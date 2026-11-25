Varios fajos de dólares estadounidenses representan el flujo de divisas por remesas familiares que sostiene el consumo de los hogares en Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El crecimiento de las remesas familiares hacia El Salvador se desaceleró de forma marcada en 2026: pasó de 18.3% interanual en 2025 a apenas 3,3% en los primeros diez meses del año. El dato surge del Informe Gráfico de Remesas Familiares que publicó el 24 de noviembre la Gerencia de Estudios y Estadísticas Económicas del Banco Central de Reserva (BCR), entidad emisora del país.

Entre enero y octubre, el país recibió USD 8,484.9 millones, frente a los USD 8,212 millones del mismo período de 2025. El BCR elabora el informe con datos de bancos, remesadoras, federaciones de ahorro y crédito, telefónicas y billeteras digitales, además de estimaciones sobre el efectivo transportado por viajeros.

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Operaciones de envío: alza mínima pese al mayor monto recibido

En los primeros diez meses del año se contabilizaron 22.6 millones de operaciones de remesas, sin incluir efectivo ni recargas móviles. La cifra representa un avance interanual de solo 0.4% frente a los 22.5 millones de envíos registrados en 2025.

La diferencia entre el alza del monto recibido y el estancamiento en el número de transacciones indica que el crecimiento del ingreso total respondió a montos individuales algo mayores, más que a un aumento real en la cantidad de envíos desde el exterior.

Una infografía detalla la evolución de las remesas familiares en El Salvador hasta octubre de 2026 con base en cifras del Banco Central de Reserva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una década de expansión con altibajos

El flujo acumulado de enero a octubre se ha más que duplicado en nueve años. En 2017, el país recibió USD 4,082.5 millones en ese lapso; para 2026, el monto superó los USD 8,484 millones.

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El repunte más pronunciado de la serie ocurrió en 2021, cuando las remesas crecieron 30.1% frente a 2020. Después, el ritmo se moderó de manera sostenida: 3.6% en 2022, 6.2% en 2023, 1.8% en 2024, un salto atípico de 18.3% en 2025 y 3.3% en 2026.

Octubre, entre los meses de mayor ingreso del año

En octubre de 2026 ingresaron USD 865 millones por remesas, por encima de los USD 831.6 millones de septiembre y de los USD 863.4 millones de agosto. El mes con mayor ingreso del año fue mayo, con USD 923 millones, seguido de marzo, con USD 910.8 millones.

Enero fue el mes más bajo, con USD 759.4 millones. Las variaciones mensuales responden a factores estacionales, fechas de pago y decisiones de los salvadoreños residentes en el exterior.

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El flujo acumulado de enero a octubre se ha más que duplicado en nueve años. En 2017, el país recibió USD 4,082.5 millones en ese lapso; para 2026, el monto superó los USD 8,484 millones. (Diario de Centro América)

Estados Unidos concentra el 92% de los envíos; España e Italia ganan terreno

Estados Unidos se mantuvo como el principal origen de las remesas, con USD 7,830.2 millones entre enero y octubre, un alza de 3.1% frente a los USD 7,594 millones de 2025. Ese monto equivale a cerca del 92% del total recibido por el país, lo que mantiene a El Salvador expuesto a la evolución del empleo y las políticas migratorias estadounidenses.

Canadá fue el segundo origen, con USD 71.2 millones y un crecimiento de 1.4%. España ocupó el tercer lugar, con USD 62.4 millones, y registró uno de los mayores incrementos entre los principales mercados: 13.1% interanual.

Italia aportó USD 52.4 millones, con un alza de 9%, mientras que México envió USD 10.1 millones, una caída de 3.5% respecto al año anterior.

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Depósitos bancarios ganan terreno frente al pago en ventanilla

El mecanismo de abono a cuenta pasó de representar 33.1% de los ingresos en 2025 a 36.3% en 2026. Los pagos por ventanilla bajaron de 62.4% a 59%, aunque siguen siendo el canal predominante.

El mecanismo de abono a cuenta pasó de representar 33.1% de los ingresos en 2025 a 36.3% en 2026. Los pagos por ventanilla bajaron de 62.4% a 59%, aunque siguen siendo el canal predominante.(Diario de Centro América)

El efectivo transportado por viajeros se mantuvo en 3.9% del total, igual que en 2025. Las billeteras digitales de criptomonedas subieron de 0.6% a 0.7% de los ingresos, y las recargas a teléfonos móviles se mantuvieron en 0.2%.

Por tipo de agente, las empresas remesadoras distintas de bancos concentraron 54.3% de los ingresos, mientras que las instituciones bancarias participaron con 41%. Los subagentes remesadores pagaron USD 3.857,8 millones y los agentes remesadores, USD 3,288.3 millones, ambos por encima de los montos de 2025.

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Las instituciones financieras concentraron 83% de los pagos finales, frente a 5.3% de minisuper y supermercados y 2.5% de farmacias. En cuanto al tamaño de las operaciones, 72.8% correspondió a envíos de entre USD 0.01 y USD 499.99, lo que confirma que la remesa típica funciona como un complemento del gasto cotidiano de los hogares y no como una transferencia de gran escala.