El código QR del router simplifica el acceso a una red wifi (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Conectarse a una red wifi sin escribir la contraseña es posible mediante opciones autorizadas, como un código QR o la función WPS del router. Estas alternativas permiten acceder a internet en una vivienda, una oficina, una cafetería o un hotel sin copiar una clave larga, siempre con el permiso de quien administra la conexión.

La posibilidad de conectarse a una red wifi de forma segura resulta útil para trabajar, estudiar y mantener la comunicación desde distintos lugares. Sin embargo, la facilidad de acceso debe respetar la privacidad de otras personas. Los métodos permitidos por los fabricantes no buscan vulnerar una red, sino simplificar el acceso cuando el administrador decide compartirlo.

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Compartir internet sin revelar la clave requiere métodos autorizados - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El código QR del router permite entrar sin teclear la clave

Muchos routers modernos incluyen un código QR en su carcasa. Suele estar ubicado en la parte trasera, inferior o lateral, junto a la etiqueta que muestra los datos técnicos del equipo. Ese código contiene información de la red, como su nombre o SSID y la contraseña configurada por el administrador.

Para utilizar esta opción, basta con abrir la cámara del teléfono móvil y enfocarla hacia el código. Los dispositivos actuales pueden reconocer este tipo de imagen y mostrar una notificación para conectarse a la red wifi. Tras aceptar la solicitud, el teléfono se vincula sin necesidad de escribir manualmente la clave.

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El proceso puede resumirse en cuatro pasos:

Ubicar el código QR impreso en el router. Abrir la cámara del teléfono. Enfocar el código hasta recibir una notificación. Confirmar la conexión a la red.

Este método evita errores al introducir contraseñas extensas, con letras, números y símbolos. También facilita que los invitados se conecten en una casa o una oficina sin que el propietario tenga que repetir la clave cada vez que llega una persona nueva.

La cámara del teléfono reconoce la información impresa en el equipo y permite ingresar a internet después de que la persona responsable aprueba la solicitud de conexión (Imagen ilustrativa Infobae)

No obstante, el código solo funcionará si contiene los datos actuales de la red. Si el administrador cambió la contraseña después de que se imprimió o generó el QR, será necesario solicitar una nueva clave o un código actualizado para completar la conexión.

WPS permite enlazar dispositivos mediante un botón físico

Otra opción es WPS, sigla de WiFi Protected Setup. Este estándar permite conectar dispositivos compatibles a una red mediante un botón físico ubicado en el router, sin introducir la contraseña en el teléfono, la tableta u otro equipo.

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El procedimiento comienza en el menú de configuración wifi del dispositivo. Allí debe aparecer una alternativa identificada como “Botón WPS”, “Conexión WPS” o una denominación similar. Después, el administrador debe pulsar el botón WPS del router durante unos segundos. El dispositivo recibirá la autorización y podrá conectarse automáticamente a la red.

Los pasos básicos son:

Abrir los ajustes wifi del móvil o tableta.

Buscar la función vinculada con WPS.

Pulsar el botón WPS del router.

Confirmar la conexión en el dispositivo.

Desactivar WPS después de utilizarlo, actualizar el firmware y renovar periódicamente las credenciales ayuda a disminuir vulnerabilidades y limita la exposición ante accesos no deseados - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta herramienta puede ser útil en hogares, oficinas o espacios donde se conectan nuevos equipos con frecuencia. Permite incorporar dispositivos sin revelar la contraseña a cada visitante y sin depender de anotaciones o mensajes que puedan quedar expuestos.

Sin embargo, no todos los routers disponen de WPS. Algunos usuarios también prefieren mantenerlo desactivado, debido a que una activación prolongada puede exponer la red a vulnerabilidades. Por ese motivo, conviene usarlo solo cuando sea necesario y desactivarlo después de conectar el dispositivo autorizado.

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El acceso debe contar con autorización del administrador

Tanto los códigos QR como WPS sirven para facilitar conexiones legítimas. Son herramientas incorporadas por los fabricantes para compartir una red de forma rápida, no mecanismos para acceder a internet sin permiso.

Cafeterías, hoteles y otros establecimientos pueden colocar códigos QR visibles para que sus clientes se conecten sin conocer directamente la contraseña. Esta práctica simplifica la gestión del acceso y evita que una clave circule de forma innecesaria entre muchas personas.

El administrador de una red debe cambiar la contraseña periódicamente y actualizar el código QR si modifica los datos de acceso. También conviene mantener al día el firmware del router, ya que estas actualizaciones permiten corregir vulnerabilidades y mejorar el funcionamiento del equipo.

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La conexión sin contraseña manual puede ser segura cuando se utiliza un código QR o WPS con autorización. Estas opciones agilizan el acceso, evitan errores y permiten compartir internet sin exponer la clave de forma directa.