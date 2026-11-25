Las churrerías habilitadas del distrito cuentan con prioridad para adjudicarse las áreas en el nuevo esquema costero

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Durante años, los churros que recorren la playa de Pinamar formaron parte de una postal repetida cada verano. Pero, detrás de los canastos y las caminatas sobre la arena, el municipio advierte un circuito con permisos insuficientes, vendedores sin registrar y alimentos cuyo origen no siempre puede seguirse. Para la próxima temporada, la venta ambulante de churros y medialunas quedará organizada en cinco zonas licitadas a lo largo de los 22 kilómetros de costa, una decisión que abrió discusiones entre el Gobierno local y las churrerías que trabajan en el balneario.

La subsecretaria de Gobierno de Pinamar, Leisa Yatib, puso el foco en una certeza que, según sostuvo, no cambiará con el nuevo esquema: “Quédense tranquilos que va a haber churros en los veintidós kilómetros de playa”, dijo en diálogo con Infobae A las Nueve. La funcionaria explicó que la regulación apunta a definir quién vende, bajo qué condiciones y de dónde sale cada producto que llega a los turistas.

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La costa se dividirá en cinco sectores para la venta ambulante

El municipio repartirá el frente costero en cinco áreas y licitará cada una de ellas. Podrán presentarse personas físicas o jurídicas, aunque las churrerías habilitadas tendrán prioridad en la adjudicación. “Primero que tengan prioridad las churrerías al momento de la licitación”, explicó Yatib al detallar la regla que buscará sostener la presencia de los comercios ya instalados en Pinamar.

Quien obtenga una zona deberá organizar la venta ambulante dentro de ese sector y acreditar los acuerdos con las marcas que pretendan comercializar allí. Para Yatib, esa obligación evita que la licitación se reduzca a una concesión territorial: el adjudicatario tendrá que garantizar “la presencia del producto y la marca” de cada firma que quiera participar.

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La Municipalidad ya avisó a las churrerías habilitadas del partido para que definan en qué área desean trabajar durante el verano. Las habilitaciones de los locales en tierra seguirán vigentes; lo que cambia es la actividad sobre la arena. “La venta ambulante no es solamente una compraventa, es un servicio”, planteó la subsecretaria al describir la responsabilidad que busca asignar a cada operador.

El municipio busca cerrar la brecha entre permisos y vendedores

El diagnóstico oficial parte de lo que ocurrió durante la última temporada. Yatib señaló que el verano había comenzado con apenas 27 permisos tramitados, pese a que la presencia de vendedores fue mucho mayor. “Comenzábamos la temporada con veintisiete permisos”, recordó la funcionaria, para marcar el punto de partida de la nueva regulación.

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El nuevo sistema exige que cada vendedor ambulante tramite un permiso individual ante el gobierno local para trabajar en la arena (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la subsecretaria, más de 200 personas bajaron a la playa a vender sin autorización. La diferencia entre el registro municipal y la actividad observada en la costa fue, en sus palabras, evidente: “La realidad en la playa era otra”. Por eso, el plan contempla que cada vendedor gestione su propio permiso ante el municipio.

La adjudicación de una zona no reemplazará ese trámite. Quienes resulten ganadores de la licitación podrán ordenar la presencia comercial en el sector asignado, pero no habilitar trabajadores por cuenta propia. “El Estado no delega la facultad de habilitación de estos permisos”, remarcó Yatib, quien sostuvo que cada vendedor deberá cumplir los requisitos oficiales.

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El control también alcanza al recorrido del alimento desde su elaboración hasta la venta. El municipio procura identificar la procedencia de los churros y medialunas, además de reforzar los controles bromatológicos. Al referirse al movimiento de comidas sin autorización, la funcionaria advirtió que pueden aparecer “hamburguesas o sándwiches” que pasan horas en circulación sin refrigeración ni supervisión sanitaria.

Para Yatib, el ordenamiento responde a la condición turística de la ciudad y a la necesidad de cuidar lo que consumen quienes visitan la costa. “Pinamar es una ciudad cien por ciento turística”, afirmó, al defender un esquema que concentrará responsabilidades y permitirá al municipio seguir de cerca el trabajo de los vendedores ambulantes.

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El Topo avala el ordenamiento, pero objeta el límite por empresa

Desde el sector privado, Emmanuel Sacco, dueño y encargado de El Topo Pinamar, coincide con la necesidad de intervenir en una actividad que, a su criterio, necesita reglas. La empresa llegó a la ciudad en 2012, tiene seis locales en el partido y lleva 13 años vinculada al trabajo en playa. “Acomodar la playa está bien”, dijo Sacco al comenzar su evaluación sobre el sistema propuesto.

El empresario considera razonable que la costa se separe en cinco sectores si ese reparto sirve para evitar acumulaciones de vendedores donde se concentra el turismo. “Dividirla en cinco zonas no me parece mal”, señaló. Sin embargo, cuestionó que una churrería solo pueda presentarse por un área y quede afuera de las restantes.

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El municipio detectó que más de 200 personas comercializaron alimentos sin autorización durante la temporada anterior frente a solo 27 permisos oficiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su propuesta es que las firmas puedan licitar más de un permiso, bajo un límite que impida la concentración total de la actividad, y que una porción de los cupos quede reservada para productores de menor escala. “Hubiese sido mucho más fácil que cada churrería pueda licitar cierta cantidad de permisos por zona”, sostuvo Sacco, al describir la alternativa que hubiera preferido.

Sacco informó que El Topo fue la única churrería que presentó una oferta en la licitación. De acuerdo con su relato, otras cuatro personas participaron sin pertenecer al rubro. El mecanismo, además, le plantea una dificultad operativa a las empresas que produzcan y vendan en la costa: “Nos tenemos que hacer cargo de los vendedores”, cuestionó sobre la obligación de articular la presencia de otras marcas.

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La compañía acudió a la Justicia por el alcance de la medida. Sacco vinculó ese reclamo con el futuro de los 57 vendedores que habían trabajado junto a El Topo en temporadas anteriores y que podrían no tener lugar bajo las nuevas reglas. “Hoy tienen un pie y medio afuera de la playa”, afirmó sobre esos trabajadores, ante la posibilidad de que los concesionarios formen equipos propios.

Punto Churro reclama controles sin exclusividad en las playas

Javier Soler, dueño de Punto Churro en Pinamar, también respalda que el municipio intervenga sobre la venta ambulante. Para el comerciante, que describe a su negocio como una churrería familiar que abre en verano, el problema se profundizó con el paso de los años. “Siempre, hace años, cada vez peor, un caos lo que es la venta de churros en playa”, expresó.

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Soler indicó que en la costa se ven vendedores que llegan desde otras localidades con mercadería cuyo recorrido no resulta claro para quienes compran. “Vienen de otras localidades en colectivo con los canastos con churros”, sostuvo. A su entender, esa dinámica impide saber con precisión cómo fueron elaborados o transportados los productos.

La preocupación, según el dueño de Punto Churro, no se limita al origen de la mercadería. También cuestionó la falta de controles sobre las condiciones de elaboración y comercialización: “No sabemos la procedencia de los churros, no hay un control de calidad”, planteó al explicar por qué considera necesario que la actividad quede registrada.

Aun así, Soler no está de acuerdo con que una sola firma concentre la oferta de cada sector. Sostiene que el sistema debe contemplar la convivencia de varias marcas dentro de las zonas para que el visitante pueda elegir. “La gente tiene que tener opciones”, afirmó, antes de objetar que se “monopolice cada zona”.

Su negocio no cuenta con una producción que le permita abastecer toda la costa, explicó, y todavía desconoce el monto que deberá afrontar quien obtenga una concesión. Ese costo, advirtió, puede modificar los precios al público o los acuerdos con los vendedores. Hoy, en su local, “la docena de churros con dulce de leche cuesta $12.000”, precisó Soler.

En los días de mayor movimiento, Punto Churro puede vender entre 400 y 500 docenas sobre la playa. “Hay días de alta demanda”, señaló Soler al describir una actividad que, para la próxima temporada, deberá adaptarse a una costa dividida en cinco zonas y a un sistema que busca combinar permisos, trazabilidad y competencia entre marcas.

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