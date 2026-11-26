Jacó, en el Pacífico Central de Costa Rica, experimenta una transformación marcada por el desarrollo inmobiliario, comercial y turístico.

Guardar

El cantón de Garabito, en la provincia de Puntarenas, atraviesa una transformación que está cambiando el perfil turístico y económico de Jacó, uno de los destinos de playa más conocidos de Costa Rica, donde el crecimiento inmobiliario, la llegada de nuevos comercios y la diversificación de actividades están generando oportunidades de inversión y desarrollo.

Tradicionalmente reconocido por sus playas, el surf y su cercanía con la capital, Jacó comienza a consolidar una oferta que combina turismo, gastronomía, deporte, naturaleza y proyectos residenciales, dirigida tanto a visitantes nacionales e internacionales como a personas interesadas en establecerse permanentemente en la zona.

PUBLICIDAD

Su ubicación, a aproximadamente dos horas de San José, continúa siendo uno de sus principales atractivos. Sin embargo, la incorporación de nuevos servicios y desarrollos habitacionales está ampliando las posibilidades económicas del destino.

Esta transformación también responde a cambios en las preferencias de los viajeros, quienes buscan combinar sus vacaciones con estadías prolongadas, espacios de bienestar y oportunidades para trabajar de manera remota.

El crecimiento inmobiliario cambia el panorama de Jacó

Uno de los sectores que está impulsando esta evolución es el inmobiliario, particularmente mediante el desarrollo de edificios residenciales y proyectos que incorporan amenidades para estadías prolongadas.

Francisco Hurtado, gerente general de Cubo, explicó que el crecimiento del destino está creando condiciones favorables para nuevas inversiones.

“Jacó ha evolucionado de manera importante y hoy tiene mucho más que ofrecer, su crecimiento residencial, gastronómico, comercial y turístico está generando una dinámica que amplía las posibilidades de la zona”, señaló.

PUBLICIDAD

El empresario destacó que la localidad ya no debe considerarse únicamente un lugar para vacacionar, sino también una alternativa para vivir, emprender y desarrollar negocios.

Entre las iniciativas que forman parte de esta transformación figura Selva Coral, un proyecto residencial que incorpora espacios habitacionales y amenidades orientadas a quienes buscan permanecer cerca de la playa durante periodos prolongados.

El crecimiento de proyectos residenciales busca atraer tanto a turistas como a personas interesadas en establecerse permanentemente cerca de la playa.

Turismo deportivo y gastronomía amplían la oferta

El desarrollo de Jacó también se refleja en la diversificación de las actividades que atraen visitantes.

A la tradicional oferta de playa y surf se suman competencias deportivas, espacios para practicar BMX, experiencias de naturaleza y una mayor variedad de restaurantes.

PUBLICIDAD

Esta combinación busca ampliar las razones para visitar la zona y atraer públicos con intereses distintos durante diferentes épocas del año.

El crecimiento gastronómico constituye otro de los componentes de esta evolución, con establecimientos que buscan responder tanto a la demanda turística como a las necesidades de quienes residen en el destino.

Según el análisis presentado por Cubo, la posibilidad de trabajar desde diferentes lugares también está influyendo en las preferencias de personas que desean combinar sus actividades laborales con el descanso y el contacto con la naturaleza.

La oferta turística de Jacó incorpora actividades de surf, BMX, competencias deportivas, gastronomía y experiencias vinculadas con la naturaleza.

Nuevas oportunidades para emprendedores y comercios locales

La expansión turística e inmobiliaria podría tener efectos sobre otras actividades económicas del Pacífico Central.

El desarrollo de proyectos residenciales genera demanda de servicios relacionados con construcción, transporte, mantenimiento, administración de propiedades y comercio.

Asimismo, la llegada de nuevos residentes y visitantes abre oportunidades para artesanos, restaurantes, pequeños empresarios y proveedores locales, quienes pueden ampliar sus mercados.

El desafío de crecer sin perder su identidad

Pese a las oportunidades de desarrollo, el crecimiento del destino también plantea desafíos relacionados con la infraestructura y la sostenibilidad ambiental.

La planificación urbana, la seguridad, el mantenimiento de las playas y las mejoras en la red vial figuran entre los aspectos considerados necesarios para acompañar esta transformación.

PUBLICIDAD

Hurtado insistió en que el potencial de Jacó debe aprovecharse mediante “un crecimiento ordenado y responsable”, que permita equilibrar las nuevas inversiones con las necesidades de las comunidades.

La coordinación entre instituciones públicas, empresas y habitantes será determinante para que la expansión de la actividad turística y residencial se traduzca en mejores condiciones económicas y sociales.

Con una oferta que combina playa, montaña, gastronomía, deporte y nuevas alternativas de vivienda, Jacó busca consolidarse como un destino que trasciende las vacaciones tradicionales, mientras enfrenta el reto de preservar su identidad y sus recursos naturales.