Raúl Jalil, gobernador de Catamarca

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El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, analiza competir por un tercer mandato consecutivo en las elecciones de octubre de 2027, según dejó trascender su entorno a Infobae. La alternativa reactivó la discusión por la sucesión dentro del peronismo provincial, donde el intendente de San Fernando del Valle de Catamarca, Gustavo Saadi, aparecía como el dirigente elegido para continuar al frente de la gestión, con el aval de la ex gobernadora y actual senadora nacional Lucía Corpacci.

La legislación provincial establece un límite de dos períodos consecutivos para el gobernador y el vicegobernador, pero la ley 5823, sancionada en noviembre de 2023, incorporó una cláusula que dispone que los mandatos en ejercicio al momento de su entrada en vigencia se consideran como primer período. La norma comenzó a regir el 15 de diciembre de ese año, seis días después de que Jalil asumiera su segundo mandato.

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Esa disposición es la que permite sostener que el actual gobernador está habilitado para presentarse nuevamente en 2027. La discusión sobre su futuro político ya había aparecido en el peronismo nacional y provincial, en medio de las diferencias sobre el alcance de las restricciones a las reelecciones y las interpretaciones de las normas locales.

Raúl Jalil iba a acompañar la candidatura de Gustavo Saadi a la gobernación catamarqueña

Jalil llegó a las elecciones de 2023 con un respaldo cercano al 54% de los votos, más del doble de los sufragios que obtuvo su inmediato perseguidor. Desde entonces, consolidó una gestión que tiene a la actividad minera como uno de sus principales pilares y que busca posicionar a Catamarca como un destino para las inversiones privadas.

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El mandatario defendió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como una herramienta para atraer capitales al norte argentino y destacó el desarrollo de proyectos mineros y la generación de empleo privado entre los principales resultados de su administración. También consiguió que la provincia asumiera el control de la mina de oro de la que el Estado nacional decidió retirarse.

En agosto, Jalil figuraba entre los mandatarios peronistas que mantenían una relación de cooperación con la administración de Javier Milei y que debían resolver su continuidad política después de 2027. En ese momento, la alternativa de buscar una banca en el Senado también formaba parte de los escenarios que circulaban en su entorno. La sucesión de Saadi aparecía como una posibilidad para ordenar la discusión interna y acercar posiciones con el sector de Corpacci.

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El propio gobernador había expresado reparos a la posibilidad de competir por otro período. En declaraciones a Radio Mitre, sostuvo que, “en principio”, no sería candidato y pidió postergar hasta mayo cualquier definición sobre los nombres para las próximas elecciones. Sin embargo, esa posición no impidió que la alternativa de una nueva postulación siguiera presente en las conversaciones políticas.

Raúl Jalil es uno de los gobernadores peronistas con buen vínculo con la Casa Rosada

La eventual candidatura también modificaría el entendimiento que contemplaba una transición dentro del oficialismo catamarqueño. El acuerdo político apuntaba a que Jalil completara dos mandatos y respaldara a Saadi como sucesor, con el acompañamiento de Corpacci, una de las principales referencias del peronismo provincial y con vínculos políticos con Cristina Kirchner.

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La discusión tiene, además, una dimensión nacional. Jalil integra el grupo de gobernadores peronistas que mantuvo canales de negociación con la Casa Rosada durante la gestión libertaria. Sus legisladores acompañaron iniciativas del oficialismo en el Congreso y el mandatario defendió herramientas impulsadas por el Gobierno nacional para atraer inversiones, entre ellas el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

En Catamarca, la minería ocupa un lugar central en la estrategia económica de su administración. Jalil respaldó el régimen de inversiones y destacó el desarrollo de proyectos mineros y la generación de empleo privado como ejes de su gestión. También defendió la decisión de mantener las elecciones provinciales junto con las nacionales, previstas para octubre de 2027, en lugar de desdoblar el calendario electoral.

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El gobernador justificó esa decisión en la necesidad de destinar los recursos que demandaría una elección separada a obras de infraestructura, viviendas, rutas, escuelas y hospitales.

La definición sobre su futuro electoral todavía no está formalizada. Mientras tanto, la posibilidad de que Jalil busque otro mandato vuelve a poner en discusión el lugar de Saadi y el papel de Corpacci en la construcción de una candidatura común del peronismo catamarqueño.