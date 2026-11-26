Los agentes de la Policía de Córdoba auxiliaron en La Falda a un niño de cuatro años que sufrió la obstrucción de sus vías respiratorias por una bolita de cristal.

Guardar

Un niño de 4 años estuvo a punto de morir asfixiado durante la madrugada de este jueves en La Falda, ciudad de la provincia de Córdoba, cuando una bolita de cristal le obstruyó por completo las vías respiratorias. La rápida intervención del oficial ayudante Claudio Rojas y el agente Elio Reinoso, de la Policía de Córdoba, le salvó la vida.

El episodio se desencadenó alrededor de las 00:20 en la intersección de avenida España y Ferrarini, donde los padres del menor circulaban en un automóvil cuando advirtieron que su hijo tenía serias dificultades para respirar. Desesperados, frenaron y se acercaron a los uniformados que patrullaban la zona para pedirles ayuda.

PUBLICIDAD

Al comprobar que el chico se estaba asfixiando, Rojas y Reinoso actuaron de inmediato y comenzaron a practicarle maniobras de Heimlich adaptadas a su corta edad. Después de unos instantes de tensión, el procedimiento dio resultado: el pequeño logró expulsar la canica que tenía alojada en la garganta y pudo volver a respirar con normalidad.

Una vez estabilizado, los efectivos trasladaron al niño y a sus padres en un móvil policial hasta el Hospital Municipal de La Falda. Allí, la pediatra de guardia lo examinó para descartar posibles complicaciones derivadas del episodio y confirmó que el menor se encontraba en buen estado general y fuera de peligro.

PUBLICIDAD

El caso revivió la discusión sobre los peligros que representan los objetos pequeños para los niños de corta edad. Este año, otro episodio con un desenlace trágico conmocionó al país: Dante Valentín Bermudes Rumi, de un año, murió en su casa del barrio de Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas, tras atragantarse con una uña postiza, según indicó TN.

Su madre, Aylín Saucedo, notó que el bebé no podía respirar, pidió ayuda a una vecina y a una familiar, y lo trasladó de urgencia al Hospital de Trauma de Grand Bourg, donde ingresó sin signos vitales. La autopsia determinó que falleció por asfixia como consecuencia de la obstrucción de las vías respiratorias, con dos elementos alojados en la garganta.

PUBLICIDAD

La Justicia investiga el caso bajo la carátula de averiguación causal de muerte y, hasta el momento, no hay imputados. Tras la tragedia, Saucedo también denunció que su expareja —y padre del bebé— le impidió participar del velatorio, y que solo pudo despedirse de Dante durante 45 minutos.

Un bebé con signos de ahogamiento fue reanimado por policías en un patrullero

Efectivos de la Policía de Córdoba practicaron maniobras de reanimación dentro de un patrullero a un bebé de un mes con signos de ahogamiento en barrio Cofico

Desde una vivienda del barrio Cofico, en Córdoba, un bebé de un mes que no reaccionaba a estímulos y mostraba signos de ahogamiento fue llevado de urgencia al Hospital Infantil en un patrullero, dentro del cual efectivos policiales le realizaron maniobras de reanimación.

La situación fue conocida durante la noche del domingo 13 de septiembre por un operador del sistema de Videovigilancia, a través del servicio de emergencias 911, quien dispuso el envío inmediato de personal policial hacia el domicilio. Los agentes examinaron al niño al llegar y, ante la falta de respuesta a cualquier estímulo, decidieron trasladarlo de inmediato.

PUBLICIDAD

Durante el trayecto al hospital, las maniobras de reanimación fueron efectuadas por los policías dentro del patrullero. Antes de llegar al centro de salud, el bebé comenzó a llorar, una primera señal de que su condición empezaba a estabilizarse.

En el Hospital Infantil de Córdoba, el niño quedó bajo atención médica para control. De acuerdo con la información oficial, su evolución fue favorable y obtuvo el alta definitiva horas más tarde.

En el procedimiento intervinieron de forma coordinada el sistema de Videovigilancia, el 911 y los efectivos policiales que acudieron a la vivienda de barrio Cofico. Luego de la atención que recibió en el hospital, el bebé obtuvo el alta médica y pudo volver con su familia.

PUBLICIDAD