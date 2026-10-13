Estados Unidos autorizó a los camiones sin conductor a prescindir de los triángulos de advertencia

Un camión autónomo de Kodiak transita por una autopista, representando el avance de las flotas de vehículos sin conductor que las compañías tecnológicas planean lanzar en rutas de Texas. (Kodiak AI)

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La Administración Federal de Seguridad de Transportistas de Carga por Carretera de Estados Unidos, la agencia que regula a los camiones de carga interestatales, otorgó una exención de cinco años a Aurora Innovation y Kodiak AI para que sus camiones sin conductor dejen de usar los triángulos reflectantes de advertencia en la ruta.

La exención rige desde el 7 de octubre de 2026 hasta el 7 de octubre de 2031 y resuelve un obstáculo que frenaba la operación comercial a gran escala de camiones autónomos en rutas estadounidenses.

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La norma vigente hasta ahora obliga al conductor de un camión averiado a activar las balizas de emergencia y colocar triángulos reflectantes alrededor del vehículo dentro de los diez minutos posteriores a detenerse en la banquina. El problema es evidente para un camión que no lleva a nadie al volante: no hay quien baje a colocarlos.

Aurora recurrió a la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia tras recibir un rechazo inicial a su solicitud de exención. (Aurora Innovation)

Qué cambia con la nueva norma en Estados Unidos

Con la exención, los camiones autónomos de nivel 4, es decir aquellos que conducen todo el trayecto por sí solos dentro de condiciones predefinidas, podrán usar balizas color ámbar instaladas en la cabina, orientadas hacia adelante y hacia atrás.

Esas luces deberán activarse dentro de los cinco minutos posteriores a la detención del camión, un plazo más corto que los diez minutos permitidos para que un conductor humano coloque los triángulos. Deberán contar con una fuente de energía redundante y mantenerse encendidas junto con las balizas de emergencia estándar del vehículo.

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La autorización no se limita a Aurora: cualquier otro operador de camiones de nivel 4 puede sumarse si notifica previamente a la agencia y certifica que cumple con todas las condiciones técnicas exigidas.

Cuál fue el camino judicial hasta la exención

Aurora había llevado a los reguladores a la Justicia después de que un primer pedido de exención fuera rechazado. Tras ese revés, la empresa escaló el reclamo ante la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia.

Mientras el litigio seguía su curso, la compañía operó bajo exenciones temporales sucesivas que la agencia fue renovando. Con esos permisos provisorios, Aurora recorrió más de 500.000 millas (unos 800.000 kilómetros) con 34 camiones entre octubre de 2025 y enero de 2026.

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La nueva normativa permite a los camiones autónomos sustituir los triángulos por balizas de color ámbar instaladas en la cabina que deben activarse en un plazo máximo de cinco minutos. (Aurora Innovation)

Durante ese período, las balizas estuvieron encendidas durante casi diez horas en total. La empresa no reportó fallas, mal funcionamiento ni problemas de energía, y la agencia confirmó que ninguno de esos camiones estuvo involucrado en choques mientras circulaba con las luces activadas.

La agencia revisó estudios que compararon el comportamiento de otros conductores frente a las balizas y frente a los triángulos tradicionales. Encontró que los automovilistas comenzaban a frenar o cambiar de carril más lejos del camión detenido cuando veían las balizas, y que de noche generaban frenados más tempranos y menor velocidad de paso.

Qué dicen las voces detrás de las empresas

Daniel Goff, vicepresidente de asuntos externos de Kodiak AI, dijo que la exención ayudará a la industria a “inaugurar una era autónoma del transporte de mercancías en las rutas de Estados Unidos, una que puede salvar vidas y mejorar la eficiencia de la entrega de bienes”.

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Gerardo Interiano, responsable de relaciones gubernamentales y asuntos públicos de Aurora, coincidió en que la decisión refleja el reconocimiento del gobierno a los beneficios económicos y comunitarios del transporte autónomo.

Los estudios analizados por la autoridad reguladora mostraron que las balizas de advertencia provocate frenados más tempranos en otros automovilistas que los triángulos tradicionales. (Aurora Innovation)

Describió las balizas instaladas en la cabina como “una solución del siglo XXI que mejora la seguridad vial al alertar de inmediato a otros usuarios de la ruta, sin necesidad de poner nunca a una persona en riesgo”.

La agencia impuso obligaciones de control permanente: los operadores deberán reportar cualquier choque ocurrido mientras las balizas estaban o debían estar encendidas, y presentar informes anuales sobre fallas del sistema hasta que la exención expire en 2031.

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Cuál es la visión en contra

La decisión no fue unánime. Durante el proceso, la agencia recibió 402 comentarios públicos antes de resolver el pedido de Aurora.

La Asociación Estadounidense de Transportistas de Carga y la Asociación de la Industria de Vehículos Autónomos apoyaron la exención, al igual que Waymo, que también había pedido en el pasado un alivio regulatorio similar junto a Aurora.

La medida obtuvo el apoyo de empresas como Waymo y el rechazo de la Asociación de Propietarios y Operadores Independientes de camiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En contra se manifestaron la Asociación de Propietarios y Operadores Independientes, que representa a camioneros que son dueños de su propio vehículo, sumado a dos organizaciones dedicadas a la seguridad vial: Advocates for Highway and Auto Safety y Truck Safety Coalition.

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La propia agencia reconoció en su resolución que no existe evidencia que demuestre que los triángulos reflectantes mejoren de forma sustancial el tiempo de reacción de otros conductores, lo que respaldó su decisión de aceptar una alternativa distinta para los camiones sin conductor.

Kodiak AI ya había comenzado a usar su tecnología en una ruta comercial de 435 millas (700 kilómetros) entre Dallas y Laredo, en Texas, donde transporta productos de consumo y mercadería refrigerada junto a la empresa de transporte Charger USA.

La exención federal no habilita una operación sin restricciones en cualquier ruta: cada camión debe mantenerse dentro del dominio operativo validado para su sistema autónomo, y quedan excluidas las cargas peligrosas y el transporte de pasajeros.

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