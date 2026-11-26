PlayStation Plus incorpora tres juegos para diciembre en PS4 y PS5

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PlayStation Plus ofrecerá tres juegos mensuales en diciembre para PlayStation 4 y PlayStation 5: Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, Dragon Ball Xenoverse 2 y Amnesia: The Bunker. Los suscriptores podrán añadirlos a su biblioteca desde el martes 1 de diciembre hasta el lunes 4 de enero.

La selección reúne skate, acción y rol basado en anime, además de terror en primera persona. Para los usuarios del servicio, la novedad permite incorporar títulos de géneros distintos durante casi cinco semanas, un período que abarca las fiestas de fin de año y que sustituirá a los juegos disponibles en noviembre.

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Sony presentó los títulos como parte de su catálogo mensual para todos los miembros de PlayStation Plus. Quienes los reclamen dentro del plazo podrán jugarlos mientras mantengan una suscripción activa. La compañía advirtió que la disponibilidad puede variar según el país, por lo que los usuarios deberán consultar la tienda digital correspondiente a su región.

Las personas suscritas podrán añadir las producciones a su biblioteca entre el martes 1 de diciembre y el lunes 4 de enero, aunque el beneficio desaparecerá si finaliza la afiliación - REUTERS/Claudia Greco/File Photo

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 actualiza dos clásicos del skate

El principal lanzamiento del mes será Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, disponible tanto en PS5 como en PS4. El juego reúne versiones renovadas de la tercera y cuarta entrega de la franquicia de skate, con patinadores, parques, trucos y música actualizados.

Los escenarios de ambos títulos fueron rehechos en resolución 4K. La propuesta recupera el formato de objetivos con carreras de dos minutos, una de las mecánicas más reconocidas de la saga. Cada recorrido exige superar retos, acumular puntos y combinar trucos antes de que termine el tiempo.

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El juego también incluye los modos Create-A-Skater y Create-A-Park. Estas herramientas permiten diseñar personajes y construir parques personalizados. Además, los usuarios podrán crear objetivos propios y compartirlos con amigos, una opción que amplía la duración del contenido más allá de las pistas incluidas.

En PS5, el título ofrece 4K nativo a 60 cuadros por segundo en el modo Fidelity. Sony aclara que esa resolución requiere una pantalla compatible. La llegada de Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 incorpora una de las franquicias de skate más reconocidas al servicio mensual.

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 recupera dos clásicos con gráficos renovados

Dragon Ball Xenoverse 2 propone combates y misiones en Conton City

El segundo juego de diciembre será Dragon Ball Xenoverse 2, que también estará disponible para PS5 y PS4. El título combina acción y elementos de rol dentro del universo de la serie de animación.

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La historia permite crear un personaje propio y recorrer Conton City, una zona central desde la que se accede a misiones, entrenamientos y enfrentamientos. El jugador puede colaborar con figuras conocidas de la franquicia para mejorar habilidades y combatir contra distintos enemigos.

El juego cuenta con opciones multijugador en línea. Los usuarios pueden enfrentarse a otros jugadores de diferentes partes del mundo o participar en las Raid Battles, combates cooperativos contra rivales de gran tamaño.

Su inclusión en PlayStation Plus coincide con la vigencia sostenida de Dragon Ball como franquicia de videojuegos. La posibilidad de crear un luchador propio diferencia a Xenoverse 2 de otras adaptaciones, pues permite construir una experiencia centrada en entrenamiento, progresión y personalización.

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Dragon Ball Xenoverse 2 permite crear un luchador y explorar Conton City

Amnesia: The Bunker llevará el terror a PlayStation 4

El tercer título es Amnesia: The Bunker, disponible solo para PS4. El juego de terror en primera persona fue desarrollado por los creadores de Soma y de la saga Amnesia, y sitúa su historia en un búnker abandonado durante la Primera Guerra Mundial.

El jugador controla a Henri Clément, un soldado francés que queda aislado con recursos limitados. Cuenta con un revólver que tiene una sola bala, una linterna de dinamo que hace ruido y suministros que debe encontrar o fabricar para avanzar.

La amenaza principal responde a los sonidos y movimientos del jugador. Esto obliga a administrar cada recurso y pensar si conviene iluminar una zona, disparar, esconderse o buscar materiales. Cada partida puede variar por el componente aleatorio de sus sistemas, según la descripción oficial.

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Los juegos de noviembre aún pueden reclamarse

Los títulos de diciembre reemplazarán a los juegos mensuales de noviembre. Hasta el lunes 30 de noviembre, los suscriptores todavía pueden añadir Dead Island 2, Tomb Raider IV-VI Remastered y Monster Train 2 a su biblioteca.

Después de esa fecha, dejarán de estar disponibles como beneficio mensual. El procedimiento para reclamarlos consiste en ingresar a la PlayStation Store desde la consola, la aplicación o el sitio web, localizar cada juego y seleccionar la opción para añadirlo a la biblioteca.