Brad Smith, presidente de Microsoft, advirtió que la actualización global de infraestructura tecnológica continuará generando riesgos en los próximos meses. (Reutes)

Guardar

El riesgo de que se repitan interrupciones tecnológicas masivas podría mantenerse elevado durante los próximos meses, mientras las organizaciones aceleran la actualización de software vulnerable y la modernización de infraestructura obsoleta, advirtió el presidente de Microsoft, Brad Smith.

“Creo que tenemos que estar preparados, francamente, para los próximos meses, porque esto no es el tipo de cosa que se resuelve en un par de semanas”, afirmó Smith en el programa Face the Nation, de CBS News, el domingo. “Toda la infraestructura de información del mundo está, en efecto, siendo actualizada en este momento”.

PUBLICIDAD

Una cadena de fallas técnicas sin relación entre sí

La advertencia llega luego de un período turbulento marcado por fallas técnicas independientes que afectaron a grandes bancos, aerolíneas, el control de tráfico aéreo y los propios servicios de nube global de Microsoft. Aunque las autoridades descartaron ataques cibernéticos coordinados, la sucesión de interrupciones expuso la dependencia de empresas, agencias gubernamentales y viajeros respecto de sistemas digitales interconectados.

La falla de Microsoft 365, Exchange Online y Outlook del 12 y 13 de noviembre afectó a empresas y organismos gubernamentales en todo el mundo. (Reuters)

La seguidilla de incidentes comenzó el 12 de noviembre y se extendió hasta el 13, cuando una falla global de Microsoft interrumpió los servicios de Microsoft 365, Exchange Online y Outlook para empresas y organismos gubernamentales en todo el mundo.

Smith explicó que esa falla no estuvo vinculada ni a un error de inteligencia artificial ni a un ciberataque, sino que fue producto de una “tormenta perfecta” generada por la interacción entre una actualización de software de cuatro meses atrás, una actualización más reciente y un cambio en el tráfico de red. Según precisó, Microsoft publicó dos informes sobre el episodio y ya completó nueve medidas correctivas, con 13 adicionales planificadas.

PUBLICIDAD

Ese mismo 13 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó una infrecuente detención total de vuelos a escala nacional después de que una falla de telecomunicaciones interrumpiera durante unas cuatro horas su red de control de tráfico aéreo, lo que provocó demoras y cancelaciones generalizadas.

La FAA ordenó una detención nacional de vuelos el 13 de noviembre tras una falla de telecomunicaciones que duró unas cuatro horas. (Reuters)

De acuerdo con la FAA, su red heredada se volvió inestable al recibir alrededor de 1.000 intentos de conexión cada cuatro o cinco segundos, lo que afectó las comunicaciones y las señales de radar en 17 de los 22 centros de control de tráfico aéreo de la agencia. Los investigadores señalaron dos posibles orígenes de ese pico de conexiones, entre ellos un sitio de comunicaciones en Arkansas donde el contratista de defensa L3Harris instalaba un enrutador.

PUBLICIDAD

El secretario de Transporte, Sean Duffy, atribuyó la interrupción a la antigüedad de la tecnología de control de tráfico aéreo del país y señaló que conmutadores y enrutadores sobrecargados comenzaron a generar datos inconsistentes.

Días después, United Airlines sufrió una falla tecnológica independiente que alteró las salidas de vuelos en toda su red en Estados Unidos. En paralelo, un problema técnico en JPMorgan Chase retrasó transacciones en distintos puntos del sistema bancario estadounidense, mientras miles de clientes reportaron dificultades para acceder a sus cuentas en línea en Chase, Bank of America, Wells Fargo, U.S. Bank y Capital One.

Diecisiete de los 22 centros de control de tráfico aéreo de Estados Unidos sufrieron interrupciones en sus comunicaciones y señales de radar. (Reuters)

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que no existe “ninguna prueba” que vincule los distintos episodios ni que sugiera la existencia de ciberataques coordinados.

PUBLICIDAD

La inteligencia artificial, motor de una carrera de parches sin precedentes

Smith sostuvo que la inteligencia artificial aceleró la detección de debilidades en el código informático. Si bien esto permite a los equipos de defensa corregir fallas con mayor rapidez, los actores maliciosos pueden emplear las mismas herramientas para atacar sistemas, lo que obliga a las organizaciones a desplegar actualizaciones a un ritmo acelerado que deja menos tiempo para las pruebas.

“Lo que hizo la inteligencia artificial a comienzos de este año fue básicamente facilitar mucho que la gente encuentre vulnerabilidades en el código, y entonces se puede usar ese conocimiento para parchear el código o, si uno es un actor malicioso, usar ese mismo conocimiento para intentar vulnerar sistemas”, explicó.

PUBLICIDAD

El presidente de Microsoft, Brad Smith, señaló que la inteligencia artificial facilitó tanto la detección de vulnerabilidades como su explotación por parte de actores maliciosos. (Reuters)

Debido a que las organizaciones corrigen vulnerabilidades “a un ritmo que nunca habíamos visto antes”, esa misma urgencia genera inestabilidad, en particular en los sistemas heredados, señaló Smith. “Especialmente cuando se tiene infraestructura más antigua, especialmente cuando se intenta parchear a ese ritmo, especialmente cuando hay que ir tan rápido que no se puede dedicar tanto tiempo a probar lo que se cambia en el código, se incrementa el riesgo de que algo salga mal”, agregó.

El directivo instó a los consumidores a instalar con prontitud las actualizaciones de seguridad y pidió a las empresas modernizar la infraestructura antigua y mejorar la coordinación con el gobierno. “Si reciben una actualización en su teléfono o su computadora con un parche, aplíquenlo, porque creo que eso va a mantener su tecnología mucho más segura”, dijo.

PUBLICIDAD

Smith remarcó que, si bien la falla de Microsoft tuvo causas propias, buena parte de las interrupciones registradas puede entenderse como un “efecto dominó de la inteligencia artificial” derivado de la carrera global por asegurar código vulnerable.