Cómo eliminar un virus troyano que se haya instalado en el computador

El troyano permite el robo de credenciales, datos bancarios y archivos, además de facilitar ataques de denegación de servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un computador que empieza a fallar sin motivo aparente, con ventanas que se abren solas o un tráfico de internet que se dispara, puede estar albergando un troyano. Este tipo de malware se cuela disfrazado de programa inofensivo y, una vez dentro, puede operar sin que el usuario lo note.

Un troyano es un software malicioso que se presenta como un programa legítimo para infiltrarse en un sistema. Permite robar credenciales, cookies, archivos y datos bancarios, e incluso secuestrar el equipo para ataques de denegación de servicio (DDoS), sin que la víctima perciba su presencia.

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Cómo llega un virus troyano al computador

Los troyanos no se instalan solos, necesitan que el usuario los ejecute sin saberlo. Los sitios web de archivos compartidos, entre ellos los de torrents, son una fuente habitual, ya que un atacante puede subir un software pirateado con el virus oculto dentro.

Los archivos adjuntos de correo electrónico también son una puerta de entrada frecuente. Pueden llegar en mensajes genéricos o dirigidos a un grupo específico de personas, con un documento que simula ser inofensivo.

El incremento del tráfico de internet y la apertura de ventanas sin intervención funcionan como indicios de una infección en el equipo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A esto se suman los mensajes falsos en aplicaciones de chat, con nombres de usuario casi idénticos a contactos reales, los sitios web infectados que redirigen las descargas a servidores maliciosos, y las redes WiFi pirateadas, que imitan una red legítima para enviar al usuario a páginas falsas.

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Cómo detectarlo un virus troyano

Entre los indicios de que un troyano está activo figuran la reducción del rendimiento del sistema, el aumento inusual del tráfico de internet, aplicaciones que se abren sin intervención o movimientos extraños del puntero del mouse.

El administrador de tareas de Windows sirve como primer filtro, aunque no siempre muestra todos los procesos en ejecución. Por eso conviene recurrir a un antivirus con examen completo.

Windows 11 incluye una herramienta propia, Seguridad de Windows, que permite correr un “Examen completo” desde la sección Protección contra virus y amenazas. Se recomienda combinarla con un examen offline de Microsoft Defender, que se ejecuta durante el arranque y tarda unos 15 minutos, lo que permite detectar amenazas que de otro modo quedarían fuera del alcance del sistema ya iniciado.

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El examen completo de Seguridad de Windows y el análisis offline de Microsoft Defender detectan amenazas durante el arranque del sistema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pasos para eliminar el troyano

Antes de cualquier acción, el primer paso es desconectar el equipo de internet, para evitar que el virus siga enviando datos a un servidor externo.

Con la conexión cortada, se procede a ejecutar el antivirus o la herramienta antimalware, que en la mayoría de los casos elimina la amenaza de forma automática.

Si esto no funciona, la opción siguiente es iniciar Windows 11 en modo seguro, una versión reducida del sistema donde solo se cargan los servicios esenciales y el troyano queda desactivado, lo que facilita detectarlo y borrarlo con el programa antimalware.

Cuando ni siquiera el modo seguro resuelve el problema, corresponde restaurar el sistema a un punto anterior a la infección, mediante la función “SystemPropertiesProtection” accesible con la combinación Windows + R. Como último recurso, si el troyano persiste, la reinstalación completa del sistema operativo elimina todos los datos del equipo, incluido el malware, aunque exige hacer antes una copia de seguridad en un disco externo.

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Los troyanos más avanzados operan sobre herramientas del sistema como PowerShell y se ocultan en el programador de tareas.(Imagen ilustrativa Infobae)

Cuando el antivirus tradicional no alcanza

Existen troyanos más avanzados, capaces de aprender a ocultarse y de evadir tanto el antivirus de Windows como soluciones de terceros, incluido el análisis sin conexión de Defender. Suelen ejecutarse sobre herramientas propias del sistema, como PowerShell, y abrir ventanas de terminal por períodos muy breves.

Ante este escenario, el procedimiento cambia. El primer paso es desconectar físicamente el Wi-Fi, el cable de red y el propio router, ya que el modo avión no siempre corta por completo la actividad del malware.

Luego se revisa la Biblioteca del programador de tareas, accesible con Windows + R y el comando “taskschd.msc”, en busca de tareas con nombres genéricos o cadenas aleatorias que redirijan a PowerShell, “cmd.exe” o comandos como “iex” e “iwr”.

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También conviene revisar la carpeta de inicio automático, mediante “shell:startup”, y eliminar accesos directos o scripts con extensiones “.bat”, “.vbs” o “.ps1”, además de vaciar el contenido de la carpeta temporal del sistema (“%temp%”).

Completados estos pasos, se recomienda volver a ejecutar el examen offline de Microsoft Defender junto con herramientas adicionales como Malwarebytes o HitmanPro, que no requieren instalación, para confirmar que no quedó ningún residuo del virus.