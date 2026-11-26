Los presidentes Javier Milei y Lula da Silva. (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo)

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El canciller Pablo Quirno aclaró hoy que el gobierno argentino no cuestiona el resultado de la elección presidencial brasileña que consagró a Luiz Inácio Lula da Silva, aunque sí señaló irregularidades en el proceso, en medio de una nueva escalada de tensión diplomática entre ambos países luego de que trascendiera que Brasilia habría pedido al embajador Julio Bitelli que retire sus pertenencias y regrese al país de manera permanente.

Según fuentes del gobierno brasilero, Lula habría tomado esa decisión como represalia por declaraciones del Canciller en el programa de Mirtha Legrand, en las que afirmó: “Hubo situaciones dentro del proceso electoral que ponían en duda toda la situación. El que reconoce el resultado de la elección es el Tribunal Electoral brasileño; que nosotros digamos sí o no no cambia el resultado de ninguna manera”.

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Consultado por Eduardo Feinman en Radio Mitre, Quirno amplió el concepto y aclaró: “Nosotros consideramos que hubo situaciones en el proceso electoral que no fueron lo suficientemente prolijas. Nadie está poniendo en duda resultados, pero a los cinco minutos de terminar el comicio que se haga una orden de arresto por uno de los candidatos es algo que por lo menos en Argentina no estamos tan acostumbrados”, sostuvo, en alusión a la situación de Flávio Bolsonaro.

La degradación del vínculo diplomático es progresiva. Bitelli fue designado en enero de 2023 y llamado a consultas en dos oportunidades —el 15 de julio de 2024 y el 26 de julio de 2026— sin haber regresado a Argentina bajo su rol formal desde entonces. Ambas embajadas operan a nivel de encargados de negocios desde el 6 de agosto. En ese marco, el Informe de Gestión N° 146 de la Jefatura de Gabinete, presentado ante el Congreso, responsabilizó explícitamente a Brasil por la crisis, al sostener que la degradación diplomática obedeció a “una decisión unilateral del gobierno brasileño”.

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Quirno ratificó esta postura. “La relación está en una situación donde Brasil ha tomado decisiones unilaterales con respecto a la relación diplomática. Argentina no recibió ningún tipo de comunicación formal ante una decisión de esa naturaleza. Brasil retiró su embajador en julio de este año y solicitó que nosotros retiremos el nuestro también. El embajador Bitelli, que es el actual designado, todavía no ha regresado a la Argentina. Nosotros lo esperamos con los brazos abiertos”.

El canciller Pablo Quirno en la Sociedad Rural

Y amplió: “Nosotros respetamos todas las decisiones que haga Brasil. No quiere decir que las compartamos. Las diferencias políticas e ideológicas que hay entre nuestros presidentes, nosotros tratamos de que no impacten la relación diplomática y no hemos tomado decisiones diplomáticas al respecto”. “La relación no está en sus carriles normales cuando Brasil unilateralmente decide retirar los embajadores. No es una situación normal”, remarcó.

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Por otro lado, el canciller también se refirió a la imagen de Lula reunido con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, que circuló en las últimas semanas, y recordó que esa foto se publicó el día posterior a que Irán declarara a las Fuerzas Armadas argentinas organización terrorista. En este sentido, sostuvo que la profundidad de la relación entre Brasil e Irán “genera preocupación”.

En tanto, y consultado por la expectativa en relación al fallo que el Tribunal Internacional de Derecho del Mar dictará este sábado sobre las medidas provisionales solicitadas por Argentina para frenar las perforaciones petroleras en el Atlántico Sur vinculadas a Malvinas, explicó que “cualquier resultado del arbitraje y de la decisión de medidas provisionales no afecta la soberanía”.

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En este sentido, el canciller destacó que Argentina ya obtuvo un logro inédito: “Por primera vez, dejamos asentado ante un tribunal internacional que existe una controversia entre la Argentina y el Reino Unido sobre recursos del Atlántico”, algo que, según dijo, Reino Unido ha intentado minimizar e ignorar durante décadas.