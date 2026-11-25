Caprarulo advirtió que una aceleración en la depreciación del dólar oficial generará un impacto directo sobre la tasa de inflación

Guardar

La economía argentina volvió a exhibir las tensiones que se acumulan detrás de la confirmación de una recesión técnica: mientras la actividad pierde ritmo y el consumo interno se debilita, el mercado sigue con atención la evolución del dólar, la brecha cambiaria, el riesgo país y los vencimientos de deuda que se concentran en enero. En ese escenario, una expansión anual inferior al 0,5% deja poco margen para una recuperación inmediata.

A partir de ese diagnóstico, Claudio Caprarulo, economista y director de la consultora Analytica, ordenó las señales que atraviesan la coyuntura. Para él, la caída de la actividad no es un episodio aislado, sino parte de un cuadro en el que las dudas sobre los dólares disponibles y la estrategia financiera oficial ganaron peso. “El crecimiento de este año va a ser menor al 0,5%”, afirmó en Infobae A las Nueve.

PUBLICIDAD

La definición de recesión técnica remite a dos trimestres consecutivos de contracción, pero Caprarulo ubicó el foco más allá de ese dato. La economía, sostuvo, no logra encadenar un crecimiento sostenido y enfrenta retrocesos en la inversión, el consumo privado y el gasto público. “Las exportaciones fueron el único componente que mantuvo impulso”, señaló al describir una demanda interna que perdió fuerza.

La caída de la actividad convive con la atención puesta en el dólar

La recesión técnica, según el economista, era un resultado que buena parte de los analistas ya contemplaba. Sin embargo, la discusión se trasladó rápidamente al mercado cambiario y a la reacción del sistema financiero, donde cada movimiento del dólar funciona como una señal sobre las expectativas. “La atención se desplazó hacia el mercado cambiario”, resumió Caprarulo.

PUBLICIDAD

Las exportaciones representaron el único componente de la demanda con impulso ante las caídas en inversión, gasto público y consumo privado REUTERS/Agustin Marcarian

El director de Analytica interpretó que el Gobierno priorizó una actividad económica limitada para sostener la estabilidad cambiaria y contener la inflación. Esa apuesta, afirmó, permitió postergar tensiones, aunque dejó asuntos pendientes para los próximos meses. “La economía no muestra crecimiento sostenido”, planteó en su evaluación.

El efecto de ese freno también aparece en el mercado laboral y en el crédito. Caprarulo advirtió que la morosidad aumentó y que, después de ese salto, se redujo el financiamiento destinado a las personas; la intermediación financiera, agregó, perdió impulso. “El crédito a las personas cayó tras un aumento de la morosidad”, explicó.

PUBLICIDAD

La industria, la construcción y el comercio quedan expuestos a esa combinación de menor demanda, actividad débil y volatilidad cambiaria. El poder adquisitivo de los hogares completa el cuadro: para el economista, cualquier desorden en el dólar puede profundizar los problemas de sectores que ya operan con menos margen. “La volatilidad cambiaria puede profundizar los problemas”, advirtió.

La brecha cambiaria superó el 10% y volvió a inquietar al mercado

Durante el mes, el dólar oficial avanzó 3,5%, mientras que el contado con liquidación registró una suba mayor. Esa diferencia ensanchó la brecha entre ambas cotizaciones y volvió a poner el mercado cambiario en el centro de la escena. “El dólar oficial subió 3,5% en el mes”, indicó Caprarulo.

PUBLICIDAD

El contado con liquidación es una referencia para quienes buscan girar dólares al exterior. Su aumento, explicó el director de la consultora, expresa inquietud por la disponibilidad de divisas y por el rumbo que puede tomar la política económica. “El contado con liquidación mostró una suba mayor”, sostuvo.

El resultado fue una brecha cambiaria que, de acuerdo con su análisis, alcanzó el nivel más alto desde que el Gobierno modificó el régimen y eliminó restricciones para las personas. “Tenemos una brecha que está arriba del 10%”, dijo Caprarulo.

El riesgo país recorrió un camino similar. Tras bajar hasta los 400 puntos en julio, el indicador volvió a subir más de 600 puntos y superó los 1.000, una trayectoria que complicó el precio de los bonos argentinos. “El riesgo país bajó a 400 puntos en julio”, recordó el economista.

PUBLICIDAD

Caprarulo señaló que hubo aumentos de ese indicador en otros países de la región, aunque remarcó el deterioro relativo de Argentina. El país pasó de ubicarse por debajo de Ecuador y Bolivia a quedar por encima de ambos. “Argentina pasó de estar por debajo de Ecuador y Bolivia a quedar por encima”, afirmó.

El financiamiento destinado a las personas disminuyó tras el incremento registrado en los niveles de morosidad (Argentina). EFE/Enrique García

La suba de las tasas de interés en Estados Unidos y la depreciación de la moneda brasileña forman parte del contexto externo que presiona sobre los activos locales. Aun así, el economista diferenció esos factores de las condiciones propias del país, que también inciden en la cotización de los bonos. “Las condiciones locales también influyen en el precio de los bonos argentinos”, señaló.

PUBLICIDAD

Enero concentra pagos por USD 4.400 millones y reabre la discusión por las reservas

La preocupación por el dólar se conecta con los vencimientos que el Gobierno deberá afrontar en enero. Según los cálculos de Caprarulo, los compromisos suman USD 4.400 millones, una cifra que obliga a precisar de dónde saldrán los recursos. “Los vencimientos alcanzan los USD 4.400 millones”, detalló.

La cuenta del Tesoro dispone de USD 200 millones, mientras todavía deben ingresar fondos por la privatización de AySA y un desembolso del Fondo Monetario Internacional. Con esos movimientos sobre la mesa, Analítica estima que quedan USD 2.000 millones por cubrir. “Faltan USD 2.000 millones para completar las necesidades financieras”, indicó.

PUBLICIDAD

Para Caprarulo, el Gobierno podría conseguir esos dólares en el Banco Central porque dispone de pesos para comprarlos. El punto, advirtió, no es solamente la posibilidad de hacerlo, sino el impacto que esa decisión tendría sobre las reservas y las expectativas. “El Gobierno podrá obtener esos dólares del Banco Central”, consideró.

El economista cuestionó que el programa financiero oficial incorporara mecanismos de emergencia, entre ellos los swaps con Estados Unidos y China, dentro de su cálculo base. A su entender, esos instrumentos deberían quedar fuera de la programación habitual. “Los swaps no deberían formar parte del cálculo base”, afirmó.

PUBLICIDAD

La escalada del riesgo país, además, limitó la posibilidad de emitir deuda en moneda extranjera dentro del mercado local. Caprarulo sostuvo que esa restricción modificó las previsiones que el Gobierno había difundido en julio. “Ese cambio alteró las proyecciones que el Gobierno había presentado”, señaló.

El economista Claudio Caprarulo señaló que los mecanismos de swaps con China y Estados Unidos no deben integrar el programa financiero habitual EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

La consistencia de los anuncios también pesa sobre las expectativas

En este contexto, Caprarulo colocó la comunicación económica en un lugar central. Las intervenciones del presidente, el ministro de Economía, el Banco Central y el área de Finanzas son seguidas por inversores y empresas que buscan anticipar cómo se financiarán los próximos pagos. “La comunicación económica influye sobre las expectativas”, sostuvo.

El director de Analítica reclamó explicaciones precisas sobre la forma en que se afrontarán los vencimientos y sobre el plan para acumular reservas ante un escenario internacional menos favorable. “Los funcionarios deben explicar con precisión cómo afrontarán los pagos de deuda”, dijo.

También cuestionó los mensajes que minimizan la recesión, porque, según planteó, los inversores miran tanto las variables económicas como la coherencia de las explicaciones oficiales. “Estás perdiendo credibilidad”, dijo Caprarulo.

La alternativa de fijar artificialmente el valor del dólar fue descartada por el economista. En cambio, propuso un programa que exponga los pagos de enero, las reservas previstas para julio y las herramientas financieras disponibles, con el objetivo de moderar la volatilidad. “Hay que reducir la volatilidad con un programa”, planteó.

La discusión, finalmente, vuelve sobre tres decisiones: el superávit fiscal, el consumo y el tipo de cambio. Caprarulo mencionó que el Gobierno puede revisar la meta fiscal o permitir una suba mayor del dólar oficial, aunque esa segunda opción tendría consecuencias sobre los precios. “Una mayor suba del dólar podría impulsar la inflación”, advirtió.

La definición dependerá de qué costo esté dispuesto a asumir el Gobierno frente a los problemas de demanda y a la escasez de dólares. En un escenario de crecimiento débil, vencimientos cercanos y presión cambiaria, el economista insistió en que postergar esa decisión no despeja las tensiones. “El Gobierno debe definir qué costo está dispuesto a asumir”, concluyó.

–

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.