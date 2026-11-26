Rosario Murillo anunció una reforma en la comunicación del régimen para reducir la saturación de los informes diarios oficiales.

Guardar

La dictadora de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció el martes una reforma de la comunicación gubernamental para 2027 que buscará reducir la extensión y la repetición de los informes estatales diarios, después de admitir que la saturación de mensajes puede afectar la credibilidad de la narrativa oficial.

Sus llamadas telefónicas de mediodía a medios oficialistas suelen durar entre 20 y 30 minutos y están destinadas a leer reportes operativos de ministerios y otras instituciones públicas. Murillo no confirmó si esas intervenciones dejarán de ser diarias o si cambiará su frecuencia.

PUBLICIDAD

“Estamos trabajando ya para una nueva propuesta comunicacional para el año que viene, una propuesta que nos permita resumir lo más importante cada día, porque muchas veces las instituciones nos envían la repetición de la repetición y eso no es bueno, porque independientemente de que sea cierto, si todos los días estamos diciendo lo mismo hay una tendencia a no creer”, afirmó.

Discursos de odio

Los discursos de odio del régimen de Nicaragua contra los opositores de la dictadura de Daniel Ortega aumentaron exponencialmente desde el inicio de la crisis sociopolítica, según sociólogos y analistas consultados por Voz de América en 2024.

PUBLICIDAD

Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, habla en un acto público mientras una asistente ilumina sus documentos sobre un atril transparente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dictadora Rosario Murillo ha encabezado esos mensajes con calificativos como “apátridas”, “desalmados” y “tragamonedas del imperio”, en referencia a quienes serían trabajadores de Estados Unidos y exiliados por el régimen.

En los mensajes que se darán para el próximo año, el Ministerio de Educación y las universidades serán los primeros organismos alcanzados por la nueva dosificación. Sus novedades dejarán de leerse cada día y pasarán a integrarse en entregas semanales, con el objetivo de acumular información sobre las acciones del Estado.

“Los anuncios del Mined también se van a dosificar para una o dos veces por semana, igual las universidades, porque es importante reunir más y más información que haga ver cuánto avanzamos”, señaló Murillo.

PUBLICIDAD

Murillo sostuvo que el cambio apunta a reunir datos que puedan ser confirmados por la población y a contrarrestar el escepticismo frente a los partes cotidianos del Ejecutivo. “A partir de que podamos reunir la información que interesa, que se pueda confirmar, que se puede constatar, para que nadie se quede pensando que no es cierto; generalmente hay algunos que todavía son incrédulos”, añadió.

La copresidenta admitió que la repetición constante de mensajes en los medios estatales afecta la credibilidad del discurso oficial.

Un formato centralizado desde 2007

Las intervenciones telefónicas de Murillo constituyen uno de los ejes de la estrategia comunicacional oficialista desde el regreso de Daniel Ortega al poder en 2007. A través de radios y canales de televisión controlados por el Estado y la familia gobernante, la dictadora centralizó durante casi dos décadas la vocería pública del régimen.

PUBLICIDAD

En esos espacios combina anuncios de obras públicas, efemérides, mensajes, cifras administrativas sobre programas estatales y ataques políticos contra opositores y organismos internacionales. Entre los reportes habituales figuran entregas de paquetes alimentarios, títulos de propiedad y jornadas de salud.

Murillo defendió el contenido de la narrativa oficial y afirmó que los cambios no modificarán su objetivo político. “Nosotros sabemos que es verdad, la gente sabe que es verdad, y esa es la eficacia de nuestra comunicación, pero vamos a mejorar todo eso para avanzar más y más desde el protagonismo del Pueblo Presidente”, concluyó.