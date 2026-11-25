Alas Tensas denuncia la represión contra las mujeres que defienden derechos en Cuba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las mujeres que defienden derechos, participan en protestas o realizan reclamos públicos en Cuba pueden enfrentar acciones que las organizaciones describen como represión y criminalización, según un comunicado de Alas Tensas y su Observatorio de Género (OGAT).

El texto menciona a madres que han salido a las calles para pedir soluciones a problemas de abastecimiento de agua y electricidad. La declaración sitúa estos reclamos en un contexto de crisis económica, social y de cuidados.

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Las organizaciones plantearon que la situación de las activistas, opositoras y madres cuidadoras debe considerarse junto con las dificultades para prevenir, atender y reparar la violencia contra las mujeres.

El comunicado relacionó los cuidados con la dependencia económica

El comunicado cita cifras oficiales según las cuales el 29.1% de las mujeres cubanas se dedica exclusivamente a las tareas del hogar, frente al 0.7% de los hombres.

El documento también cita una estimación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que ubica en 39% la proporción de personas cubanas de 65 años o más que no recibe pensión.

Para Alas Tensas y el OGAT, esos factores pueden aumentar la precariedad y la dependencia económica de las mujeres, especialmente de aquellas que concentran las responsabilidades domésticas y de cuidado.

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Madres cubanas se manifiestan en las calles para exigir soluciones ante los problemas de agua y electricidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La publicación se refirió además a las mujeres privadas de libertad por motivos políticos. Según el Observatorio, afrontan restricciones de comunicación, dificultades para acceder a atención médica y beneficios penitenciarios, así como condiciones carcelarias que la organización considera degradantes.

El Observatorio verificó feminicidios e intentos de feminicidio en 2026

El OGAT informó que verificó 64 feminicidios y 38 intentos de feminicidio en Cuba en lo que va de 2026.

Las organizaciones indicaron que el registro es un mínimo verificable, debido a la falta de transparencia estatal y a las limitaciones que, según sostienen, afectan al monitoreo independiente.

El comunicado precisa que el 73.4% de las víctimas de feminicidio fue asesinado por sus parejas o exparejas.

Al menos 59 menores perdieron a una mujer de cuyos cuidados dependían. En 15 casos constatados existían denuncias previas.

El documento pidió una ley integral contra la violencia de género

Organizaciones independientes reclaman una ley integral contra la violencia de género y la creación de refugios. (EFE/Carlos López)

El comunicado se difundió por el 25N, en el inicio de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, que se desarrollan entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre.

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Las entidades expresaron su respaldo a la campaña ÚNETE de las Naciones Unidas, orientada a garantizar justicia, proteger a las sobrevivientes y combatir la impunidad.

Entre sus demandas, Alas Tensas y el OGAT incluyeron una ley integral contra la violencia de género, el reconocimiento jurídico del feminicidio y la creación de refugios.

También solicita mecanismos efectivos de protección para las sobrevivientes, la libertad de las presas políticas y el cese de la criminalización del activismo.

La declaración plantea que las mujeres deben poder participar en el espacio público y en las decisiones del país con garantías de seguridad. También sostiene que el Estado tiene responsabilidades en la prevención de la violencia, la protección de las víctimas y el acceso a la justicia y la reparación.

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