Imagen de archivo de un buque cisterna de petróleo y productos químicos. REUTERS/Amr Alfiky

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La comercializadora internacional Trafigura deslindó responsabilidad por las observaciones de calidad detectadas en un cargamento de crudo importado por Bolivia y aseguró que el producto cumplía con los parámetros de calidad exigidos cuando fue entregado a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en la terminal de Arica, en el norte de Chile.

Según un comunicado de la compañía reproducido por medios bolivianos, el crudo fue sometido a una inspección de calidad realizada por una firma internacional independiente, contratada por la propia petrolera estatal antes de la descarga del buque. La empresa sostiene que esa verificación certificó que el producto cumplía con las especificaciones requeridas en el contrato.

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Trafigura también argumentó que, de acuerdo con las condiciones contractuales, la titularidad, el control y los riesgos del petróleo se transfirieron del vendedor al comprador cuando el producto pasó del buque a la línea de descarga de la terminal.

“Cualquier alteración posterior en su calidad es ajena a la responsabilidad de Trafigura”, señala el comunicado difundido por la prensa local.

Marcelo Blanco, ministro de Hidrocarburos y Energía, ofrece una conferencia de prensa en La Paz, Bolivia. REUTERS/Claudia Morales

La posición de la empresa coincide con la explicación del ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, quien informó que los certificados de origen señalaban que el petróleo cumplía con los estándares exigidos, pero que los análisis posteriores, realizados cuando el producto llegó a tanques de almacenamiento en Bolivia, detectaron diferencias en su composición.

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En ese contexto, el Gobierno presentó una denuncia penal contra el expresidente de YPFB Yussef Akly y el exgerente de Productos Derivados e Industrializados Alfredo Cuéllar, además de otras tres personas cuyas identidades no han sido reveladas, por presuntas irregularidades en la adquisición y almacenamiento del producto. El Ejecutivo también dispuso una auditoría para establecer responsabilidades y determinar los costos de la operación.

Las observaciones técnicas están relacionadas con los niveles de nitrógeno y mercurio detectados en el crudo, según la información difundida por el Gobierno. El ministro Blanco aseguró que el producto permanece precintado y que no fue utilizado para elaborar combustibles destinados al mercado interno.

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“Ni una gota de este crudo va a salir hasta que no cumpla los estándares de calidad. Este crudo no será procesado en gasolina”, afirmó el ministro.

Una muer camina por una estación de servicio de YPFB en Santa Cruz, Bolivia. 8 de noviembre de 2024. REUTERS/Ipa Ibanez

Sin embargo, la explicación oficial fue cuestionada por legisladores de oposición. La diputada Lissa Claros aseguró que tiene documentación que demostraría que 23 cisternas con el petróleo observado ingresaron a la refinería Gualberto Villarroel, en la ciudad de Cochabamba, al centro del país.

“Tenemos la documentación. Aquí muestro claramente que llegaron a la refinería 23 cisternas”, afirmó la legisladora, quien advirtió que las presuntas irregularidades podrían derivar en responsabilidades por daño económico y contratos lesivos al Estado.

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La controversia se produce después de una crisis por la distribución de gasolina de mala calidad que provocó daños en miles de vehículos en el primer semestre del año y expuso deficiencias en los controles de importación, almacenamiento y distribución de carburantes. Bolivia depende de las importaciones para cubrir la demanda interna de gasolina y diésel, debido a la caída de la producción nacional de hidrocarburos en los últimos años.

En medio de las denuncias, el senador Leonardo Roca reclamó que la investigación no se limite a la gestión del expresidente Akly y alcance también a las autoridades que están actualmente al frente de YPFB y del Ministerio de Hidrocarburos, quienes habrían gestionado las etapas posteriores a la contratación inicial.

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