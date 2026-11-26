Miguel Pichetto en la Cámara de Diputados

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El gobierno nacional se encamina a lograr la aprobación en general del proyecto de Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados, pero todavía negocia a puertas cerradas con los bloques dialoguistas la redacción de algunos artículos.

Según pudo saber Infobae, los fondos para las universidades nacionales son el principal foco de conflicto. El proyecto oficialista asigna un poco más de $7 billones para todas las casas de altos estudios nacionales mientras que los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclaman un mínimo de $11 billones para sostener su funcionamiento.

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“Para nosotros este capítulo ya está caído”, dijo a Infobae un diputado dialoguista del norte del país. En ese sentido, destacó el anuncio que hizo el diputado libertario Bertie Benegas Lynch, que adelantó al inicio del debate que el Capítulo II, estará compuesto únicamente por el artículo 12. “Lo separaron porque saben que se va a caer y no quieren que arrastre otros artículos”, explicaron.

El problema para el oficialismo es que si el capítulo del financiamiento sale rechazado al momento de la votación en particular, luego se pondría a consideración el dictamen de Unión por la Patria, que contempla una asignación de $11 billones. Por lo tanto los libertarios deberían juntar votos para rechazar también el resto de los dictámenes de minoría.

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En ese caso, se prorrogarían las partidas de fondos actuales. “Ese sería el peor escenario porque le daría mayor discrecionalidad al Gobierno para reasignar partidas”, advirtieron desde la UCR. El partido centenario buscaba que los libertarios mejoren su oferta lo suficiente - cerca de $9 billones- para que el Consejo Interuniversitario Nacional acepte.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados

Por otro lado, algunos bloques dialoguistas sospechan que si se aprueba el dictamen de minoría del peronismo el presidente Javier Milei recurriría eventualmente a un veto parcial. “Y vamos a tener que trabajar en una ley de emergencia durante las sesiones extraordinarias”, lamentó.

Por otro lado, sectores de la oposición también pretenden hacer cambios en las partidas para financiar la Ley de Discapacidad porque aseguran que las planillas anexas del Presupuesto no se corresponden con la norma. De hecho, denuncian que programas como el Incluir Salud sufrirían un recorte del 14% en términos reales.

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Según la ley, si el gasto de las pensiones y la cobertura médica (Incluir Salud) excede los créditos disponibles en el Ministerio de Salud, el Estado debe cubrir el faltante mediante compensaciones presupuestarias tomadas de la Jurisdicción 91, específicamente de las Obligaciones a cargo del Tesoro. Por eso, la oposición quiere que esos fondos directamente se especifiquen en el Presupuesto.

“El Gobierno dice que los fondos los puede sacar el jefe de Gabinete de la Jurisdicción 91 - Obligaciones a cargo del Tesoro (de donde sale también el bono de los jubilados). Si la plata está, como dice el oficialismo, que la pongan en la ley de Presupuesto. Si no, tendríamos que confiar en un gobierno que ya intentó no cumplir con la ley”, explicó a Infobae un diputado del peronismo.

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“La plata no está y no va a estar porque tenemos enfrente a un Poder Ejecutivo cínico”, dijo en el recinto la diputada massista Sabrina Selva.

Finalmente, el oficialismo ya adelantó que a pedido de bloques opositores hará modificaciones en las partidas destinadas al mantenimiento de los pasos fronterizos y para el cuidado de los bosques nativos. También prometieron cambios en el reparto de los fondos recaudados con el Impuestos los Combustibles Líquidos.