La Cámara Costarricense de la Salud solicitó la inclusión de centros médicos ubicados fuera de la Gran Área Metropolitana. /(Luis Madrigal/Delfino.cr)

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La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) concluyó la semana pasada un estudio de mercado para una eventual contratación de consultas, diagnósticos y cirugías al sector privado, una alternativa que busca ampliar la capacidad de atención ante listas de espera que superan los dos años en algunas especialidades.

La etapa reunió a 24 potenciales proveedores de servicios médicos, de acuerdo con la Cámara Costarricense de la Salud. La organización colaboró para dar visibilidad a los establecimientos interesados, según confirmó al medio El Observador su director ejecutivo, Massimo Manzi.

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El sector privado pretende que el mecanismo incluya centros médicos ubicados fuera de la Gran Área Metropolitana y que la contratación no se concentre en un número reducido de hospitales. Cualquier procedimiento deberá ajustarse a la Ley General de Contratación Pública.

La Cámara propone que la CCSS no contrate por anticipado una cantidad fija de cirugías, consultas o estudios diagnósticos. Su planteamiento es establecer un modelo que permita recurrir a centros privados cuando surja una necesidad de atención y se superen los plazos definidos por el Ministerio de Salud para las listas de espera.

Los representantes empresariales pidieron autorizar la participación de médicos que laboran simultáneamente en el sector público y en el privado. /(Foto cortesía CCSS)

Manzi sostuvo que este esquema evitaría iniciar una contratación independiente cada vez que la Caja requiera un servicio. “Que sea algo que sea como una llave que se abra en el momento que la institución lo necesite”, manifestó ante el medio.

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La duración de los trámites administrativos, según el representante empresarial, dificulta que las colaboraciones tengan continuidad. “Entonces al final terminan siendo casi anecdóticas esas colaboraciones”, expresó.

La organización también pidió que una eventual contratación no excluya a médicos que trabajan simultáneamente en la seguridad social y en establecimientos privados. Durante la protesta de médicos especialistas se aplicaron restricciones a la participación de esos profesionales, una medida que, según Manzi, reduciría de forma considerable la capacidad de respuesta de los centros privados.

Otro punto es la interoperabilidad de los sistemas de información clínica, para que los profesionales tengan acceso a los antecedentes médicos necesarios cuando la CCSS refiera a un paciente. La Cámara considera que una colaboración de este tipo podría acelerar el intercambio de datos entre establecimientos públicos y privados, un asunto abordado durante una edición de Expomed.

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La Caja Costarricense del Seguro Social concluyó un estudio de mercado con 24 proveedores privados para la atención de consultas, diagnósticos y cirugías. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

La disponibilidad del sector privado incluye 380 camas hospitalarias, 61 quirófanos y 199 laboratorios clínicos activos, según un diagnóstico de la Cámara divulgado en 2024. Desde principios de noviembre, la entidad había expresado su disposición a aportar infraestructura y recursos médicos disponibles en esos centros.

En ese momento, el presidente de la organización, Rodolfo Garbanzo, indicó que habían conversado con representantes de la CCSS y del Ministerio de Salud sobre costos, eficiencia y modelos de atención. La cooperación entre ambos sectores ya tuvo un antecedente durante el movimiento de médicos especialistas de 2024, cuando cinco centros privados atendieron a 52 pacientes que necesitaban servicios médico-quirúrgicos y diagnósticos mediante un convenio con la Caja.

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La objeción sindical y las listas de espera

La posible incorporación de proveedores privados coincide con las críticas de la Unión Médica Nacional (UMN) a las medidas de la CCSS para ampliar la atención. El 25 de noviembre, el sindicato llamó a médicos generales, especialistas y residentes a prepararse para una huelga general desde febrero de 2027, tanto en jornadas ordinarias como extraordinarias.

Entre las razones de la convocatoria figura la reducción de pagos vinculados con mecanismos institucionales para disminuir las listas de espera, entre ellos el Costo Unitario Máximo de Cobertura para Atención en Salud (CUMCAS) y las jornadas de producción. La UMN cuestionó que se desincentiven esas alternativas mientras las autoridades avanzan en una lista de proveedores privados de salud.

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El tiempo promedio para una cirugía en la seguridad social se situó en 449 días hacia finales de octubre. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

El gremio sostiene que los recursos que podrían destinarse a contrataciones externas deberían utilizarse para fortalecer la capacidad de la Caja mediante infraestructura, equipamiento y personal. También advirtió que la externalización de servicios podría afectar a largo plazo la sostenibilidad financiera de la institución y el acceso universal a la atención médica.

La búsqueda de soluciones ocurre mientras cientos de personas llevan años esperando una operación. El 28 de octubre, la CCSS informó que el tiempo promedio para una cirugía era de 449 días, por debajo de los 535 días registrados en abril de 2023, aunque 816 pacientes seguían pendientes de una intervención desde 2021 o años anteriores.

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Las demoras cambian según la especialidad. En ortopedia, la espera promedio alcanza los 769 días, poco más de dos años.

Al 31 de julio había 391,314 casos pendientes en consulta externa, con una espera promedio de 565 días, según cifras institucionales divulgadas por el Colegio de Médicos y Cirujanos. La CCSS cuenta con el Plan de Abordaje de Listas de Espera 2026-2030, aprobado por su Junta Directiva en mayo.