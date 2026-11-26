Las autoridades del Banco de Guatemala ofrecen una conferencia de prensa sobre las decisiones de la tasa de interés líder de política monetaria. (captura de pantalla)

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La Junta Monetaria de Guatemala mantuvo el 3.50% de la tasa de interés líder por unanimidad el 25 de noviembre, tras evaluar los riesgos para la inflación y la evolución de la economía nacional frente a la tensión geopolítica que elevó los precios internacionales del petróleo. El nivel permanece vigente desde la reducción aplicada en febrero de 2026.

La inflación interanual se ubicó en 4.38% en octubre, por debajo del registro del mes anterior debido, en buena parte, a la exoneración de impuestos a los combustibles que comenzó a regir ese mes. La proyección oficial prevé un cierre de 2026 en 4.25% y una inflación de 4% en 2027.

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El presidente del Banco de Guatemala, Eddy Roberto Carpio Sam, confirmó la decisión durante una conferencia de prensa en la sede de la institución. Las autoridades consideraron que los riesgos identificados permanecen contenidos, pese a las presiones externas sobre los precios y a la moderación de algunos indicadores internos.

Las autoridades del Banco de Guatemala ofrecen una conferencia de prensa sobre las decisiones de la tasa de interés líder de política monetaria. (captura de pantalla)

Petróleo por encima de los niveles de 2025

El precio del petróleo se situó en USD 83,68 por barril y mostró una tendencia descendente en los días previos a la sesión, asociada con cierta normalización en el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz. Para todo 2026 se estima un promedio de USD 85,10 por barril y un cierre de USD 85.15.

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La previsión para 2027 apunta a un descenso hasta USD 73,23 por barril. Aun así, ese valor se mantendría por encima de los USD 64.81 registrados como promedio durante 2025.

El gerente económico del Banco de Guatemala, Juan Carlos Castañeda, explicó que la oferta petrolera cayó durante 2026 por el conflicto bélico en Oriente Medio y la obstrucción del paso de buques por el estrecho de Ormuz. “La oferta tuvo un desplome en el año 2026, precisamente por el conflicto bélico de Oriente Medio y la obstrucción del paso de los buques en el estrecho de Ormuz”, afirmó.

El funcionario indicó que para 2027 se prevé una reversión, con una oferta de crudo superior a la demanda. El índice de riesgo geopolítico reflejó la tensión provocada por los enfrentamientos entre Estados Unidos e Israel contra Irán, aunque el valor puntual del indicador se moderó después de los picos registrados al inicio del conflicto.

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La inflación internacional también mantuvo una tendencia ascendente en las economías avanzadas, los mercados emergentes y los países de Centroamérica y República Dominicana. El encarecimiento de los combustibles llevó los niveles inflacionarios por encima de las metas oficiales en la mayoría de esos países.

Las perspectivas para la economía mundial contemplan un crecimiento de 3,1% en 2026 y de 3,4% en 2027, de acuerdo con la actualización de octubre del Fondo Monetario Internacional. Estados Unidos crecería 2,3% en ambos años, China avanzaría 4,5% este año y 4% el siguiente, mientras América Latina tendría expansiones de 2,3% y 2,5%, respectivamente.

Las autoridades del Banco de Guatemala ofrecen una conferencia de prensa sobre las decisiones de la tasa de interés líder de política monetaria. (captura de pantalla)

Actividad interna, remesas y crédito bancario

El producto interno bruto de Guatemala tendría un crecimiento interanual de 4,3% al cierre de 2026, dentro de un rango previsto de 3,3% a 5,3%. Para 2027, la estimación es de 4%, con un intervalo de entre 3% y 5%.

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El Índice Mensual de Actividad Económica registró una expansión interanual de 3,7% en septiembre, aunque mostró una leve moderación en los meses recientes. El índice de confianza económica alcanzó 54,38 puntos en octubre, por encima de los 50 puntos que delimitan la zona de expansión, pero con una trayectoria descendente.

Las remesas familiares aumentaron 5,5% interanual al 19 de noviembre. El ritmo fue menor al 18,7% observado en 2025, un año condicionado por circunstancias particulares vinculadas con la política migratoria de Estados Unidos.

El Banco de Guatemala espera que los envíos familiares cierren 2026 con una expansión de 5% y que crezcan 3% en 2027. Esa desaceleración forma parte de los elementos analizados por las autoridades monetarias al valorar el comportamiento de la demanda interna.

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Las exportaciones subieron 7,4% interanual hasta septiembre y se proyecta que terminen tanto 2026 como 2027 con un crecimiento de 6,5%. Las importaciones crecieron 11,8% en el mismo período, con previsiones de 9% para este año y 8% para el próximo.

El crédito bancario al sector privado registró una variación interanual de 8,4% al 18 de noviembre. El financiamiento productivo fue el segmento con mayor dinamismo, con 26.6%, seguido por el crédito de consumo, con 9,9%; el hipotecario, con 9,1%; y el empresarial, con 4,6%.

Las expectativas de inflación permanecieron cercanas a la meta oficial. A 12 meses se ubicaron en 3,99%; a 24 meses, en 4%; y a 60 meses, en 3,69%, dentro del margen de tolerancia definido por la Junta Monetaria.

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