Broadcom publicó parches para una falla de 9,8 puntos en vCenter que permite el acceso a servidores sin credenciales. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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Broadcom, la empresa propietaria de VMware, publicó parches para corregir una falla crítica en vCenter, el programa con el que muchas empresas administran sus servidores virtuales. El error permite que un atacante con acceso a la red entre al sistema sin credenciales.

La compañía le asignó 9,8 puntos sobre 10 en la escala de gravedad CVSS, la más alta de su categoría crítica. La firma de seguridad Rapid7, que analizó el aviso, explicó que el problema está en el servicio de directorio de vCenter, el componente que guarda las cuentas y los permisos de acceso.

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Según Rapid7, quien alcance ese servicio por la red puede acceder al sistema sin autenticarse. Para el atacante, el resultado equivale a tener las llaves de la sala de control: vCenter gestiona los servidores y las máquinas virtuales de una organización.

Broadcom no ofrece una solución alternativa para esta falla: la única salida es instalar la actualización. Las preguntas frecuentes que la compañía publicó junto al aviso dicen que no hay soluciones provisionales para estas vulnerabilidades, y que los parches de vCenter no admiten el método de actualización rápida.

La compañía confirmó que no existen soluciones provisionales y que el software vCenter no admite la actualización rápida. (REUTERS/Kacper Pempel/Illustration/File Photo)

Una prueba de ataque ya es pública

Rapid7 señaló que existe una prueba de concepto pública, es decir, un código que demuestra cómo explotar el error. La firma afirmó que la validó y que logró saltarse la autenticación. Hasta la publicación de su análisis, el 25 de noviembre, no había reportes de ataques reales con esta falla.

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La recomendación es actualizar con urgencia, fuera de los ciclos habituales de mantenimiento, los sistemas expuestos. Advirtió que los atacantes ya apuntan a vulnerabilidades en ese mismo servicio de directorio de VMware.

El antecedente es otra falla, CVE-2026-123890, que también afectaba al servicio de directorio de vCenter. Según Rapid7, esa vulnerabilidad se explotó en ataques reales. Broadcom aclaró que son errores distintos: aquella se alcanzaba mediante un protocolo de llamadas remotas y la nueva se alcanza a través de LDAP, un protocolo de consulta de directorios.

Qué versiones hay que instalar

El aviso de seguridad, identificado como VMSA-2026-0011, indica las versiones corregidas. Para VMware Cloud Foundation y vSphere Foundation 9.1 corresponde la versión 9.1.2, y para la rama 9.0, el parche 9.0.2.0300. Quienes usan vCenter 8.0 deben instalar la actualización 8.0 U3m.

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El aviso oficial reporta dos fallas en ESX que habilitan la ejecución de código en el servidor sin ingresar a una máquina virtual.

Quien ya instaló vCenter 8.0 U3m para corregir la falla anterior, CVE-2026-123890, también quedó protegido contra esta y no necesita otra actualización.

Para los clientes con soporte extendido de vCenter 7.0, la tabla de Rapid7 indica que deben contactar a Broadcom. Las versiones corregidas también resuelven otras seis fallas de gravedad alta o media incluidas en el mismo aviso, entre ellas de CVE-2026-123904 a CVE-2026-123909.

El aviso agrupa además errores en ESX, el software que ejecuta las máquinas virtuales. Las preguntas frecuentes de Broadcom precisan que dos de ellos, CVE-2026-123910 y CVE-2026-123911, son los más graves de ese producto y permiten ejecutar código en el servidor con acceso a la red, sin entrar antes a una máquina virtual.

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Rapid7 informó que sus clientes podrán detectar los sistemas vulnerables con una comprobación que prevé publicar en su actualización de contenido del 25 de noviembre.

El analista Jeremiah Fowler detectó una base abierta con dos mil millones de credenciales en texto sin cifrar. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Bases de datos sin protección dejaron a la vista 3.500 millones de credenciales

Investigadores de seguridad hallaron, en internet y sin clave de acceso, dos bases de datos que en conjunto sumaban 3.500 millones de registros: contraseñas, usuarios, números de identidad y documentos.

Una, con 2.000 millones de credenciales, fue detectada por Jeremiah Fowler, de Black Hills Information Security, y parece compuesta por datos robados mediante virus que copian lo que una persona usa para iniciar sesión. Incluía correos, cookies y claves de sesión en texto sin cifrar, además de unos 400.000 perfiles completos de víctimas.

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La otra, hallada por Greg Pollock, de UpGuard, con 1.640 millones de documentos, parece orientada a ciudadanos de China y contenía 840 millones de números de identidad, 300 millones de teléfonos y registros de estudiantes y empresas, incluso de menores y personas fallecidas.

No se identificó a los responsables de ninguna de las dos bases.