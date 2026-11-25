El Servicio Nacional de Fronteras realizó alrededor de 680 allanamientos entre enero y noviembre de 2026. (Senafront Panamá/Facebook)

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El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) de Panamá ha decomisado más de tres toneladas de droga y capturado a 5,289 personas entre enero y lo que va de noviembre de 2026, como parte de las operaciones contra el crimen organizado y la delincuencia común en distintos puntos del país.

El balance incluye alrededor de 680 allanamientos y el decomiso de 10,000 dosis de sustancias ilícitas vinculadas al microtráfico, entre ellas crack, éxtasis y tusi, drogas comercializadas mediante redes de distribución al menudeo que operan en las comunidades.

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Las intervenciones también han estado dirigidas a combatir la minería ilegal, el tráfico de personas, el contrabando y otros delitos que representan amenazas para la seguridad de las poblaciones ubicadas en las zonas fronterizas del territorio panameño.

Los resultados del Servicio Nacional de Fronteras incluyen la incautación de 152,759 dólares relacionados con actividades ilícitas, así como el decomiso de 92 armas de fuego y 2,983 municiones durante las intervenciones desarrolladas en los primeros once meses del año.

Las autoridades panameñas decomisaron más de tres toneladas de cocaína y marihuana durante las operaciones fronterizas. Tomada de Instagram

A esto se agrega la incautación de 111 medios de transporte, entre embarcaciones, automóviles y motocicletas que, según las autoridades, eran utilizados para actividades de narcotráfico, contrabando y otras modalidades delictivas en diferentes regiones del país.

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Uno de los frentes de acción ha sido el combate al microtráfico de sustancias ilícitas, mediante allanamientos y operaciones coordinadas con el Ministerio Público para identificar a los responsables de la comercialización de drogas en sectores residenciales y comunidades fronterizas.

El 7 de noviembre, como parte de la operación Fronteras Sin Drogas III, agentes del Senafront realizaron allanamientos en Guabito y Las Tablas, distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro, donde fueron aprehendidos dos hombres y una mujer.

Los sospechosos, de entre 22 y 30 años, quedaron a disposición de las autoridades tras el decomiso de presuntas sustancias ilícitas, teléfonos celulares y dinero en efectivo utilizado durante una compra controlada de drogas efectuada por los investigadores.

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Las unidades fronterizas mantienen operaciones coordinadas con el Ministerio Público para combatir las estructuras criminales. Tomado del Senafront

En agosto también se desarrollaron intervenciones en la comunidad de Jaqué, provincia de Darién, donde dos personas fueron aprehendidas durante diligencias de allanamiento vinculadas a investigaciones por el tráfico y la venta de drogas al menudeo.

En materia de narcotráfico internacional, uno de los operativos destacados de noviembre ocurrió en Playa Muerto, Darién, donde las autoridades decomisaron 914 paquetes de presunta marihuana y aprehendieron a dos personas durante una intervención conjunta de los estamentos de seguridad.

La extracción clandestina de minerales también ha concentrado parte de los recursos operativos del Senafront, particularmente en las zonas selváticas de Darién, donde las autoridades han localizado campamentos y equipos utilizados presuntamente para la explotación ilegal de oro.

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El 18 de agosto fueron aprehendidos 21 ciudadanos de nacionalidad colombiana en la cabecera del río Pito, donde las unidades fronterizas localizaron campamentos improvisados, dragas, motobombas y otros implementos relacionados con actividades de extracción clandestina de minerales.

Las autoridades localizaron campamentos clandestinos equipados con dragas y motobombas utilizadas presuntamente para la extracción de oro. Tomada de Senafront

Otra intervención, realizada el 27 de agosto en Cañas Blancas, Tuqueza, permitió localizar dos campamentos de minería ilegal y aprehender a tres ciudadanos colombianos. Los agentes también decomisaron material que presuntamente correspondía a oro, además de municiones y equipos de extracción.

El 8 de octubre, agentes de las Fuerzas Especiales interceptaron a 13 ciudadanos colombianos en el sector de Loma Bandera, en territorio panameño, por su presunta vinculación con actividades mineras ilegales en el cordón fronterizo entre Panamá y Colombia.

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Las operaciones continuaron en noviembre con la aprehensión de cinco personas en los sectores de Río Sábalo y Río Mangle, donde las autoridades decomisaron armas de fuego, combustible, cuatro motobombas y seis dragas artesanales utilizadas presuntamente para la extracción de minerales.

La problemática también se extiende al distrito de Chepo, al este de la capital panameña, donde el 10 de noviembre, mediante la operación Punjab II, agentes fronterizos y funcionarios del Ministerio de Ambiente localizaron tres campamentos presuntamente utilizados para minería ilegal.

El balance operativo del Senafront incluye la incautación de 92 armas de fuego y 2,983 municiones. Tomada de Instagram

Además de constituir una actividad contraria a la legislación ambiental panameña, la extracción clandestina de minerales representa una amenaza para los recursos naturales, debido a los riesgos de sedimentación de los ríos, contaminación de fuentes hídricas y degradación de los ecosistemas selváticos.

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El Senafront, que este noviembre conmemora su decimoctavo aniversario de creación, mantiene acciones operativas en Darién, Chiriquí, Bocas del Toro y otras regiones estratégicas para combatir las actividades ilícitas y evitar la incursión de organizaciones criminales transnacionales en territorio panameño.