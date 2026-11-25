El tribunal ordenó el pago de una indemnización de cinco millones de pesos a los familiares de la joven de 19 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Once meses después de la muerte de Perla Jokasta Santos Pacheco, quien recibió un disparo en la cabeza mientras viajaba en motocicleta por Santo Domingo, la Justicia dominicana condenó a 20 años de prisión al mayor del Ejército Diego Geraldo Mesa Arismendy. El tribunal consideró acreditada la responsabilidad del militar en el hecho ocurrido en diciembre de 2025.

La joven tenía 19 años cuando murió. El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional también ordenó al condenado pagar una indemnización de cinco millones de pesos dominicanos a los familiares de la víctima. La defensa anunció que apelará la sentencia.

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El disparo ocurrió durante un trayecto en motocicleta

El 26 de diciembre de 2025, Santos Pacheco se trasladaba en una motocicleta junto a una prima adolescente y Merlin Rodríguez Jiménez, quien conducía el vehículo. Los tres salieron desde Los Guandules, en el Distrito Nacional, con destino a una estación de combustibles de la avenida Padre Castellanos, en el ensanche Luperón.

Durante el recorrido, la joven recibió un disparo en la cabeza. La secuencia de ese episodio derivó en una investigación que puso bajo la mira a Mesa Arismendy, quien desde el 2 de enero de 2026 permanecía en prisión preventiva.

La Fiscalía del Distrito Nacional sostuvo que el mayor efectuó el disparo que causó la muerte de Santos Pacheco. La acusación se formuló por homicidio voluntario, bajo los artículos 295 y 304, párrafo II, del Código Penal dominicano.

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El tribunal dispuso que Mesa Arismendy cumpla su condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, situado en San Antonio de Guerra.

La Justicia dominicana condenó a 20 años de prisión al mayor del Ejército Diego Geraldo Mesa Arismendy por la muerte de Perla Jokasta Santos Pacheco. (Foto cortesía redes sociales)

La Fiscalía presentó testimonios, videos y peritajes balísticos

La investigación incluyó siete testimonios, de los cuales cinco correspondieron a personas que habrían presenciado los hechos. Los otros dos se incorporaron mediante cámaras Gesell, un mecanismo utilizado para tomar declaraciones protegidas, en especial de menores de edad.

Durante el juicio también se presentaron grabaciones de cámaras de seguridad e informes periciales. La fiscal Yuderky Utate, integrante del Departamento de Litigación Final de la Fiscalía del Distrito Nacional, señaló que los jueces consideraron legales las pruebas y entendieron que tenían relación con la muerte de la joven.

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Uno de los puntos centrales de la acusación fue el análisis balístico. Según la investigación, el casquillo recolectado en la escena coincidía con el arma de reglamento del militar. Mesa Arismendy entregó esa pistola de forma voluntaria a las autoridades.

De acuerdo con la versión de la fiscal, el oficial admitió parcialmente los hechos durante el proceso y reconoció que realizó el disparo. Esa declaración fue evaluada junto con los testimonios y las pruebas técnicas presentadas por el Ministerio Público.

La Fiscalía del Distrito Nacional incorporó siete testimonios al juicio, incluidos dos relatos protegidos en cámaras Gesell. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La defensa alegó que el militar actuó ante un supuesto asalto

Mesa Arismendy y sus familiares sostuvieron una versión distinta desde el inicio de la causa. Afirmaron que el militar actuó en defensa propia frente a un supuesto intento de asalto cometido por los jóvenes que acompañaban a Santos Pacheco.

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Tras la condena, el mayor declaró que es inocente. Sus abogados informaron que recurrirán la decisión judicial, por lo que una instancia superior podrá revisar los argumentos de la defensa y la valoración de las pruebas realizada por el tribunal.

Line Pacheco, madre de la víctima, rechazó la hipótesis del asalto. También denunció que el militar acosaba a su hija, una acusación que Mesa Arismendy negó tras el hecho. Luego de la sentencia, la mujer sostuvo que se hizo justicia por la muerte de Perla Jokasta Santos Pacheco.