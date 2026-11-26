El SMN indicó temperaturas calurosas para los próximos días (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá una seguidilla de días cálidos, con máximas de hasta 34 ℃ y sin precipitaciones previstas hasta el lunes, de acuerdo con el parte difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Este jueves 26, la jornada en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores comenzará con una mínima estimada en 13 ℃ y alcanzará los 26 ℃ por la tarde. El cielo pasará de parcialmente nublado a mayormente nublado hacia la noche, con vientos de entre 20 y 26 km/h y sin probabilidad de lluvias.

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Para el viernes 27 se espera un ascenso de la temperatura, con valores de entre 7 ℃ y 31 ℃. El pronóstico anticipa cielo parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana, y mayormente nublado en la tarde y la noche. Las ráfagas podrían alcanzar los 23 km/h.

El calor se intensificará durante el fin de semana. El sábado 28 tendrá una mínima de 7 ℃ y una máxima de 33 ℃, mientras que el domingo 29 sería el día más caluroso del período, con temperaturas de entre 7 ℃ y 34 ℃. En ambas jornadas predominará el cielo entre algo y parcialmente nublado, sin lluvias.

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Un informe del Servicio Meteorológico Nacional señala las temperaturas previstas y las condiciones climáticas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante siete días.

El lunes 30 continuará la estabilidad, con registros previstos entre 7 ℃ y 33 ℃. El SMN anticipa cielo parcialmente nublado y vientos moderados del sector norte. Hacia el martes 1 de diciembre, la máxima bajaría a 30 ℃, con una probabilidad de precipitaciones de entre 0 % y 10 % durante la madrugada.

El alivio térmico llegaría el miércoles 2 de diciembre, cuando la mínima descendería a 2 ℃ y la máxima se ubicaría en 27 ℃. Para ese día, el parte prevé nubosidad variable y una baja chance de lluvias durante la madrugada.

En la provincia de Buenos Aires también tendrá condiciones agradables durante la jornada, con gran presencia del sol en el sector sur y nubosidad parcial en el norte y oeste. En tanto, mañana las condiciones serán similares en la mañana, mientras que a la tarde el cielo estará parcialmente nublado en todo el territorio bonaerense. Apenas se registrarán chaparrones en el suroeste a la noche.

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Sin embargo, el fin de semana contará con condiciones diferentes e inestables. Si bien en la madrugada y la mañana del sábado y el domingo tendrá algunas nubes y sol, en el segundo tramo de cada día se esperan tormentas aisladas en el suroeste de la provincia.

Las alertas en el resto del país

El mapa del Servicio Meteorológico Nacional señala sectores de Argentina bajo alerta meteorológica amarilla junto con zonas sin advertencias en verde.

El SMN indicó que el oeste del país contará con lluvias y actividad eléctrica durante todo el día. En este sentido, las provincias de Salta, Jujuy, La Rioja, San Juan y Mendoza están bajo alerta amarilla por tormentas. Estas alertas refieren a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Por lo cual, las recomendaciones oficiales son:

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Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

A su vez, en las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, junto a las Islas Malvinas, rige una alerta amarilla por fuertes vientos. Ante este escenario, se solicita mantenerse a resguardo, retirar o asegurar cualquier objeto que pueda volarse, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes. Y tener precaución a la hora de conducir.