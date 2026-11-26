La sede diplomática en Tegucigalpa reanuda sus actividades y servicios presenciales el lunes 30 de noviembre. REUTERS/Leonel Estrada

Guardar

La Embajada de Estados Unidos en Honduras permanecerá cerrada el jueves 26 y el viernes 27 de noviembre por el Día de Acción de Gracias. Las citas de visa y los trámites consulares programados para esos días quedan suspendidos. La atención habitual se retomará el lunes 30 de noviembre.

La representación diplomática comunicó el cierre a través de sus canales oficiales. La medida responde al calendario de feriados estadounidenses y no representa un cambio permanente en los horarios de la misión en Tegucigalpa.

PUBLICIDAD

Durante esos dos días no habrá atención presencial para ninguna gestión que requiera intervención de la sede diplomática. Quienes tengan entrevistas u otros procedimientos programados para el jueves 26 o el viernes 27 deben estar pendientes de las instrucciones oficiales sobre sus citas.

Uno de los servicios de mayor interés para los hondureños es el procesamiento de solicitudes de visa para viajar a Estados Unidos. La sección consular atiende distintas categorías de documentos migratorios según el propósito del viaje y los requisitos de las autoridades estadounidenses.

Visas, pasaportes y trámites que quedan suspendidos

Entre las solicitudes más frecuentes están las visas de no inmigrante, para quienes pretenden ingresar temporalmente al país. En ese grupo figuran las de turismo y negocios, así como las destinadas a estudiantes, trabajadores temporales y otros visitantes que cumplen condiciones específicas.

PUBLICIDAD

Los servicios para ciudadanos estadounidenses en Honduras, tales como emisión de pasaportes y trámites notariales, quedan temporalmente interrumpidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También existen las visas de inmigrante, dirigidas a quienes buscan establecer residencia permanente en territorio estadounidense, principalmente a través de procesos familiares y otras vías contempladas en la legislación migratoria.

Una precisión relevante: una visa estadounidense no es lo mismo que un pasaporte. La primera es una autorización de viaje que permite solicitar ingreso a Estados Unidos bajo determinadas condiciones; el segundo es un documento de identidad expedido por el país del que es ciudadano el titular.

La embajada también presta servicios a ciudadanos estadounidenses que viven en Honduras o se encuentran temporalmente en el país. Estos incluyen solicitudes de pasaportes, reportes consulares de nacimiento en el extranjero para hijos de ciudadanos de ese país, servicios notariales y trámites vinculados con determinados beneficios federales. Todos quedan interrumpidos durante los dos días de cierre.

PUBLICIDAD

La Embajada de Estados Unidos en Honduras suspende la atención consular el 26 y 27 de noviembre por el Día de Acción de Gracias. (Fotografía: Oscar Barahona)

Número de emergencia disponible durante el cierre

El Departamento de Estado de Estados Unidos establece que sus embajadas y consulados deben contar con mecanismos para atender situaciones urgentes incluso cuando las oficinas no mantienen su horario habitual.

La Embajada en Honduras recordó que los ciudadanos estadounidenses que enfrenten una emergencia durante el cierre pueden comunicarse al (504) 2217-5000. Ese número corresponde al contacto de la sede diplomática para situaciones urgentes, asistencia a víctimas de delitos, casos de detención, personas cuyo paradero se desconoce, menores de edad, fallecimientos en el extranjero y no debe usarse para programar citas ni consultar el estado de solicitudes de visa.

La suspensión corresponde exclusivamente a los servicios de la Embajada estadounidense. Las oficinas hondureñas de Migración no forman parte de esta medida y administran sus propios documentos y procedimientos de manera independiente.

PUBLICIDAD

La fecha anunciada para la reanudación de las operaciones consulares es el lunes 30 de noviembre.