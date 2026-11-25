Trump camina junto a Xi Jinping al llegar al aeropuerto de Shenzhen, en China, para la cumbre del foro Asia-Pacífico (APEC) (REUTERS/Carlos Barria)

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Estados Unidos propuso este miércoles nuevos aranceles de hasta 20% a 14 economías, entre ellas la Unión Europea, China e India, tras una investigación de varios meses sobre una supuesta producción industrial excesiva. Es la última medida del presidente Donald Trump para rehacer las relaciones comerciales de Washington.

Un alto funcionario estadounidense, que habló con AFP bajo condición de anonimato, dijo que esas economías “promueven una producción y una capacidad desvinculadas de las realidades de la demanda y de los principios de mercado”.

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Qué propone Washington

La propuesta cierra una investigación de ocho meses de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) sobre 16 socios comerciales. Además de las tres economías mencionadas, la lista incluye a Bangladesh, Camboya, Indonesia, Japón, Malasia, Singapur, Corea del Sur, Suiza, Taiwán, Tailandia y Vietnam. Quedaron afuera, por ahora, México y Noruega, cuyos casos siguen en revisión, sin plazo.

China tendría el recargo más alto, de 20%, que se sumaría a los aranceles de alrededor de 25% que Trump impuso durante su primer mandato. Para otros socios, los derechos no superarían los topes pactados en acuerdos comerciales anteriores: 15% para la UE, Japón, Corea del Sur y Taiwán, y 19% para Malasia. India y Vietnam no tienen acuerdos cerrados.

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Según Reuters, el tope de 20% para China responde a una tregua comercial que vence el 10 de enero, y los nuevos gravámenes no se sumarían a los de 10% o 12,5% que Washington aplicó en julio a 60 socios por la aplicación de normas contra el trabajo forzoso, ni alcanzarían a unos 30.000 millones de dólares en importaciones chinas sujetas a un mecanismo comercial bilateral.

Por qué lo hace

Imagen de archivo de un buque de carga repleto de contenedores en el puerto de Oakland, California, EEUU. 4 agosto 2025. REUTERS/Carlos Barría

El gobierno de Trump considera a China la mayor fuente de exceso de capacidad, en rubros como el acero, el aluminio, los vehículos eléctricos, los electrodomésticos y los productos solares. La investigación también analizó las inversiones chinas en el sudeste asiático (Vietnam, Indonesia y Camboya), que Washington sostiene que se usan para fabricar bienes destinados al mercado estadounidense y evitar aranceles anteriores.

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La investigación se abrió el 11 de marzo bajo la Sección 301 de la ley de comercio de 1974, que permite a la USTR actuar contra prácticas extranjeras que perjudican al comercio estadounidense. El representante comercial, Jamieson Greer, dijo entonces que Estados Unidos “ya no sacrificará su base industrial” ante otros países que pueden estar “exportando sus problemas”. Reuters indica que la medida es vista como un intento de reconstruir los aranceles globales de Trump, que la Corte Suprema anuló en febrero.

Qué sigue y cómo reaccionaron

La propuesta debe pasar por un período de comentarios públicos y una audiencia antes de entrar en vigor, y su aplicación podría demorarse hasta enero. Funcionarios informaron a comités del Congreso el martes por la noche y notificaron a los países afectados.

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El alto funcionario dijo que Washington “busca estabilidad con los chinos”, que no espera represalias de Beijing y que los aranceles deberían impulsar nuevos acuerdos comerciales, tal vez en la cumbre del G20 de diciembre en Miami. China rechazó las acusaciones y sostuvo que sus exportaciones reflejan ventajas competitivas, según la agencia.

La Comisión Europea ya había rechazado en marzo, cuando se abrió la investigación, que la UE exporte exceso de capacidad. Su portavoz adjunto, Olof Gill, dijo que el origen de ese problema “no está en Europa” y que Bruselas respondería de forma “firme y proporcionada” si Washington incumplía el acuerdo comercial del verano de 2025, que fijó el tope de 15%. Una encuesta de Reuters/Ipsos realizada después de las elecciones legislativas de noviembre halló que 62% de los consultados apoyaría derogar los aranceles de Trump.

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