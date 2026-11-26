Una de las sucursales cerradas de Pan Danés en pleno Belgrano (Infobae)

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La cadena de panaderías Pandanés fue declarada en quiebra luego de que fracasara el proceso judicial que buscaba encontrar un interesado en adquirir la empresa y evitar su liquidación. El único postulante que se había inscripto para participar del salvataje desistió de continuar, por lo que el Juzgado Comercial N° 15 resolvió avanzar con el pedido de quiebra que había presentado la propia compañía.

La decisión fue firmada el 20 de noviembre por el juez a cargo del expediente, Pablo Daniel Frick. En la resolución, el magistrado consideró que, ante la ausencia de interesados en quedarse con la sociedad, el mecanismo de salvataje empresario ya no tenía posibilidades de prosperar.

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El único inscripto era Hugo Alejandro Solís, uno de los herederos de la marca de pizzerías Ugi’s, quien comunicó formalmente su decisión de retirarse del proceso. En una presentación ante el juzgado, explicó que, luego de analizar la información y la documentación aportadas por la sindicatura, que reflejaban el deterioro financiero de la compañía, resolvió “no formular propuesta de acuerdo preventivo ni continuar con el procedimiento tendiente a la adquisición de las cuotas representativas del capital social” de Pandanés.

El único interesado en adquirir Pandanés desistió de continuar con el proceso tras analizar la situación financiera de la empresa (Infobae)

El detalle presentado ante la Justicia daba cuenta de pasivos generados con posterioridad a la apertura del concurso por unos $1.086,8 millones. De ese total, $738,8 millones correspondían a deudas previsionales, $197,5 millones a obligaciones tributarias y los $150,4 millones restantes a compromisos comerciales.

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Ante ese escenario, el tribunal dispuso dejar sin efecto la designación del evaluador que debía intervenir en el procedimiento y decretó la quiebra de Pan Danes SRL.

La resolución también estableció una serie de medidas para avanzar con la liquidación de los bienes de la sociedad. Entre ellas, ordenó que la sindicatura realice un inventario de los activos de la compañía y proceda a su incautación. El juzgado dispuso además la clausura inmediata del inmueble ubicado en avenida Amancio Alcorta 1683, en la Ciudad de Buenos Aires, y autorizó a extender el mismo procedimiento a todos los locales que pertenecieran a la firma.

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En paralelo, ordenó al Banco Central comunicar la sentencia a todas las entidades financieras del país, que deberán embargar los fondos que Pandanés tenga en cuentas bancarias, plazos fijos y cajas de seguridad. Si existen depósitos a nombre de la compañía, deberán ser transferidos al Banco Ciudad, sucursal Tribunales, a disposición del juzgado.

La resolución también dispuso la inhabilitación de la empresa y de sus administradores. En el caso de estos últimos, estableció una prohibición de salida del país hasta el 16 de septiembre de 2027, fecha prevista para la presentación del informe general de la sindicatura, salvo que el tribunal resuelva lo contrario.

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Qué pasará con los acreedores y los trabajadores

Con la apertura de la quiebra comenzará una nueva etapa para determinar las deudas y los bienes disponibles para afrontar los compromisos pendientes. El juzgado fijó el 6 de junio de 2027 como fecha límite para que los acreedores presenten sus pedidos de verificación de créditos ante la sindicatura.

En cuanto a los ex empleados, la resolución estableció que deberán solicitar ante el síndico el certificado de los servicios prestados dentro de los dos años posteriores a la última publicación de los edictos. Para hacerlo, tendrán que acreditar la relación laboral con la documentación correspondiente.

La cadena había cerrado sus 25 sucursales y desvinculado a unos 100 trabajadores antes de solicitar su propia quiebra

Uno de los trabajadores contó a Infobae que no les deben sueldos, pero sí indemnización, vacaciones y proporcional de aguinaldo. “La empresa pagó el aguinaldo de junio recién en octubre. En junio nos habían entregado una de las tres cuotas y terminaron de liquidarlo recién en octubre, un día antes de que se decretara la quiebra”, relató. Agregó que ahora cada uno debe resolver su situación individualmente con abogados.

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El desenlace judicial llega después de varios meses de dificultades para la cadena. Pandanés había ingresado en concurso preventivo para reestructurar deudas que rondaban los $1.200 millones y sostener la continuidad del negocio. Sin embargo, tras cerrar sus 25 sucursales y desvincular a unos 100 trabajadores, la empresa solicitó su propia quiebra.

En aquella presentación, la compañía atribuyó la crisis a una caída del consumo superior al 50% respecto de sus niveles históricos, el incremento de los costos operativos y el sobredimensionamiento de su estructura industrial, que había sido diseñada para abastecer hasta 50 locales. También había señalado las dificultades para acceder a financiamiento y el deterioro de sus ingresos.

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La Justicia había rechazado inicialmente el pedido de quiebra porque consideró que antes debía agotarse la instancia de salvataje prevista en la Ley de Concursos y Quiebras. Sin embargo, al no presentarse ningún interesado dispuesto a continuar con el negocio, esa alternativa quedó descartada y se abrió paso a la liquidación de la sociedad.