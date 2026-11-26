Los métodos de criptografía poscuántica operan en los dispositivos actuales y no requieren computadoras cuánticas para funcionar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos (NIST) publicó en agosto de 2024 los primeros tres estándares de criptografía poscuántica, algoritmos diseñados para resistir ataques de computadoras cuánticas. En octubre de 2026 fijó un calendario: dejará de aprobar el cifrado vulnerable a esas máquinas después de 2035.

La criptografía poscuántica es el conjunto de métodos de cifrado que ni una computadora común ni una cuántica podrían descifrar con rapidez. No requiere dispositivos cuánticos: funciona en los dispositivos actuales y se basa en problemas matemáticos distintos de los que protegen hoy internet.

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El cifrado actual sostiene los mensajes privados, el correo, las compras en línea y los registros médicos. Según el NIST, se apoya en cálculos que las computadoras convencionales no pueden resolver, pero que una máquina cuántica suficientemente potente podría recorrer a gran velocidad hasta vulnerar esa protección.

El cifrado actual de compras en línea y registros médicos corre riesgo ante el desarrollo de máquinas cuánticas con capacidad de vulnerar esa protección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El NIST no precisa cuándo existirá una máquina así. En 2024 citó la previsión de algunos expertos, que la sitúan en el plazo de una década, y por esa razón pidió comenzar la migración sin esperar.

Tres estándares de seguridad listos desde 2024

Los tres estándares se denominan FIPS 203, FIPS 204 y FIPS 205, y fueron el resultado de un proceso de ocho años. El NIST explicó que partió de 82 algoritmos propuestos por grupos de 25 países y que la comunidad criptográfica global los evaluó hasta reducir la lista.

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El primero, FIPS 203, es el estándar principal para el cifrado general: sirve para que dos partes acuerden una clave secreta por una red pública. Se basa en el algoritmo CRYSTALS-Kyber, rebautizado ML-KEM, tiene claves pequeñas y funciona con rapidez.

El estándar FIPS 203 protege el cifrado general de claves secretas, mientras que FIPS 204 y FIPS 205 resguardan las firmas digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los otros dos protegen las firmas digitales, que confirman la identidad de quien envía un archivo o una actualización de software y que nadie lo alteró. FIPS 204 usa el algoritmo CRYSTALS-Dilithium, ahora llamado ML-DSA, y FIPS 205 se basa en SPHINCS+.

El director del proyecto, el matemático Dustin Moody, dijo en 2024: “No hay necesidad de esperar a futuros estándares”. Pidió a los administradores de sistemas que empezaran a integrar los tres algoritmos de inmediato, porque la integración completa llevará tiempo.

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En marzo de 2025, el NIST eligió un algoritmo de respaldo llamado HQC, que usa otro enfoque matemático. Moody aclaró que no reemplaza a ML-KEM, que seguirá como opción recomendada, y que las organizaciones deben continuar la migración a los estándares de 2024.

El desarrollo de los estándares de seguridad demandó ocho años de evaluación sobre 82 algoritmos propuestos por especialistas de 25 países. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calendario de retiro: 2030 y 2035

El informe NIST IR 8547, en su versión final de octubre de 2026, establece que los algoritmos de clave pública vulnerables a la computación cuántica quedarán en desuso después de 2030 y se prohibirán, dentro de los estándares y guías del NIST, después de 2035. RSA y las curvas elípticas pertenecen a esa familia.

Ese margen de cinco años está pensado para sistemas de menor riesgo o con limitaciones heredadas. El propio informe aclara que no cambia los plazos anteriores que rigen para los sistemas federales más sensibles, fijados por la orden ejecutiva 14412 y el memorando M-26-15 de la Oficina de Administración y Presupuesto.

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La Comisión Europea propuso la Ley Cuántica con un fondo de hasta 50.000 millones de euros para reforzar la ciberseguridad regional. (EFE/EPA/OLIVIER HOSLET)

Europa propone una ley y un fondo de 50.000 millones de euros

El 25 de noviembre de 2026, la Comisión Europea propuso la Ley Cuántica. Busca convertir la investigación europea en capacidad industrial, reforzar las cadenas de suministro y preparar a la región ante los riesgos de ciberseguridad ligados a la computación cuántica.

La propuesta incluye un Fondo Europeo de Capital para la Soberanía Tecnológica, con un objetivo de hasta 50.000 millones de euros para invertir en tecnología cuántica y en otras áreas, como la inteligencia artificial.

La cifra tiene una salvedad. Según Finance News International, que cita las preguntas y respuestas de la Comisión, la propuesta no asigna un presupuesto fijo: el dinero dependerá de decisiones presupuestarias posteriores. La Comisión aspira a que el fondo funcione cuando empiece el próximo presupuesto europeo de largo plazo, en 2028.

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