en ese segmento de Lugones. Con la llegada de la mañana, el cierre completo se levantará y la autopista pasará a operar con dos carriles habilitados y tres bloqueados por las obras, esquema que se sostendrá hasta las 16. A partir de esa hora y hasta las 23 del sábado, la proporción se invierte: tres carriles quedarán disponibles y dos permanecerán fuera de servicio.

El tramo entre Udaondo y Ombúes registra tres cierres totales nocturnos entre el viernes y el lunes, con restricciones de carriles durante el día

A las 23 del sábado, el tramo entre Udaondo y Ombúes volverá a cerrarse por completo. Esa interrupción nocturna se extenderá hasta las 5 del domingo 29. Durante las horas diurnas de ese día, la dinámica se repetirá con dos carriles habilitados y tres restringidos, hasta que a las 22 del domingo un tercer cierre total tome el control del tramo, esta vez hasta las 5 del lunes 30.

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Vale aclarar que, durante los cierres totales, la nueva rama del puente Labruna que conecta con Lugones también quedará interrumpida. En cambio, sí se mantendrán operativas las conexiones hacia Ciudad Universitaria, Udaondo y Cantilo.

Para quienes deban circular durante las franjas de corte total, el Gobierno porteño indicó que la avenida Del Libertador es la vía de desvío disponible, con reingreso a Lugones por los accesos de Ombúes o Dorrego. La administración también alertó que el enlace de General Paz con Lugones podría registrar demoras y recomendó prever tiempos de viaje más extensos de lo habitual.

Cuáles son las calles que cambiaron de sentido en Caballito y Villa Crespo por el TramBus

Las líneas de colectivos 42, 55, 92, 106, 135 y 145 adaptarán sus recorridos habituales ante las transformaciones viales en Caballito y Villa Crespo

Desde septiembre pasado, el avance de la línea T1 del TramBus viene transformando las calles de algunos barrios porteños. Cambios en sentidos de circulación, nuevas restricciones de estacionamiento y la habilitación de carriles exclusivos para el transporte público se suceden semana a semana en Almagro, Caballito, Villa Crespo, Palermo, Boedo, Parque Chacabuco y Nueva Pompeya, como parte del despliegue de infraestructura para el futuro corredor eléctrico que, según lo previsto, comenzará a operar a fines de 2026.

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El proceso arrancó el 15 de septiembre con modificaciones en la zona de Almagro y Caballito. El 8 de octubre, Palermo se sumó al esquema, mientras que el turno de Boedo llegó el 27 de octubre y el 13 de noviembre fue el de Nueva Pompeya.

La etapa más intensa de cambios, sin embargo, llega ahora. A partir del 25 de noviembre, varias arterias de Caballito y Villa Crespo cambiarán sus sentidos de circulación: la avenida Honorio Pueyrredón, entre avenida Ángel Gallardo y Neuquén, pasará a ser de sentido único hacia Neuquén; Acoyte, entre Neuquén y avenida Díaz Vélez, circulará hacia Díaz Vélez; y Ambrosetti, entre Arturo Jauretche y avenida Rivadavia, adoptará sentido único hacia Rivadavia. Felipe Vallese, entre Acoyte y Ambrosetti, tendrá doble sentido. Esos cambios impactarán directamente en las líneas 42, 55, 92, 106, 135 y 145, que deberán adaptar sus recorridos.

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Además, se habilitarán carriles exclusivos en avenida Honorio Pueyrredón entre Juan B. Justo y avenida Avellaneda. Los cambios de normativa de estacionamiento en ese corredor ya comenzaron a regir desde el 3 de noviembre sobre arterias como avenida Acoyte, avenida José María Moreno, Honorio Pueyrredón, Ángel Gallardo, Neuquén, Ambrosetti y Pasaje F. Balcarce, con restricciones que varían según el tramo y el lado de la calzada.