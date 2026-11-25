La plataforma aplicará la restricción cuando los metadatos indiquen que una pista fue producida solo con herramientas automatizadas, sin una intervención humana sustancial (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tidal prohibirá toda la música generada íntegramente por inteligencia artificial (IA) a partir del 9 de diciembre y eliminará más de 27 millones de canciones de su catálogo. El servicio de streaming argumentó que ese contenido “desvía reproducciones y regalías lejos de los artistas y confunde a los oyentes”.

La medida fue anunciada el martes 24 de noviembre, según The Guardian, y se apoya en cifras que la propia compañía difundió. En los últimos 90 días, el 43% de las pistas distribuidas en el servicio fueron identificadas como producidas en su totalidad por herramientas automatizadas. Del total de canciones alojadas, esos 27 millones representan el 6,3% del catálogo.

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El 96% de las canciones de IA en Tidal no recibió ninguna reproducción en tres meses

Una infografía detalla las medidas de la plataforma Tidal para retirar de su catálogo más de 27 millones de canciones producidas íntegramente mediante sistemas de inteligencia artificial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento del contenido artificial fue acelerado. El pasado 6 de noviembre, el 60% de los temas subidos en un solo día correspondía a música creada completamente por software, de acuerdo con los datos que difundió la empresa.

Pese a esa masiva presencia, el material no encontró interés entre los usuarios. “El 96% de estas pistas no obtuvo ninguna reproducción en los últimos tres meses”, señaló la compañía en su comunicado oficial. Además, Tidal ya retiró 65.000 canciones señaladas como posibles suplantaciones de artistas reales, un fenómeno que describió como “otro problema grave que solo aumentó en escala”.

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La empresa aclaró que las pistas creadas con asistencia parcial de IA seguirán siendo bienvenidas. La restricción aplica únicamente cuando los metadatos de un archivo indican que fue producido de manera exclusiva con herramientas automatizadas, sin intervención humana sustancial.

La política de Tidal es la más estricta entre los grandes servicios de streaming

El crecimiento llegó a un máximo el 6 de noviembre, cuando seis de cada diez temas subidos en una jornada correspondían a material sin aportes humanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de sus competidores, Tidal optó por la prohibición directa. Spotify y Apple Music, los dos mayores servicios del mercado, permiten la distribución de canciones fabricadas íntegramente por IA, aunque las identifican con etiquetas para distinguirlas del resto del catálogo. Bandcamp, por su parte, vetó en enero pasado la música “generada total o en parte sustancial por IA”, una política más amplia en criterio, aunque de menor alcance por volumen de usuarios.

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Spotify también actuó en octubre: eliminó alrededor de 50 millones de pistas consideradas “basura” de sus sistemas de recomendación y borró directamente 75 millones de canciones catalogadas como “spam”. Aun así, el servicio sueco no llegó a vedar el contenido automatizado de forma integral.

Tidal alega que la música de IA entierra a los artistas reales y distorsiona las regalías

El servicio argumentó que el problema va más allá del volumen: a esta escala, el material artificial “sepulta” el trabajo auténtico que sus suscriptores buscan descubrir, con efectos directos sobre los ingresos de los músicos.

“Si hacés música, deberías poder subirla a Tidal sabiendo que no quedará oculta bajo pistas que nadie pidió, ni copiada por alguien que se hace pasar por vos”, afirmó la empresa. La compañía también subrayó que “siempre luchará para que los artistas reciban más dinero” y enmarcó toda la decisión en torno a ese principio.

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Tidal nació en Noruega en 2014 y fue relanzada por Jay-Z como plataforma en manos de artistas

La plataforma, controlada mayoritariamente por Block desde 2021, nació en Noruega y se presentó como un espacio propiedad de artistas, con audio sin pérdida y pagos más favorables para músicos (AP Foto/Frank Franklin II, Archivo)

La empresa tiene sus raíces en Noruega: surgió en 2014 bajo el sello de la compañía escandinava Aspiro, que ya operaba el servicio WiMP desde 2010 en mercados del norte de Europa. Ese año, Aspiro lanzó la marca Tidal en el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, con foco en la reproducción de audio sin pérdida de calidad.

En enero de 2015, el rapero y empresario Jay-Z adquirió Aspiro por USD 56,2 millones a través de su firma Project Panther Bidco. Dos meses después, relanzó el servicio con una estrategia inédita: presentarlo como el primer sitio de streaming en manos de artistas. En la conferencia de prensa realizada en Nueva York, figuras como Beyoncé, Rihanna, Kanye West, Madonna y Alicia Keys aparecieron como copropietarios.

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La promesa central de Tidal fue diferenciarse de Spotify y Apple Music en dos frentes: audio de mayor fidelidad técnica y un modelo de pagos más favorable para los músicos. Hoy, la mayoría accionaria pertenece a Block, Inc., la empresa de servicios financieros fundada por Jack Dorsey, que adquirió el control por USD 297 millones en 2021. El servicio opera en 61 países y ofrece un catálogo de 100 millones de pistas.