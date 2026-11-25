Wall Street retoma las pérdidas y afecta a todos los activos bursátiles.

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Este miércoles los indicadores de Wall Street exhiban bajas en un rango de 1% a 2%, un escenario refractario a la recuperación de los activos bursátiles emergentes.

Los bonos Globales de Argentina -en dólares con ley extranjera- son negociados a as 10:10 horas con una baja de 1,3% en promedio, con algunas emisiones cuyo precio ya acumula un desplome del 10% en noviembre, como el caso del Global 20141 (GD41).

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En consistencia con esa salida de fondos que estaban posicionados en deuda argentina el riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de rendimientos de los bonos del Tesoro de los EEUU con similares emisiones emergentes- asciende 39 unidades para la Argentina, en los 1.139 puntos básicos, un máximo desde el 2 de octubre de 2025 (1.065 puntos básicos).

Según los analistas, el riesgo país de Argentina sube por una combinación de factores financieros, económicos y políticos, entro otros:

Dudas sobre la sustentabilidad y pago de la deuda. Aunque el Gobierno sostiene superávit fiscal, los inversores evalúan el peso de la deuda pública frente a un crecimiento económico débil o estancado y tasas en dólares elevadas, lo que alimenta dudas sobre la capacidad y voluntad de pago a futuro.

Estancamiento de la actividad y tensiones cambiarias. Señales de desaceleración o recesión técnica -como reflejó el EMAE del INDEC de septiembre-, caída del consumo o la inversión y presión sobre los diversos tipos de cambio llevan a los inversores a vender bonos soberanos y buscar cobertura en dólares. En este sentido, fue notoria el alza de la paridad del “contado con liquidación” para exteriorizar divisas, en la zona de los 1.800 pesos.

Incertidumbre política y electoral.: En la Argentina la incidencia de las expectativas políticas es muy importante. La incertidumbre acerca de la continuidad del rumbo de la política económica de cara a las elecciones de 2027 y el desgaste del humor social respecto de los programas de ajuste generan cautela en el mercado.

Volatilidad financiera global. Caídas en mercados internacionales, fortaleza del dólar a nivel global, movimientos en commodities o depreciación de monedas regionales (como el real brasileño) golpean con mayor fuerza a los activos argentinos debido a su historial de crisis y defaults.

Como el indicador de riesgo país mide la brecha entre el rendimiento de los bonos argentinos y los del Tesoro de Estados Unidos, cuando cae el precio de los bonos locales -y sube su tasa de retorno exigida-, el riesgo país aumenta y encarece el crédito tanto para el Estado como para las empresas.

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Esta tensión también se vincula con un marco extremadamente volátil en el exterior, con elevadas tasas de interés ofrecidas por los bonos del tesoro norteamericano -la base de comparación- y emisiones emergentes de duración similar.

Por ejemplo, el riesgo país de Brasil crecía este miércoles diez unidades, a 225 puntos básicos, frente a un bono del Tesoro de los EEUU que rinde 4,90% anual.

Otra señal negativa para la visión de los analistas pasó por las reservas del Banco Central, ahora debajo de los 49.000 millones de dólares. El stock de divisas en las arcas de l entidad es considerada una señal de solvencia para afrontar los cuantiosos vencimientos de capital e intereses de deuda soberana nominada en moneda extranjera en 2026.

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En este aspecto, la autoridad monetaria no intervino en la plaza de contado del mercado de cambios las últimas dos ruedas, mientras que las reservas brutas descontaron el martes más de USD 600 millones sin que se haya registrado pago de vencimientos.

También la venta de activos en estas horas obedece al cierre de posiciones previo al feriado por el Día de Acción de Gracias en los EEUU, donde no habrá operaciones financieras el jueves 26.