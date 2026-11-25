El caso tiene como víctima a Elvis Omar N., un motociclista que sufrió fracturas faciales y requirió atención médica, una cirugía plástica y diez días de internación, de acuerdo con el informe divulgado por los tribunales.

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El Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana ordenó la instrucción formal contra Rongping C., un ciudadano de nacionalidad china acusado de lesiones culposas, después de un accidente de tránsito ocurrido el 5 de agosto de 2026 en la calle Libertad Poniente, en el distrito de Santa Ana, El Salvador.

Según la información difundida por Centros Judiciales El Salvador, la resolución judicial incluye una medida sustitutiva a la detención provisional. El imputado no podrá salir del país mientras avance el proceso, que quedará a cargo del Juzgado de Tránsito de Santa Ana.

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El caso tiene como víctima a Elvis Omar N., un motociclista que sufrió fracturas faciales y requirió atención médica, una cirugía plástica y diez días de internación, de acuerdo con el informe divulgado por los tribunales.

El accidente ocurrió en la calle Libertad Poniente de Santa Ana

El requerimiento fiscal señala que el hecho ocurrió durante la noche del 5 de agosto. Rongping C., de 48 años, conducía una camioneta tipo pick up sobre la calle Libertad Poniente cuando, presuntamente, no respetó una señal vertical de alto.

La Fiscalía atribuye a Rongping C., ciudadano chino de 48 años, haber desatendido una señal de alto el 5 de agosto de 2026, cuando conducía una camioneta por la calle Libertad Poniente.

La Fiscalía sostiene que el conductor habría omitido las precauciones necesarias al aproximarse a la intersección. La camioneta impactó contra la parte central de la motocicleta que manejaba Elvis Omar N.

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Como consecuencia de la colisión, el motociclista salió proyectado hacia un poste del tendido eléctrico y cayó sobre el pavimento. El casco que utilizaba se quebró durante el impacto, según el reporte judicial.

La víctima fue hospitalizada diez días y requirió una cirugía plástica

Tras el accidente, el motociclista recibió atención en el Hospital Nacional San Juan de Dios, en Santa Ana, departamento del occidente salvadoreño. Más tarde fue trasladado al Hospital Nacional Zacamil, en el departamento de San Salvador, donde permaneció ingresado durante diez días.

La información de los tribunales indica que durante ese período el paciente requirió una intervención de cirugía plástica. El detalle de la operación, así como su evolución posterior, no fue informado en la publicación oficial.

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Un peritaje del Instituto de Medicina Legal (IML) estableció que la víctima sufrió fracturas faciales. El informe médico fijó en 60 días el período estimado de curación e incapacidad derivado de las lesiones.

El acusado tendrá prohibido salir de El Salvador durante el proceso

Una infografía de Infobae detalla el proceso judicial en Santa Ana, El Salvador, contra un automovilista acusado de atropellar a un motociclista tras omitir una señal de alto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Juzgado Segundo de Paz resolvió imponer al acusado una medida alterna a la prisión preventiva. La principal restricción consiste en la prohibición de abandonar El Salvador mientras se tramite el expediente penal.

La instrucción formal supone que el caso continuará su curso judicial para determinar las responsabilidades penales por el delito de lesiones culposas. La causa pasará al Juzgado de Tránsito de Santa Ana, que deberá continuar con las siguientes etapas del proceso.

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La acusación fiscal se basa en la hipótesis de que el incumplimiento de la señal de alto provocó el choque. La responsabilidad penal de Rongping C. deberá ser definida por las instancias judiciales correspondientes.

Santa Ana es el cuarto departamento con mayor cifra de accidentes viales con 1,944, por debajo de San Miguel, La Libertad (2,373) y San Salvador (6,715); hasta el 23 de noviembre, según el Observatorio de Seguridad Vial.