Apple retiró Talkie de la App Store a nivel mundial tras conocerse denuncias sobre conversaciones sexuales entre sus personajes virtuales y menores. (Apple)

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Apple retiró de su tienda de aplicaciones a Talkie, un popular chatbot de inteligencia artificial desarrollado por la empresa MiniMax, después de que una investigación periodística revelara que algunos de sus personajes virtuales habían enviado mensajes explícitos y abusivos a menores de edad.

La medida se produjo después de que ABC News y la Oficina de Periodismo de Investigación de Estados Unidos publicaran un informe sobre el comportamiento de los personajes creados con esta tecnología. Según la investigación, algunos de ellos mantuvieron conversaciones inapropiadas con usuarios menores de edad, pese a que la aplicación está clasificada para adultos.

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Talkie permite conversar con personajes virtuales diseñados para comportarse como acompañantes. Sus interacciones pueden incluir diálogos románticos, historias ficticias y conversaciones que buscan generar una conexión emocional con los usuarios.

La aplicación de MiniMax, elimina de la App Store, permitía interactuar con personajes de inteligencia artificial que simulaban relaciones románticas y de amistad.

La eliminación de la App Store representa una medida de Apple frente a las preocupaciones sobre la protección infantil en plataformas impulsadas por inteligencia artificial. Sin embargo, la aplicación también está disponible en Google Play Store, por lo que la decisión de la compañía de Cupertino no supone necesariamente que haya desaparecido de todos los dispositivos.

Cómo funcionaba Talkie y por qué preocupa su uso entre menores

Lanzada en 2023, Talkie pertenece a una categoría de aplicaciones conocidas como chatbots de compañía. A diferencia de herramientas como ChatGPT o Gemini, que están orientadas principalmente a responder preguntas, redactar textos o resolver tareas, estas plataformas buscan establecer conversaciones más personales.

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Para conseguirlo, permiten interactuar con personajes que tienen nombres, personalidades e historias propias. Algunos están diseñados para mantener conversaciones románticas, mientras que otros adoptan papeles de amigos, compañeros o protagonistas de relatos ficticios.

Esta dinámica puede hacer que los usuarios desarrollen vínculos emocionales con los personajes digitales, aunque detrás de las respuestas no exista una persona real. La inteligencia artificial adapta sus mensajes al contexto de la conversación y puede mantener intercambios prolongados que imitan determinadas relaciones humanas.

Talkie fue eliminada de la tienda digital de Apple.

El problema aparece cuando estos sistemas generan contenido sexual, agresivo o inapropiado durante conversaciones con menores. La investigación periodística que motivó la retirada de Talkie señaló precisamente este tipo de interacciones.

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Según la firma de investigación china Unique, en octubre de 2026 la plataforma registraba aproximadamente 11 millones de usuarios activos mensuales, sumando su aplicación móvil y su página web. Esta cifra muestra el alcance que había conseguido el servicio desde su lanzamiento.

La verificación de edad, uno de los principales problemas de estas aplicaciones

Talkie está clasificada para mayores de 18 años tanto en la App Store como en Google Play. Además, sus condiciones de uso establecen restricciones para menores de 14 o 16 años, dependiendo del país desde el que se acceda.

Sin embargo, organizaciones dedicadas a la protección infantil han cuestionado la eficacia de sus mecanismos de verificación. Una de las principales críticas es que el sistema permite que los propios usuarios declaren su edad, sin necesariamente exigir un procedimiento sólido para comprobarla.

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Esto significa que un menor podría indicar que es adulto y acceder a funciones destinadas a personas mayores. La clasificación por edades, por sí sola, no garantiza que los niños y adolescentes queden excluidos de estas plataformas.

Aunque Talkie ya fue retirado de la App Store, todavía se encuentra diponible en la Play Store de Google. (Google)

El caso también plantea interrogantes sobre la responsabilidad de las empresas que desarrollan inteligencia artificial. Aunque los personajes son ficticios, sus respuestas pueden influir en la experiencia de usuarios jóvenes y exponerlos a conversaciones para las que no están preparados.

Los chatbots de inteligencia artificial enfrentan mayor vigilancia

La retirada de Talkie ocurre en un momento en que las aplicaciones de inteligencia artificial reciben un mayor escrutinio por sus posibles efectos sobre los menores.

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Otro caso que generó controversia fue Grok, el chatbot desarrollado por la empresa de Elon Musk. La herramienta recibió críticas de distintos gobiernos después de ser utilizada para generar imágenes sexualmente explícitas de mujeres y niños.

Estos episodios muestran que los riesgos de la inteligencia artificial no se limitan a la difusión de información falsa o a la automatización de tareas. También incluyen la generación de contenido sexual inapropiado y las interacciones que pueden afectar a usuarios vulnerables.