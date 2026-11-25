Una ilustración sobre violencia intrafamiliar representa a una mujer acorralada contra la pared frente a la sombra de un agresor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El hogar permanece como el entorno de mayor peligro para las mujeres en El Salvador, donde el 59% de las muertes violentas por razones de género tiene como agresor a una pareja o expareja.

A pesar del descenso generalizado en las tasas de homicidios en los últimos años, la violencia machista dentro del ámbito privado persiste sin frenos eficaces, según advirtió la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA).

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Al 31 de octubre se registraron 22 feminicidios en el país centroamericano, en un escenario marcado por la falta de medidas preventivas y la inacción ante las señales de riesgo previo. La coordinadora del programa Derecho a una vida libre de violencia para las mujeres de ORMUSA, Silvia Juárez, señaló en una entrevista exclusiva con Infobae que la narrativa oficial de pacificación territorial deja desprotegidas a las ciudadanas puertas adentro.

Para la especialista, las políticas de seguridad actuales concentran sus esfuerzos en las calles y descuidan los espacios domésticos, donde las alertas tempranas suelen ser desestimadas de forma sistemática por los operadores de justicia y las fuerzas policiales.

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De acuerdo con el monitoreo que elabora la organización feminista, las cifras reflejan una constante en el perfil de los atacantes y la vulnerabilidad en las relaciones de convivencia.

Un análisis profundo sobre el incremento de feminicidios y violencia intrafamiliar en El Salvador. Se cuestiona la efectividad de las políticas de seguridad y protección para las mujeres, incluso ante alertas de riesgo y medidas de protección.

Además, esta dinámica evidencia, según la vocera, que las intervenciones institucionales no generan el mismo resguardo para toda la población. Las sobrevivientes y familias de las víctimas suelen relatar un historial prolongado de:

Abusos verbales

Privación de libertad

Agresiones físicas que precedieron a los desenlaces fatales.

De acuerdo con Juárez la falta de debida diligencia permite que expedientes con medidas cautelares o denuncias previas terminen en crímenes que pudieron evitarse si las autoridades no hubiesen ignorado el peligro feminicida en la violencia intrafamiliar.

El endurecimiento penal resulta insuficiente frente a la ausencia de prevención

El Congreso salvadoreño aprobó en marzo una reforma constitucional que impuso la pena de prisión perpetua para delitos como el feminicidio y la violación. No obstante, las estadísticas de las organizaciones de la sociedad civil demuestran que las medidas punitivas severas no logran disuadir la conducta machista de forma aislada.

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De hecho, mayo se posicionó como el periodo más letal del año para las mujeres salvadoreñas, con un total de cinco muertes violentas registradas tras la entrada en vigor de la nueva disposición carcelaria.

Al respecto, la representante de ORMUSA criticó el enfoque punitivo del Estado frente a la falta de trabajo educativo de base. “No se trata de que el Estado actúe sobre la violencia consumada, se trata de evitar que se consuma la violencia. La prevención primaria implica cómo deshabilitamos a los hombres de ejercer violencia”, explicó Juárez, quien subrayó que las prohibiciones oficiales sobre enfoques de género en el sistema educativo escolar limitan la erradicación temprana de conductas abusivas y de masculinidades hegemónicas.

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Exploramos la cruda realidad de la violencia contra las mujeres en El Salvador, con un enfoque en la violencia sexual y física.

La problemática no se restringe a los crímenes fatales. Entre julio de 2025 y mayo de 2026, la Fiscalía General de la República (FGR) contabilizó 15,838 denuncias vinculadas a agresiones de género, de las cuales 7,271 correspondieron a violencia sexual, mientras que el resto involucró violencia física y psicológica.

Las cifras reflejan que las salvadoreñas continúan acudiendo a las instancias legales, aunque a menudo encuentran obstáculos severos relacionados con la falta de credibilidad institucional y la dependencia económica respecto de sus agresores.

“Nuestro mensaje principal a las mujeres es a no retroceder en la demanda que tienen del derecho a vivir una vida libre de violencia. Ese no es un deseo aspiracional, ese no es un sueño perdido, esa no debería ser una utopía. Las mujeres sí podemos vivir sin violencia”, concluyó la especialista.

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