Manic combina funciones de troyano bancario, software espía y acceso remoto a dispositivos Android. (Foto: Europa Press)

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Una nueva familia de malware para Android, denominada Manic, puede robar credenciales bancarias, interceptar códigos de verificación y permitir el control remoto de celulares infectados. Su particularidad es que puede sacar la información del dispositivo aun cuando este no tenga conexión a internet.

De acuerdo con Kaspersky, el programa combina funciones de troyano bancario, spyware y herramienta de acceso remoto. Su infraestructura fue rastreada hasta febrero de 2026 y las primeras muestras surgieron a fines de mayo. Desde entonces, sus responsables incorporaron mecanismos para ocultar su presencia y dificultar su detección.

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Cómo infecta Manic a un teléfono Android

Los investigadores todavía no determinaron cuál es el canal inicial de distribución de Manic. En este tipo de campañas, los atacantes suelen recurrir a aplicaciones alteradas, archivos APK alojados en sitios piratas, enlaces enviados por correo o mensajería y páginas que imitan servicios legítimos para inducir descargas.

Google no detectó la presencia de este malware en aplicaciones en Google Play Store. (Foto: Europa Press)

Google señaló que no detectó indicios de circulación de Manic dentro de Google Play Store. Esa señal apunta a que el riesgo principal está asociado con la instalación de aplicaciones desde fuentes ajenas a la tienda oficial, una práctica que evita parte de los controles de revisión de la plataforma.

Manic apunta a aplicaciones bancarias, servicios de pago, billeteras de criptomonedas, plataformas de intercambio de activos digitales y aplicaciones de autenticación de dos factores.

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Además, busca mensajes de texto y notificaciones, donde suelen llegar códigos temporales necesarios para aprobar una operación o confirmar un inicio de sesión.

Manic puede capturar claves bancarias desde el teclado real del teléfono, sin mostrar una pantalla de acceso falsa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El malware clasifica la información que captura. Puede distinguir entre contraseñas, credenciales de correo, códigos por SMS de cuatro a seis dígitos, patrones o claves de desbloqueo y cadenas que podrían corresponder a frases semilla de billeteras de criptomonedas.

Cómo roba las contraseñas

El mecanismo central de Manic consiste en abusar de los servicios de accesibilidad de Android. Estas funciones fueron diseñadas para facilitar el uso del teléfono a personas con discapacidad visual, pero una aplicación con esos permisos puede leer contenido en pantalla, pulsar botones, desplazarse por menús y ejecutar acciones como si fuera el usuario.

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El programa puede poner un teclado invisible sobre el teclado real del celular. Cuando la persona escribe una clave en su aplicación bancaria, el malware registra las pulsaciones y las reproduce dentro de la app original.

Los códigos de verificación enviados por SMS o notificaciones pueden quedar expuestos ante una infección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pantalla no cambia y el servicio legítimo continúa funcionando, así que es más difícil saber que los datos quedaron en manos de los atacantes.

Por qué un ciberdelincuente puede tomar el control del celular

Sumado a capturar lo que se escribe, el troyano puede obtener permisos adicionales, impedir intentos de desinstalación y desactivar medidas de protección.

El uso de accesibilidad permite que un operador remoto navegue por otras aplicaciones del dispositivo, apruebe acciones o modifique configuraciones sin requerir una interacción visible de la víctima.

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Para disimular esas maniobras, Manic puede mostrar una pantalla negra o simular una actualización del sistema. Solicita acceso a SMS y notificaciones, lo que le permite interceptar códigos de un solo uso.

El modo avión no impide que el malware busque dispositivos cercanos por WiFi o Bluetooth para retransmitir información. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de contraseña, código temporal y control remoto puede facilitar el acceso a cuentas protegidas por doble factor de autenticación.

Qué pasa si se pone el celular en modo avión

La característica que diferencia a Manic de otros programas maliciosos aparece cuando el dispositivo no puede conectarse al servidor de los atacantes. En vez de detenerse, el malware conserva los datos robados y busca en las cercanías otros dispositivos infectados mediante WiFi o Bluetooth.

Si detecta un teléfono con acceso a internet, le transfiere la información cifrada para que ese segundo modelo la reenvíe al servidor de control. El sistema admite, de forma predeterminada, una cadena de hasta cuatro dispositivos de retransmisión. Si no encuentra otro disponible, guarda el contenido y vuelve a intentarlo más tarde.

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Revisar permisos, descargar solo desde fuentes confiables y mantener una solución de seguridad activa ayuda a reducir la exposición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo reducir riesgos

La primera pauta es evitar aplicaciones de tiendas no oficiales, sitios de descargas piratas o enlaces recibidos por mensajería. Conviene revisar los permisos antes de instalar una app y desconfiar de cualquier programa que solicite acceso a los servicios de accesibilidad sin una razón clara vinculada con su función.

Asimismo, los investigadores aconsejan instalar una solución de seguridad confiable, realizar análisis periódicos y atender las alertas del sistema.

Austria, República Checa, Estonia, Francia, Alemania, Lituania, Países Bajos, Polonia, Rusia, Eslovaquia, España, Ucrania y Reino Unido figuran entre los países identificados como objetivos de las aplicaciones bancarias analizadas, aunque las precauciones resultan aplicables para cualquier usuario de Android.

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