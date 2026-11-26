La FIFA sufrió un ciberataque (Reuters)

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La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) confirmó que sufrió un ciberataque que permitió el acceso no autorizado a información personal y empresarial. El organismo indicó que el alcance de los datos afectados fue limitado, aunque no precisó la fecha de la intrusión ni el contenido concreto de los archivos vulnerados.

“La FIFA confirma que ha sido víctima de un ciberataque criminal que ha resultado en el acceso no autorizado a un conjunto limitado de información personal y empresarial”, señaló la entidad en un comunicado difundido este jueves que replicó The Associated Press. El episodio quedó bajo investigación mientras la organización trabaja con las autoridades competentes. “La FIFA está colaborando estrechamente con las autoridades pertinentes, incluidas las fuerzas del orden”, agregó el organismo rector del fútbol mundial.

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La confirmación llegó después de que un grupo identificado como Handsome Boy Hacking Club publicara la semana pasada en X una captura de pantalla de archivos que atribuyó a la FIFA. Tres días después, el grupo pareció adjudicarse la acción al responder a una publicación que afirmaba que se habían filtrado más de 12 gigabytes de documentos internos. Los análisis señalaron que ese volumen representa menos del 0,1% de la información que posee la FIFA y que la operación tuvo como objetivo a la organización, no a personas particulares.

Gianni Infantino busca ser reelecto en su cargo (Reuters)

BBC Sport informó que los documentos comprometidos no incluirían materiales relativos a FIFA Forward Enterprise, la propuesta impulsada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para vender participaciones vinculadas con la Copa del Mundo a inversores privados.

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El plan quedó bajo cuestionamiento tras su fracaso. Esta semana, la presidenta de la Federación Inglesa de Fútbol, Debbie Hewitt, obtuvo acceso a los archivos bajo la condición de firmar un acuerdo de confidencialidad, según esa versión.

La información conocida hasta ahora apunta a que la intrusión no se originó en una falla de los sistemas tecnológicos de la FIFA. Los delincuentes habrían accedido a documentos mediante la suplantación de identidad de miembros del personal y el aprovechamiento de ese engaño para ingresar a los archivos.

El organismo condenó la obtención y difusión de los datos. “La FIFA condena en los términos más enérgicos posibles la adquisición y publicación ilícita de información, en particular de datos personales”, afirmó en su comunicado.

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También advirtió sobre el impacto que una filtración de este tipo puede tener sobre quienes aparezcan en el material. “Tales acciones constituyen una violación grave e inaceptable de la privacidad y pueden tener consecuencias significativas para las personas afectadas”, sostuvo la entidad.

La confirmación del ciberataque se produjo en un período de escrutinio sobre la FIFA y sobre Infantino, quien preside la organización desde hace 11 años. El dirigente busca revalidar su mandato hasta 2031 en la elección prevista para el 18 de marzo. Sus otros competidores son Kohzo Tashima, de Japón, y Philippe Diallo, de Francia.

La FIFA no informó si el acceso a los archivos produjo consecuencias operativas, si hubo comunicaciones directas a las personas potencialmente afectadas ni cuáles fueron las medidas adoptadas para limitar nuevos ingresos no autorizados. Tampoco detalló la naturaleza de la información empresarial que quedó expuesta.

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