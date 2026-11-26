Germán Portanova y Aldana Cometti compartieron las expectativas en la previa al partido ante Alemania (AFA)

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La selección argentina femenina recibirá a Alemania este domingo desde las 20.15 en el estadio Único Diego A. Maradona de La Plata. El escenario será reinaugurado antes de albergar la final del Torneo Clausura 2026. El técnico Germán Portanova y la capitana Aldana Cometti hablaron en la previa del partido durante una conferencia de prensa realizada este jueves en el Predio de Ezeiza.

El amistoso tendrá un antecedente limitado entre ambos equipos: Argentina solo enfrentó dos veces al seleccionado europeo. El primer cruce ocurrió en 2003 y el más reciente correspondió al partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA de 2007, ambos finalizaron en derrotas 6-1 y 11-0 respectivamente. Las entradas ya están disponibles: las generales cuestan $15.000 y las plateas, $25.000, a través de www.deportick.com.

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La selección argentina realiza los entrenamientos concentradas en la última fecha FIFA del año (AFA)

Después del compromiso ante Alemania, la Albiceleste se medirá con Uruguay el 4 de diciembre, a las 19.00, en el estadio del Club Atlético Barracas Central. El clásico marcará el cierre del año para el equipo argentino y permitirá sumar minutos de competencia, probar variantes y observar a las futbolistas convocadas, con presencia de jugadoras juveniles.

Los dos amistosos forman parte de la preparación para el certamen mundialista, al que Argentina ya obtuvo su clasificación mediante la Liga de Naciones junto con Colombia. La agenda llega tras la serie ante Brasil, rival al que el seleccionado no enfrentó en la competencia sudamericana: sufrió una derrota por 3-1 en el primer encuentro y luego consiguió un empate 2-2.

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<b>Las principales definiciones de Cometti</b>

Las expectativas por enfrentar a Alemania y la preparación para el Mundial: “Alemania es un rival top, rival de élite para nosotras. Son los partidos que queremos jugar, son los partidos que nos hacen mejorar, que nos hacen ver nuestras virtudes, nuestros defectos y que hay que darle un plus y nos prepara para el Mundial. Que es lo que nosotras queremos, llegar de la mejor manera, porque vamos a enfrentarnos a equipos como Alemania y queremos estar preparadas”.

El presente competitivo de la selección argentina femenina: “¿Qué tiene esta Selección? Hambre, hambre de conseguir cosas. Gente que está trabajando alrededor para conseguir estos amistosos, para entrenarse en el predio todos los días, para preparar los partidos. Tiene jugadoras con ganas de ganar, de crecer y de representar al país gigante. Entonces, nos están dando el lugar, que eso es lo importante, ya no molestamos, ya somos parte. Es lindo sentirse parte con la inauguración del estadio”.

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El vínculo con las juveniles y el mensaje sobre representar la camiseta: “Estar con las chicas es increíble, con las más jovencitas. El mensaje siempre es disfrutar primero, representar la camiseta con el compromiso y el sacrificio que requiere. También, que disfruten. Es algo que hay que disfrutar acá, es lindo poder representar a esta selección y creo que el grupo que tenemos humano nos hace a todas partícipes de este nuevo Mundial, nos hace crecer como persona, nos hace disfrutar cada entrenamiento y creo que eso es lo que pretendemos que se vea en la cancha, es un equipo comprometido, un equipo que va a ir hacia adelante, que tiene una identidad marcada, y queremos seguir marcándola y queremos que el mundo también nos conozca y nos empiece a respetar, y a ver como grandes rivales”.

Aldana Cometti analizó las fortalezas del seleccionado argentino para enfrentarse al conjunto europeo (AFA)

El balance de 2026, la clasificación al Mundial y el desafío de inaugurar el estadio: “El balance es muy positivo. Empezamos el año en la SheBelieves jugando contra Estados Unidos un gran partido, teniendo ocasiones de gol. Jugamos contra Colombia, teniendo ocasiones de gol. Partidazo contra Colombia en la SheBelieves. Jugamos contra Canadá, empatamos contra Canadá, rival top, que ya nos hemos enfrentado varias veces. Buenos partidos. Después, Liga de Naciones, invictas. Nos hubiese encantado coronarlo con salir campeonas en ese torneo pero lo coronamos clasificando al Mundial, que es muy difícil. Solo clasificábamos dos directo. Última fecha FIFA, Brasil, dos partidazos en los que pudimos poner nuestra identidad, hacer nuestro juego, someter a un equipo como Brasil, que es top diez. No nos olvidemos que son equipos que capaz tienen un proceso mucho más largo que nosotras de trabajo, pero estamos llegando a competir y a hacer partidos lindos y que la gente disfrute y que nosotras disfrutemos y que salgamos del partido y decir: ‘Che, qué bien que jugamos’. Habiendo ganado o perdido, con las ganas de: ‘Che, la próxima estamos, vamos a estar mejor’. Ese crecimiento lo vemos y ahora cerrar la fecha FIFA con algo tan importante como es inaugurar un estadio va a ser increíble”.

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<b>L</b>a palabra de Portanova

Las expectativas antes de medirse con Alemania y la confianza en el plantel: “Las expectativas y los sueños para este partido son únicos. Tenemos la posibilidad de jugar con una selección de las buenas, y nosotros venimos muy bien. El grupo viene muy unido, jugando de una determinada manera y sueño lo mejor y las mejores expectativas, porque las jugadoras me dan ese impulso para soñar y prepararnos para el Mundial. Vamos a enfrentarnos a Alemania y hay que estar preparadas para hacerlo de la mejor manera. Va a ser un gran partido para todos nosotros”.

El efecto de los amistosos con Brasil en la consideración internacional del equipo: “El partido con Brasil fue una marca y un cambio de imagen muy buena en el plano internacional, incluso para la selección y para los ojos de las otras selecciones. Ser un rival, un contrincante y un oponente para estas selecciones clase A es importante”.

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La evolución del equipo y la exigencia de jugar en un estadio reinaugurado: “Fuimos atravesando muchos momentos. Hoy las jugadoras y nosotros como técnico, claramente tenemos más cosas para poder darle herramientas a ellas para que puedan jugar de la mejor manera. En un estadio increíble, con un rival increíble. Agradecido. Y está en nosotras dar lo mejor, estar a la altura. Va a suceder y es muy importante para lo que viene”.

Germán Portanova manifestó las expectativas para el encuentro ante una potencia (AFA)

La identidad de juego y la intención de competir de igual a igual: “Con respecto a la identidad, costó. Es lo que nos propusimos junto con las jugadoras; buscar una identidad. Creo que en todos estos partidos de Copa América y de Naciones tuvieron protagonismo las jugadoras, el equipo, creo que intentaron tener la posesión, buscar el arco rival, plantarse en todas las canchas de una determinada manera y creo que nos fue muy bien. Ese debe ser un impulso para estos partidos muy diferentes de potencias. Hoy podemos decir que competimos de otra manera, que intentamos hacer de igual a igual y también lo proponemos”.

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La comparación con los procesos de otras potencias y el objetivo para el cierre de 2026: “Para mí el fútbol femenino va de la mano sobre la cultura del país, de cada país. Ciertos países nos llevan muchos años de proceso y de crecimiento. Solo hace un tiempo venimos creciendo. Y jugar de esa manera contra Estados Unidos ya fue algo muy bueno. Sumado a la Liga de Naciones, que es muy difícil clasificar directo. Ahora estos últimos partidos con Alemania y Uruguay, que también son difíciles. Tenemos que coronar de la mejor manera 2026”.

La lista de convocadas:

La lista de convocadas de Argentina para los amistosos contra Alemania y Uruguay