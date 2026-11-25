La instalación e inauguración del nuevo equipamiento en el Hospital Militar de Comodoro Rivadavia, Chubut (Fundación Soldados)

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El Hospital Militar Regional Comodoro Rivadavia, de la provincia de Chubut, inauguró el 16 de noviembre siete salas de internación totalmente equipadas, una obra financiada a partir de aportes privados y de la subasta solidaria realizada en julio durante la 138.ª Exposición Rural de Palermo.

La ceremonia incluyó el corte de cintas y reunió a autoridades del Ejército Argentino, de la Fundación Soldados y del establecimiento sanitario.

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El aprovisionamiento incluyó camas eléctricas de última generación, televisores LED, equipos de aire acondicionado y otros suministros para el funcionamiento de los nuevos espacios. También se instalaron un sistema de gases medicinales y herramientas para la gestión de turnos e historias clínicas.

Una de las camas eléctricas de última generación que fueron donadas al hospital militar en Chubut a través del dinero recaudado durante una subasta solidaria (Fundación Soldados)

La obra amplía los recursos disponibles para la internación y aporta elementos destinados tanto a la atención de los pacientes como a las tareas del personal sanitario. La Fundación Soldados, a cargo de la iniciativa, señaló que el proyecto se concretó gracias a contribuciones de personas y entidades privadas.

Participaron de la ceremonia el jefe del Estado Mayor General del Ejército, teniente general Oscar Santiago Zarich; el comandante de la IX Brigada Mecanizada, coronel mayor Pablo Gerardo Giordano; y el director general del Hospital Militar Regional Comodoro Rivadavia, coronel médico Rubén Alberto Blanca, entre otras autoridades.

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Subasta y traslado

El proyecto tuvo como punto de partida el 26 de julio con una subasta solidaria a beneficio del nosocomio durante el Carrusel de Bandas Militares Históricas organizado por el Ejército Argentino en la Rural en donde el público pudo ver uniformes históricos, objetos del museo y materiales audiovisuales sobre el rol y la presencia de las fuerzas en el territorio nacional.

Entre los objetos que fueron subastados figuraron una galera del Regimiento de Patricios, pieza de 1806 con cucarda roja y pluma blanca; un morrión de los Granaderos, diseñado por el General San Martín y con la leyenda “Libertad y Gloria”; un casco del Regimiento de Artillería uno; y un Sable de Caballería Modelo 1898, conocido como “sable Riccheri”, reglamentario en las tropas de caballería desde 1903 y utilizado por los Granaderos en formaciones.

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El traslado de los insumos adquiridos con el dinero recaudado comenzó el 4 de noviembre en el Regimiento de Infantería 1 “Patricios”, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde allí partió un camión del Ejército Argentino con los equipos destinados al hospital chubutense.

El material llegó el viernes 6 de noviembre. Con su arribo al establecimiento, se completó la etapa logística previa a la instalación y a la posterior apertura formal de las siete salas.

La inauguración, diez días después, cerró el recorrido de los recursos: desde aquella convocatoria solidaria en Buenos Aires hasta su aplicación en nuevas salas de internación del hospital patagónico.

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