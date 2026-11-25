GTA VI es tendencia por su lanzamiento mundial en noviembre de 2026. (Foto: Europa Press)

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GTA 6 reúne más de 30 armas especiales repartidas entre misiones, actividades secundarias y zonas de exploración libre. La colección abarca pistolas, escopetas, fusiles, ametralladoras y armas cuerpo a cuerpo que aparecen desde el primer capítulo en los Keys hasta el contenido posterior a Operation Savage Glory.

Algunas recompensas quedan disponibles de forma permanente, mientras que otras exigen revisar un escenario antes de concluir una misión. Para reunirlas, hay que alternar el avance de la historia con recorridos por Leonida, visitas a edificios secundarios y la búsqueda de contenedores, maletines o vehículos concretos.

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Qué armas se pueden conseguir durante el primer capítulo de GTA 6

El comienzo permite reunir seis piezas sin acceder todavía a las ciudades principales. La Assassin Nipper .38 está dentro de un barco naufragado al sudeste de Permit Keys: hay que abrir la escotilla de la cubierta.

La Smuggler Gorse 425 aparece junto a una embarcación volcada en una isla al norte de la misma zona. La Gun Nut SMS-01 espera en un maletín de la cocina de la casa del coleccionista de armas de Key Lento.

La historia de GTA 6 combina misiones principales, actividades secundarias y recorridos libres por distintas regiones del mapa. (Foto: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana/File Photo)

Además, se puede buscar la Unpacked Comshot 12 en el baño de la planta alta de una casa al noroeste de Key Lento y la Kingfishers W-22 en las cabañas de pesca de Wetman Bay. Donnie’s H&L .38 requiere atención durante la misión Don Gone: está en el maletero del coche de Donnie y debe recogerse antes de destruir el auto.

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Dónde están las armas de exploración que exigen recorridos más largos en GTA 6

El mapa de los Keys incluye otras seis armas vinculadas a zonas apartadas y a misiones previas. En Pelican Valley, entre las pistas 0072 y 0212 de CLEAVES, está la Crabshack VF5. En esa área aparecen la Swamp Bait Akulus, dentro de una cabaña destruida, y la Cruel Huntsman’s SM-69, sobre la cubierta de la misma construcción.

La Kingfishers Laird 350 se habilita en el Manatee Motel después de completar Gone Fishing y debe tomarse en la primera visita. La ruta de Russo reúne dos armas, la Russo’s 1922 y la Cold War 556, entre el camino de Russo, una caja fuerte en Sharktooth Island y un búnker de la IAA. Tras Building a Life, la Conspiracist Type 9 queda en el búnker de un remolque cercano a Balsero.

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Los jugadores de GTA 6 pueden alternar entre los protagonistas para avanzar en encargos y acceder a distintas situaciones. (Foto: REUTERS/Suhaimi Abdullah)

Cómo se obtienen las armas especiales en el segundo capítulo de GTA 6

El segundo capítulo abre seis oportunidades en Port Gellhorn, con encargos nocturnos, actividades y establecimientos. Tras Coffee Break, la Gutterball Moreland 850 está sobre una mesa de billar en Kingpin Bowling. Ese mismo punto de la historia permite conseguir la Killtelligence SM-69 durante Bret’s Veteran Hunted, al controlar a Jason.

La misión Tree Effigies habilita el trabajo nocturno de Kirk para Lucia, que entrega la Mister Mangrove Laird 350. La Scrapper VF5C se encuentra sobre una caja de armas en el techo de La Cascara Motel y puede volver a recogerse.

La Throttler Verro está en la pasarela de Farm Fix Meth Lab, junto a un ventilador. La Hellspawn Comshot 12 aparece de noche en el garaje de Port Gellhorn, después de completar Circles of Hell.

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GTA 6 incorpora actividades que se habilitan según el progreso de la campaña y las decisiones del jugador. (Foto: Europa Press)

Cuáles armas se pueden conseguir en el tercer y cuarto capítulo de GTA 6

El tercer y cuarto capítulo concentran varias recompensas que conviene obtener antes de abandonar cada misión. Durante The Missing Link, la Monty’s 1992 Pistol queda en el suelo de la habitación de las fotografías.

En Safe Word, Gil’s Kalinga .50 exige completar la práctica opcional de apertura de cajas fuertes antes del final de la sesión. Ambas son de una sola oportunidad.

La Bae-Luxe’s Bat se entrega al terminar Cooties. Después de Meet the Heders, el abridor de contenedores permite localizar la Mercenary LMG 6 y la Cargo H&L .38 en contenedores amarillos SCOOP de Port Vice City.

Más adelante, Photo/Shoot otorga automáticamente la Roxy’s W-10 y la Bae-Luxe’s W-10. Pete’s KZ-59 está sobre una mesa de hangar durante Passing the Torch, detrás de una puerta roja. En VCIA Takedown, Francisco’s LMG 6 cae al suelo tras eliminar a Jason en el enfrentamiento final.

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La exploración libre permite descubrir rutas alternativas, edificios y puntos de interés repartidos por la ciudad ficticia. (Foto: Europa Press)

Qué armas quedan para el tramo final de GTA 6 y la exploración libre

La etapa posterior a Operation Savage Glory permite buscar la Final Chapter KVGA-12 en una pared de Irons Building Supply y la Final Chapter Shortstraw en el soporte de exposición de Hog Stars Garage.

La Ride Free H&L .38 está dentro de una caja bajo una bolsa negra en Biker Hideout. La Throttler Verro reaparece en la planta superior de Farm Fix Meth Lab.

Asimismo, la actualización del 23 de noviembre añadió cinco ubicaciones más. La Cursed Knife se relaciona con el faro de St. Lucia y una inmersión durante una tormenta. La Brontosaurus Bat está en las jaulas de bateo de Dino Golf, cerca de la ruta SR-32 de Frogwater.

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Para la Explorer’s Knife hay que bucear por Selkie Hole. La Tallaloko Knife espera en una cabaña al oeste de Lake Tallaloko, y la Black Eagle Import M306 TMR está en una jaula cerrada de un almacén de Balsero, accesible por la ruta del montacargas o por un paso estrecho para Lucia.