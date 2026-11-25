El avance de la inteligencia artificial convierte a la capacidad de relacionarse en un activo central dentro de las organizaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La inteligencia artificial cambia la manera en que las personas trabajan, toman decisiones y resuelven problemas. Mientras la tecnología se perfecciona, Marcel Schwantes, coach ejecutivo y columnista de la revista Inc., sostiene que la capacidad de relacionarse con otros se convertirá en un activo cada vez más valioso dentro de las organizaciones. Según su análisis, existe un conjunto de cinco preguntas que permite a cualquier líder evaluar su propio nivel de inteligencia relacional.

El concepto se diferencia de la inteligencia emocional tradicional. Mientras esta última ayuda a reconocer y gestionar las propias emociones, la inteligencia relacional se enfoca en cómo una persona se conecta con los demás, gestiona las diferencias, construye confianza y crea condiciones para que su equipo rinda al máximo.

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De acuerdo con Schwantes, un líder puede ser técnicamente brillante y emocionalmente consciente de sí mismo y, aun así, hacer que las personas a su cargo se sientan ignoradas, descartadas o con miedo de expresar sus opiniones. Por eso, el columnista propone un ejercicio concreto: responder con honestidad a cinco preguntas, cada una vinculada a una situación concreta del entorno laboral.

Las 5 preguntas de la inteligencia relacional

A continuación, se detallan los cinco interrogantes que el coach recomienda plantearse para determinar si el estilo de liderazgo propio fomenta la confianza y la apertura dentro de un equipo de trabajo.

La inteligencia relacional se diferencia de la emocional al priorizar la conexión con el equipo y la construcción de confianza por encima del registro de las emociones propias (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. ¿Da atención plena cuando alguien le habla?

La primera pregunta apunta a la escucha activa. Según el autor, estar físicamente presente no equivale a escuchar de verdad, ya que muchos jefes aparentan estar involucrados en la conversación mientras ya piensan en su próxima respuesta. Los líderes con alta inteligencia relacional, señala, practican la presencia: dejan de lado las distracciones, escuchan para comprender y logran que la otra persona sienta que sus preocupaciones importan.

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2. ¿Hace sentir a las personas valoradas más allá de lo que producen?

La segunda pregunta indaga en si el líder hace sentir a su equipo valorado más allá de lo que produce. Las personas necesitan saber que sus contribuciones importan, explica Schwantes, pero también necesitan sentir que importan como seres humanos, con vidas y responsabilidades fuera del trabajo.

Como ejemplo, el columnista cita el caso del fallecido Bob Chapman, exdirector ejecutivo de Barry-Wehmiller. Durante la crisis financiera de 2008 y 2009, cuando los pedidos de la compañía cayeron de manera drástica, Chapman evitó los despidos masivos y, en cambio, implementó un programa de licencias no remuneradas compartidas entre todos los empleados, que mantuvo la cobertura de salud para el personal. De acuerdo con un reporte de la Kellogg School of Management de la Universidad Northwestern, citado por el autor, esa decisión contribuyó a fortalecer la confianza entre los trabajadores y la dirección de la empresa.

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La práctica de la presencia y la escucha atenta define el primer criterio propuesto por Marcel Schwantes para evaluar el estilo de liderazgo (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. ¿Se muestra curioso antes de hacer suposiciones?

La tercera pregunta se refiere a la curiosidad genuina frente a los errores ajenos. Cuando alguien decepciona, contradice o se equivoca, el cerebro tiende a completar los vacíos de información con suposiciones que no siempre son correctas. Los líderes con mayor inteligencia relacional, según el autor, hacen preguntas antes de sacar conclusiones y buscan entender lo que ocurre detrás de una situación en lugar de asignar culpas de inmediato. Una pregunta simple como “ayudame a entender qué pasó” puede transformar una conversación defensiva en una productiva, afirma Schwantes.

4. ¿Las personas pueden disentir sin temer consecuencias?

La cuarta pregunta evalúa si los empleados pueden disentir del líder sin temer consecuencias, o si, en cambio, aprendieron que guardar silencio es la opción más segura. Los líderes relacionalmente inteligentes reciben con apertura el desacuerdo respetuoso, en especial cuando la verdad resulta incómoda, porque entienden que la autoridad les otorga la decisión final, pero no el monopolio de las buenas ideas.

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La admisión del desacuerdo respetuoso sin consecuencias laborales protege la circulación de ideas en los entornos de trabajo (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. ¿Asume la responsabilidad de reparar los vínculos dañados?

La quinta y última pregunta aborda la capacidad de reparar los vínculos cuando se deterioran. Todo líder, en algún momento, comete errores: dice algo insensible, toma una mala decisión o maneja mal una conversación difícil. La verdadera prueba, sostiene Schwantes, llega después: los líderes con alta inteligencia relacional asumen sus errores, piden retroalimentación y reparan la confianza dañada, sin escudarse en su cargo ni esperar que el personal finja que nada sucedió.

Para ilustrar este punto, el autor recurre al caso de Kevin Johnson, exdirector ejecutivo de Starbucks. En 2018, tras el arresto injustificado de dos hombres afroamericanos que esperaban una reunión de negocios en un local de la cadena en Filadelfia, Johnson viajó para disculparse de manera personal con ambos y anunció el cierre temporal de más de 8.000 tiendas propias en Estados Unidos para realizar una capacitación sobre sesgos raciales. Según un reporte de la escuela de negocios MIT Sloan, retomado por el autor, esa respuesta llegó después de un primer comunicado de la empresa considerado insuficiente. La secuencia de hechos, remarca el columnista, ilustra un principio de liderazgo: asumir responsabilidad implica reconocer el daño causado y modificar el comportamiento para evitar que se repita.

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Reconocer el daño y cambiar el comportamiento: así se reconstruye la confianza en un equipo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un diagnóstico con cuatro respuestas afirmativas

Schwantes plantea un criterio simple para interpretar el ejercicio: quien responda “sí” a al menos cuatro de las cinco preguntas probablemente posee un nivel alto de inteligencia relacional. El autor sostiene que, a medida que la inteligencia artificial vuelve más accesibles las capacidades técnicas, esta habilidad se convertirá en una ventaja decisiva para los líderes que buscan que sus equipos prosperen. El futuro, concluye en su columna, recompensará a quienes sepan utilizar máquinas cada vez más potentes, pero pertenecerá a quienes no olviden cómo liderar y relacionarse con otras personas.