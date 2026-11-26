Hamilton, Bearman y Leclerc (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Oliver Bearman fue el último piloto confirmado y con el británico se completó el mapa de la Fórmula 1 para 2027. Haas hizo el anuncio en la antesala del Gran Premio de Qatar, la anteúltima carrera de la temporada. De esta forma, el equipo oriundo de Estados Unidos ya cerró a su corredor más experimentado para el futuro, quien reemplazará a Esteban Ocon como el número 1 de la escudería y compañero del debutante Rafael Camara.

Más allá de la continuidad de Bearman, el trasfondo de la renovación está relacionado con un posible futuro de Ollie en Ferrari, dueño de sus derechos, y la de las figuras que tiene la Scudería, Lewis Hamilton y Charles Leclerc. Hoy, el siete veces campeón y el monegasco atraviesan una crisis en su relación deportiva que afecta al equipo tanto en la pista como fuera de ella y puso en el ojo de la tormenta al director Fred Vasseur.

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Según indicó el medio italiano especializado AutoRace, Ferrari y Bearman acordaron prolongar su vínculo más allá de 2027. El artículo, firmado por los periodistas Giuliano Duchessa y Pier Giuseppe Donadoni, indica que el arreglo evita que el piloto británico quede libre al término de la próxima temporada y mantiene abierta la posibilidad de que ocupe un puesto en Maranello cuando haya una vacante.

La decisión también favoreció la continuidad de Bearman en Haas, donde podría negociar una renovación con un aumento salarial. Es importante recordar que el piloto había expresado antes de la carrera en Las Vegas su preocupación por llegar al final de la temporada sin contrato firmado, aunque él y el director del equipo, Ayao Komatsu, ya habían manifestado su intención de seguir juntos.

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“No hay nada nuevo que decir. Para ser honesto, estoy bastante decepcionado de encontrarme aquí, en la vigésima ronda de la temporada, sin un contrato firmado para el año que viene. Es una situación extraña, pero estamos cerca”, dijo hace solo una semana.

El medio italiano dejó en claro que el primer año con una posible plaza disponible en Ferrari sería 2028. Pero claro, la situación dependerá del rendimiento de Hamilton durante 2027, de los resultados que consiga la escudería y lo que será el deseo del múltiple campeón de la Máxima de continuar en la F1.

Bearman por delante de Hamilton en Las Vegas. ¿Será el joven el futuro reemplazante del múltiple campeón? (REUTERS/Daniel Cole)

Mientras tanto, Ferrari aprovechará este tiempo para evaluar la evolución de Bearman en Haas. Con la llegada de Rafael Camara, el británico será el piloto con más experiencia de la pareja del equipo y tendrá que aportar resultados y orientar el desarrollo del monoplaza tras el cambio del reglamento técnico de la categoría. El acuerdo le permite afrontar sus próximos dos años en Haas con mayor tranquilidad y conservar su lugar en los planes de la escudería que impulsó su carrera.

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Bearman consolidó una trayectoria en continuo ascenso en la F1 desde su imprevisto debut, tras pasar de ser un sustituto de emergencia a un competidor regular afianzado en la zona de puntos. El corredor nacido en Chelmsford exhibió solvencia al volante tanto en la Scuderia como en la escudería estadounidense, donde ratificó las credenciales que lo situaron como una de las figuras jóvenes de mayor proyección en el automovilismo internacional.

Su primera experiencia en un fin de semana oficial se produjo en marzo de 2024 en el Gran Premio de Arabia Saudita. Con apenas 18 años y 10 meses, Bearman recibió la convocatoria de Ferrari en Yeda para reemplazar a Carlos Sainz Jr., quien debió someterse a una intervención quirúrgica de urgencia por una apendicitis. Tras disputar únicamente la tercera sesión de entrenamientos libres, el juvenil se ubicó en el puesto 11 durante la sesión de clasificación.

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En el circuito costero saudí, resistió la presión de rivales consagrados y cruzó la meta en la séptima posición. Dicho resultado le otorgó seis puntos en su bautismo dentro de la F1 y lo transformó en el piloto más joven en competir para la casa de Maranello en la historia del certamen. Además, la afición lo eligió como el piloto del día por su templanza en una de las pistas más exigentes del calendario.

Esa actuación aceleró las negociaciones para garantizarle una butaca titular. Mientras completaba sus compromisos en la Fórmula 2, el equipo Haas F1 Team recurrió a sus servicios durante el Gran Premio de Azerbaiyán, disputado en Bakú, a causa de la sanción que marginó a Kevin Magnussen. Bearman avanzó en carrera y culminó en la décima colocación, con lo que sumó una unidad y fijó una marca inédita: fue el primer piloto que puntuó para dos escuderías diferentes en sus dos primeras participaciones en el campeonato mundial. Más tarde, en el Gran Premio de Brasil, volvió a tripular el coche de la estructura norteamericana en San Paulo para reemplazar de nuevo al danés por problemas de salud, prueba en la que finalizó en el puesto 12 bajo la lluvia.

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Una postal del debut de Bearman en Ferrari en Arabia Saudita 2024 (REUTERS/Hamad I Mohammed/File Photo)

Para el campeonato de 2025, Haas oficializó su incorporación como piloto a tiempo completo junto a Ocon. A lo largo de las 24 carreras de esa temporada, el británico acumuló 41 unidades en la tabla general y cerró el año en el puesto 13 del Mundial de Pilotos, registro que superó la cosecha de su experimentado compañero de equipo.

El punto más alto de aquella campaña llegó en el Autódromo Hermanos Rodríguez durante el Gran Premio de México, competencia en la que completó las 71 vueltas en el cuarto lugar, la mejor clasificación dominical de la escudería en todo el calendario. A ese resultado se sumaron sendos sextos puestos en los Países Bajos y en territorio brasileño, donde capitalizó estrategias agresivas de paradas en boxes y mantuvo un ritmo constante frente a monoplazas de mayor presupuesto.

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A falta de dos carreras para el final del 2026, Bearman suma 23 puntos y ocupa la 13° posición en la tabla con cuatro ingresos entre los 10 mejores en carreras principales y dos incursiones puntuables en pruebas Sprint. Su resultado más destacado en lo que va del año ocurrió en el Gran Premio de China, cita en la que cruzó la línea de meta en el 5° lugar tras avanzar desde el 10º lugar de salida. A esa actuación se sumó un séptimo puesto en Australia y una novena colocación en el circuito callejero de Bakú.