El sospechoso detenido

Guardar

La Justicia Federal de Campana procesó sin prisión preventiva a Damián Avelino Giles, de 49 años, acusado de haber realizado una amenaza telefónica contra el papa León XIV en los días previos a su visita a la Argentina. El hombre, albañil y domiciliado en Pilar, quedó imputado por amenazas anónimas agravadas en concurso ideal con intimidación pública agravada.

El episodio ocurrió el 6 de noviembre de 2026, a las 12.31, cuando desde una línea telefónica se realizó una llamada al 911. Durante la comunicación, que se concretó desde una zona próxima a Pilar, una voz masculina dijo: “Voy a matar al Papa, voy a matar al Papa”.

PUBLICIDAD

La amenaza se produjo pocos días antes de la visita que el papa León XIV tenía programada a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, por lo que la Justicia consideró que el llamado tuvo como finalidad generar temor y alarma entre la población y, particularmente, entre los fieles que participarían de las actividades vinculadas con la visita.

La investigación estuvo a cargo del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina y la SIDE. En una primera instancia se realizó un allanamiento en Del Viso que dio resultado negativo. Sin embargo, el análisis de distintos registros permitió avanzar sobre la identidad del sospechoso.

PUBLICIDAD

Los investigadores cruzaron información de Mercado Pago, RENAPER, ANSES, ARCA, compañías telefónicas y registros de sectorización de DAJUDECO. Con esos elementos llegaron hasta Giles y el 7 de noviembre realizaron un nuevo procedimiento en una vivienda de Villa Rosa, Pilar, donde el hombre fue detenido.

Efectivos de la Policía Federal Argentina custodian a un hombre detenido tras una comunicación telefónica a la línea de emergencias 911. El registro audiovisual incluye el diálogo entre el operador y el sospechoso, quien manifiesta la intención de cometer un atentado contra el Papa.

Durante el operativo se secuestraron tres teléfonos celulares, entre ellos un equipo TCL con un chip de Personal. Según consta en la investigación, Giles entregó voluntariamente el código PIN del aparato y los investigadores detectaron que la llamada realizada al 911 había sido eliminada. También encontraron un dron negro con su correspondiente control remoto, cuya utilidad y eventual vinculación con la investigación quedaron bajo análisis.

PUBLICIDAD

La Justicia también ordenó un peritaje acústico sobre la voz registrada durante la llamada. El resultado no permitió establecer una identificación debido a la escasa duración de la comunicación. Giles declaró el 10 de noviembre y negó haber realizado la amenaza. Además, su defensa presentó el testimonio de Esmeralda Giles para intentar desvincularlo del hecho.

Pese a esos elementos, el juez federal de Campana consideró que existe, para esta etapa de la investigación, un cuadro indiciario y documental suficiente para dictar el procesamiento.

El procesamiento fue dictado sin prisión preventiva. El magistrado consideró que no existen riesgos procesales concretos que justifiquen mantener al acusado detenido, por lo que ordenó su inmediata libertad.

PUBLICIDAD

De todos modos, Giles quedó sujeto a una serie de medidas: no podrá salir del país, deberá mantener un domicilio constituido, informar un número telefónico y comunicar cualquier ausencia superior a 24 horas. También se dispuso comunicar la medida a Migraciones, Reincidencia y SIFCOP.

Además, el juez ordenó un embargo de $53.500.000 sobre sus bienes.

Una vez que el procesamiento quede firme, la causa avanzará hacia el cierre de la etapa de instrucción. El juez dispuso entonces correr vista al fiscal federal Sebastián Bringas para evaluar los pasos siguientes y una eventual elevación a juicio oral.